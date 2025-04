7 bước quan trọng để bảo vệ Zalo toàn diện được chuyên gia an ninh mạng chia sẻ

Anh Ngô Minh Hiếu, hay còn được biết đến với biệt danh Hiếu PC, là một chuyên gia an ninh mạng nổi tiếng tại Việt Nam. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin, anh từng có thời gian cố vấn cho Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC), đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức bảo mật cho cộng đồng.

Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, anh Hiếu PC thường xuyên cảnh báo về các nguy cơ lừa đảo trực tuyến và chia sẻ các biện pháp giúp người dùng bảo vệ tài khoản cá nhân.

Trên trang cá nhân của mình, mới đây, chuyên gia an ninh mạng đã chia sẻ cho người dùng những biện pháp bảo vệ tài khoản Zalo cá nhân.

1. Kích Hoạt Xác Thực Hai Lớp

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để tăng cường bảo mật cho tài khoản Zalo là bật tính năng xác thực hai lớp. Đây là lớp bảo vệ bổ sung, đảm bảo rằng ngay cả khi ai đó biết mật khẩu của bạn, họ vẫn không thể đăng nhập nếu không có mã xác nhận thứ hai.

Để làm điều này, bạn hãy vào phần "Cá nhân" trong ứng dụng, sau đó chọn "Cài đặt", tiếp tục đi đến mục "Tài khoản và bảo mật". Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn "Xác thực hai lớp" – chỉ cần gạt nút sang bên phải để kích hoạt là xong.

2. Thiết Lập Mã Khóa Cho Ứng Dụng Zalo

Bạn có bao giờ lo lắng rằng nếu ai đó cầm điện thoại của mình, họ có thể dễ dàng mở Zalo và đọc tin nhắn? Đừng lo, tính năng mã khóa ứng dụng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Để cài đặt, bạn vào phần "Cài đặt", chọn "Tài khoản và bảo mật", sau đó tìm đến mục "Đặt mã khóa Zalo". Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu nhập một mã PIN gồm 4 chữ số. Từ giờ, mỗi khi mở ứng dụng, Zalo sẽ yêu cầu mã này, giúp bảo vệ tin nhắn của bạn an toàn hơn.

3. Kiểm Soát Quyền Riêng Tư

Để điều chỉnh, hãy vào "Cài đặt", sau đó chọn "Quyền riêng tư". Ở đây, bạn có thể tùy chỉnh các mục như "Cho phép bạn bè xem nhật ký" sao cho phù hợp với mong muốn của mình, giúp bạn thoải mái hơn khi sử dụng ứng dụng.

4. Sử Dụng Tính Năng Tin Nhắn Tự Xóa

Nếu bạn thường xuyên trao đổi những thông tin nhạy cảm, tính năng tin nhắn tự xóa sẽ là trợ thủ đắc lực. Với tính năng này, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau một khoảng thời gian mà bạn chọn, đảm bảo không để lại dấu vết.

Để bật tính năng, trong một cuộc trò chuyện, bạn nhấn vào nút ba chấm ở góc trên bên phải, chọn "Tin nhắn tự xóa", rồi thiết lập thời gian – có thể là 1 ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày tùy ý.

5. Đặt Mật Khẩu Riêng Cho Cuộc Trò Chuyện

Zalo cho phép bạn bảo vệ cuộc trò chuyện bằng cách ẩn và đặt mật khẩu riêng. Cách làm rất đơn giản: nhấn giữ vào cuộc trò chuyện cần bảo vệ, chọn "Ẩn trò chuyện", sau đó thiết lập một mã PIN. Lần sau, muốn xem lại, bạn sẽ cần nhập mã này để truy cập.

6. Quản Lý Quyền Riêng Tư Nâng Cao

Bạn có thể kiểm soát chặt chẽ hơn việc ai được phép liên lạc với mình. Chẳng hạn, nếu không muốn người lạ nhắn tin hay bình luận vào nhật ký, bạn có thể giới hạn điều đó.

Hãy vào "Cài đặt", chọn "Quyền riêng tư", rồi điều chỉnh các tùy chọn như "Nhận tin nhắn từ người lạ" hoặc "Cho người lạ bình luận" theo ý muốn. Điều này giúp bạn tránh được những phiền toái không đáng có.

7. Theo Dõi Thiết Bị Đăng Nhập

Nếu bạn từng đăng nhập Zalo trên nhiều thiết bị – như máy tính công cộng hay điện thoại của bạn bè – hãy kiểm tra lại để đảm bảo an toàn.

Vào "Cài đặt", chọn "Tài khoản và bảo mật", sau đó xem mục "Lịch sử đăng nhập". Nếu phát hiện thiết bị nào lạ hoặc không còn sử dụng, bạn có thể đăng xuất từ xa ngay lập tức để bảo vệ tài khoản.

Những Điều Cần Lưu Ý

Để tài khoản Zalo luôn an toàn, bạn nên thường xuyên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, vì các bản cập nhật thường đi kèm những bản vá bảo mật quan trọng.

Ngoài ra, hãy cẩn thận với những liên kết lạ – đừng vội vàng nhấp vào nếu không rõ nguồn gốc, và tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân với người không quen biết. Cuối cùng, khi đặt mật khẩu, hãy chọn một mật khẩu mạnh, khó đoán, thay vì những chuỗi số đơn giản như "1234".