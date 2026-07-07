Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người từng sập bẫy lừa đảo giao hàng ship COD cần khẩn trương trình báo công an

| | Kinh tế số

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang khẩn trương truy tìm bị hại của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt, kẻ đã dùng tài khoản giả mạo để lừa đảo và chiếm đoạt hàng loạt thiết bị điện tử đắt tiền qua hình thức nhận hàng thanh toán (ship COD).

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt thực hiện với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Lợi dụng kẽ hở của hình thức giao hàng thu tiền hộ, Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2002, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) đã vạch ra một kế hoạch lừa đảo bài bản nhắm vào các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử. Vốn không có công ăn việc làm nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, từ đầu năm 2026 đến tháng 6/2026, thanh niên này liên tục sử dụng tài khoản Facebook ảo mang tên "Trần Dũng" cùng hệ thống các số điện thoại rác (0902.235.974, 0769.856.261 và 0765.126.554) để tạo vỏ bọc khách hàng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đóng vai một người mua hàng có nhu cầu thực sự, Đạt chủ động liên hệ với hàng loạt đại lý, doanh nghiệp điện máy trên mạng. Đối tượng thường xuyên săn lùng và đặt mua các thiết bị gia dụng có giá trị kinh tế cao như robot hút bụi thông minh, máy lau nhà, máy lọc không khí và các mặt hàng cao cấp khác.

Để lấy lòng tin của người bán, Đạt yêu cầu gửi hàng theo hình thức ship COD. Tuy nhiên, sự tinh vi nằm ở chỗ khi shipper mang hàng đến điểm hẹn, đối tượng liên tục đưa ra những lý do gian dối nhằm chuyển đổi địa điểm giao dịch. Lợi dụng sự sơ hở của người giao hàng, Đạt tìm cách lấy hàng trước rồi nhanh chóng tẩu thoát, cắt đứt hoàn toàn liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản mà không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào.

Với phương thức hoạt động hết sức gian manh, Đạt đã khiến nhiều chủ cửa hàng và shipper phải chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. Hiện tại, Công an phường Từ Liêm đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ vụ án hình sự này và kêu gọi những ai từng là nạn nhân của đối tượng nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Tiến Đạt cần khẩn trương liên hệ với Công an phường Từ Liêm (địa chỉ: ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Hà Nội) hoặc trực tiếp gọi cho Điều tra viên Phùng Văn Dũng qua số điện thoại 0964.538.099 để cung cấp tài liệu và được giải quyết kịp thời.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
lừa đảo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng không nghĩ đến Việt Nam khi nói về bán dẫn, “huyền thoại R&D” của đế chế sản xuất chip lớn nhất thế giới đã thay đổi quan điểm vì một điều

Từng không nghĩ đến Việt Nam khi nói về bán dẫn, “huyền thoại R&D” của đế chế sản xuất chip lớn nhất thế giới đã thay đổi quan điểm vì một điều Nổi bật

Tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần biết

Tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm, bắt 16 người liên quan số tiền 100 tỷ đồng

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm, bắt 16 người liên quan số tiền 100 tỷ đồng

14:39 , 07/07/2026
TP Hồ Chí Minh: Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng tổng giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng tổng giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng

14:09 , 07/07/2026
Tesla tăng tốc ngoài dự đoán: 480.126 xe giao trong quý II và tham vọng AI trị giá hàng tỷ USD

Tesla tăng tốc ngoài dự đoán: 480.126 xe giao trong quý II và tham vọng AI trị giá hàng tỷ USD

13:38 , 07/07/2026
Robot AI pha trà, vườn sơn thủy thực tế ảo: Trung Quốc đang biến thức uống nghìn năm tuổi thành ngành công nghiệp trải nghiệm trăm tỷ NDT

Robot AI pha trà, vườn sơn thủy thực tế ảo: Trung Quốc đang biến thức uống nghìn năm tuổi thành ngành công nghiệp trải nghiệm trăm tỷ NDT

10:44 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên