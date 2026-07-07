Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt 'kẻ đầu sỏ' Phùng Xuân Đường SN 1980, tịch thu 72,4 GB dữ liệu chứa 50 triệu thông tin cấm

| | Kinh tế số

Từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân, Phùng Xuân Đường tiếp tục ngựa quen đường cũ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook và hội, nhóm kín trên nền tảng Telegram với phương thức thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng sử dụng hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung mua, bán trái phép thông tin cá nhân; thu thập nguồn dữ liệu cá nhân sau đó sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ tập hợp, chỉnh sửa lại để bán cho những người có nhu cầu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Phùng Xuân Đường - đối tượng cầm đầu mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng. Ảnh: CA Nghệ An

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giao dịch toàn bộ qua các ví tiền ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ; liên lạc, trao đổi mua bán thông qua nền tảng Telegram; thường xuyên di chuyển, thay đổi địa bàn cư trú gây khó khăn cho cơ quan Công an trong điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt và sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 23/6/2026, Công an Nghệ An tiến hành bắt, triệu tập Phùng Xuân Đường (sinh năm 1980), trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ - là đối tượng cầm đầu và N.V.D. (sinh năm 2005), trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để làm rõ nội dung liên quan đến hành vi “Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân”.

Ảnh: CA Nghệ An

Tang vật vụ án. Ảnh: CA Nghệ An

Tại cơ quan Công an, Phùng Xuân Đường và N.V.D. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an thu giữ 02 CPU, 02 laptop và 04 điện thoại di động; hàng nghìn file dữ liệu cá nhân với dung lượng hơn 72,4 GB dữ liệu chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước.

Bước đầu điều tra, xác định các đối tượng đã thu thập, mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp một số tỉnh thành trên cả nước

Đáng chú ý, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Từ tháng 06/2025 đến nay, từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng. Được biết, đối tượng Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý và tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng không nghĩ đến Việt Nam khi nói về bán dẫn, “huyền thoại R&D” của đế chế sản xuất chip lớn nhất thế giới đã thay đổi quan điểm vì một điều

Từng không nghĩ đến Việt Nam khi nói về bán dẫn, “huyền thoại R&D” của đế chế sản xuất chip lớn nhất thế giới đã thay đổi quan điểm vì một điều Nổi bật

Tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần biết

Tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Người từng sập bẫy lừa đảo giao hàng ship COD cần khẩn trương trình báo công an

Người từng sập bẫy lừa đảo giao hàng ship COD cần khẩn trương trình báo công an

15:00 , 07/07/2026
Đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm, bắt 16 người liên quan số tiền 100 tỷ đồng

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm, bắt 16 người liên quan số tiền 100 tỷ đồng

14:39 , 07/07/2026
TP Hồ Chí Minh: Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng tổng giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng tổng giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng

14:09 , 07/07/2026
Tesla tăng tốc ngoài dự đoán: 480.126 xe giao trong quý II và tham vọng AI trị giá hàng tỷ USD

Tesla tăng tốc ngoài dự đoán: 480.126 xe giao trong quý II và tham vọng AI trị giá hàng tỷ USD

13:38 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên