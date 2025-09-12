Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người "giấu" khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

12-09-2025

Dù ít ai để ý nhưng tình trạng móng tay hóa ra cũng là tấm gương phản chiếu rất nhiều bệnh ung thư.

Móng tay không chỉ phản ánh thói quen chăm sóc cá nhân mà còn có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí là ung thư. Theo tiến sĩ Amy Derick, giảng viên lâm sàng Khoa Da liễu, Đại học Northwestern (Mỹ), có hàng chục bất thường trên móng tay liên quan đến bệnh lý, trong đó có nhiều dấu hiệu cảnh báo khối u ác tính.

Một bộ móng khỏe thường hồng hào, bề mặt nhẵn, bóng. Nếu thấy những thay đổi sau, bạn nên cẩn trọng vì có thể là “tín hiệu ngầm” từ cơ thể khi có ung thư:

1. Sọc đen dọc móng tay

Một đường đen chạy dọc từ chân móng lên đến đầu móng, không do va chạm, là dấu hiệu điển hình của ung thư hắc tố dưới móng. Là dạng ung thư da nguy hiểm có khả năng di căn nhanh. Khối u hình thành do tế bào sắc tố ở nền móng tăng sinh bất thường. Ngoài ung thư, sọc đen cũng có thể xuất hiện ở người da sẫm màu, phụ nữ mang thai hoặc do nấm móng.

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người “giấu” khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Ngón tay dùi trống, móng cong bất thường

Khi đầu ngón tay phình to, móng cong và mềm, đó có thể là hệ quả của tình trạng thiếu oxy kéo dài do khối u phổi. Các tế bào ung thư cản trở trao đổi khí, khiến mô ở đầu ngón tăng sinh quá mức. Đây là dấu hiệu được ghi nhận nhiều ở bệnh nhân ung thư phổi và ung thư tim mạch. Tuy nhiên, nó cũng có thể đi kèm bệnh xơ gan hay viêm ruột.

3. Móng giòn, dễ gãy rụng

Ung thư da quanh móng hoặc u cuộn mạch dưới móng có thể phá hủy cấu trúc nền móng, làm móng trở nên giòn, xù xì, dễ bong. Khi khối u lớn dần, móng không thể mọc đều, dẫn tới rụng móng. Ngoài ung thư, tình trạng này cũng gặp ở bệnh nhân nấm móng hay suy giáp.

4. Đốm đỏ hoặc nâu trên móng

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người “giấu” khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự xuất hiện của các chấm đỏ nâu kèm đau có thể do các mạch máu nhỏ bị khối u chèn ép, điển hình là u mạch hoặc ung thư da dưới móng. Cơ chế là tế bào ác tính phá hủy mao mạch khiến máu thoát ra và tích tụ dưới móng. Ngoài ung thư, dấu hiệu này cũng có ở bệnh lupus hoặc viêm khớp.

5. Toàn bộ móng đổi màu bất thường

Móng sẫm đen hoặc nâu có thể là hệ quả của ung thư gan và ung thư máu khi tế bào ung thư làm thay đổi quá trình tạo sắc tố. Móng trắng bệch khác thường đôi khi cảnh báo ung thư hệ bạch huyết do thiếu hụt protein máu. Với ung thư phổi, hiện tượng móng vàng cũng được ghi nhận, vì rối loạn tuần hoàn và tích tụ dịch dưới móng.

6. Vết lõm ngang hoặc đường kẻ sâu

Khi móng xuất hiện các đường lõm ngang như “vết cắt”, đó có thể là phản ứng của cơ thể khi chịu căng thẳng nghiêm trọng do ung thư hoặc hóa trị. Tế bào nền móng bị ngưng phát triển tạm thời, tạo ra rãnh sâu. Dấu hiệu này cũng có thể xuất hiện sau khi mắc bệnh mạn tính nặng.

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người “giấu” khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

7. Khối u lồi quanh móng

Một cục u cứng, lồi lên cạnh móng hoặc loét lâu ngày không lành là dấu hiệu của ung thư biểu mô tế bào vảy quanh móng. Các tế bào biểu mô tăng sinh ác tính, xâm lấn cả vùng da và nền móng, dễ bị nhầm với mụn cóc hay nấm. Đây là dạng ung thư da phổ biến nhất ở khu vực quanh móng.

Tiến sĩ Amy Derick nhấn mạnh: “Không phải cứ móng tay thay đổi là ung thư, nhưng nếu xuất hiện các bất thường kéo dài, đặc biệt chỉ ở một ngón tay, bạn cần đi khám ngay”.

