Người từng sập bẫy lừa đảo giao hàng ship COD cần khẩn trương trình báo công an

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt thực hiện với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Lợi dụng kẽ hở của hình thức giao hàng thu tiền hộ, Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2002, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) đã vạch ra một kế hoạch lừa đảo bài bản nhắm vào các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử. Vốn không có công ăn việc làm nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, từ đầu năm 2026 đến tháng 6/2026, thanh niên này liên tục sử dụng tài khoản Facebook ảo mang tên "Trần Dũng" cùng hệ thống các số điện thoại rác (0902.235.974, 0769.856.261 và 0765.126.554) để tạo vỏ bọc khách hàng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đóng vai một người mua hàng có nhu cầu thực sự, Đạt chủ động liên hệ với hàng loạt đại lý, doanh nghiệp điện máy trên mạng. Đối tượng thường xuyên săn lùng và đặt mua các thiết bị gia dụng có giá trị kinh tế cao như robot hút bụi thông minh, máy lau nhà, máy lọc không khí và các mặt hàng cao cấp khác.

Để lấy lòng tin của người bán, Đạt yêu cầu gửi hàng theo hình thức ship COD. Tuy nhiên, sự tinh vi nằm ở chỗ khi shipper mang hàng đến điểm hẹn, đối tượng liên tục đưa ra những lý do gian dối nhằm chuyển đổi địa điểm giao dịch. Lợi dụng sự sơ hở của người giao hàng, Đạt tìm cách lấy hàng trước rồi nhanh chóng tẩu thoát, cắt đứt hoàn toàn liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản mà không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào.

Với phương thức hoạt động hết sức gian manh, Đạt đã khiến nhiều chủ cửa hàng và shipper phải chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. Hiện tại, Công an phường Từ Liêm đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ vụ án hình sự này và kêu gọi những ai từng là nạn nhân của đối tượng nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Tiến Đạt cần khẩn trương liên hệ với Công an phường Từ Liêm (địa chỉ: ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Hà Nội) hoặc trực tiếp gọi cho Điều tra viên Phùng Văn Dũng qua số điện thoại 0964.538.099 để cung cấp tài liệu và được giải quyết kịp thời.