Nhà sáng lập SearchInform: 'Kinh tế số tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, khiến dữ liệu số vừa trở nên giá trị, vừa dễ bị thất thoát và lạm dụng'

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Theo số liệu do Hiệp hội Di động toàn cầu (GSMA) công bố vào cuối tháng 5, Việt Nam xếp trong nhóm nửa đầu của Chỉ số quốc gia số - Digital Nations Index 2025. Đáng chú ý, trong ba năm gần nhất, Việt Nam được GSMA chấm điểm là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

“Việt Nam đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai ASEAN vào năm 2030”, bà Jeanette Whyte, Giám đốc Chính sách công và đối ngoại, khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA nhấn mạnh.

Tuy nhiên, kinh tế số tăng trưởng cũng đi kèm với bài toán bảo vệ dữ liệu số. “Nền kinh tế số của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, khiến dữ liệu số vừa trở nên giá trị hơn, vừa dễ bị thất thoát và lạm dụng hơn”, ông Lev Matveev - Nhà sáng lập SearchInform chia sẻ tại Lễ khai trương văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 7.

Ông Lev Matveev - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị SearchInform phát biểu tại buổi Lễ khai trương SearchInform Việt Nam

Ông Matveev cho biết, việc mở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược kinh doanh dài hạn tại thị trường Việt Nam. Không chỉ cung cấp phần mềm, sự hiện diện này giúp doanh nghiệp hỗ trợ đối tác và người dùng ở mọi giai đoạn: tư vấn, thử nghiệm, triển khai và vận hành hàng ngày.

Đồng thời, công ty cũng dự định tích cực quảng bá sản phẩm, tổ chức sự kiện, hỗ trợ truyền thông cho đối tác và triển khai đào tạo cả trực tiếp lẫn trực tuyến cho các chuyên gia an ninh thông tin.

Cũng tại Lễ khai trương, bà Phan Thị Mỹ Hậu, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VNETWORK nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về các giải pháp an ninh mạng đang tăng mạnh, đặc biệt khi các quy định về an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu ngày càng chặt chẽ”.

Theo bà Hậu, thị trường hiện nay không chỉ tìm kiếm các sản phẩm đơn lẻ mà còn cần những giải pháp an ninh toàn diện, có khả năng tích hợp và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng Giám đốc VNETWORK tin rằng, giải pháp của SearchInform sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể từ thị trường trong thời gian tới.