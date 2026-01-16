Công nghệ số tái định hình việc quản lý dự án trong lĩnh vực Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng

Chương trình do Tech Data (Datech Solutions Việt Nam) phối hợp cùng hãng công nghệ Autodesk và Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI Việt Nam) tổ chức, tập trung vào bài toán quản trị dữ liệu và chuẩn hóa năng lực BIM theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án xây dựng trong bối cảnh quy mô và mức độ phức tạp không ngừng gia tăng.

Diễn giả và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

BIM trong Autodesk – Từ công cụ thiết kế đến nền tảng quản lý dữ liệu dự án

Nội dung hội thảo xoay quanh một vấn đề cốt lõi đang được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Kiến trúc – Kỹ thuật – Xây dựng quan tâm: khi quy mô dự án ngày càng lớn, số lượng bên tham gia tăng cao, cùng các yêu cầu khắt khe về tiến độ, tính minh bạch và khả năng kiểm soát thông tin, chỉ một sai lệch nhỏ trong dữ liệu cũng có thể dẫn đến chậm tiến độ, phát sinh chi phí và rủi ro ngay từ giai đoạn thiết kế.

Từ thực tiễn đó, hội thảo nhấn mạnh vai trò ngày càng mở rộng của BIM trong hệ sinh thái Autodesk, không còn dừng lại ở công cụ hỗ trợ thiết kế 3D, mà trở thành nền tảng quản lý và kết nối dữ liệu xuyên suốt toàn bộ vòng đời dự án, từ thiết kế, thi công đến vận hành. Khi được triển khai đồng bộ trên các giải pháp của Autodesk và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 19650, BIM trở thành công cụ then chốt giúp doanh nghiệp chuẩn hóa cấu trúc thông tin, quy ước dữ liệu, phân định rõ vai trò – trách nhiệm và quy trình phát hành thông tin. Đây chính là nền tảng để BIM trong Autodesk phát huy hiệu quả thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý dự án và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các dự án trong nước cũng như quốc tế.

Chia sẻ từ chuyên gia Tech Data Việt Nam & BSI Việt Nam

Từ góc độ triển khai công nghệ, đại diện Tech Data Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Cường – Chuyên gia Tư vấn Giải pháp, đã trình bày chủ đề “Autodesk Trong Quy Trình BIM – Nâng Cao Hiệu Quả Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án” . Nội dung chia sẻ tập trung chia sẻ cách triển khai BIM hiệu quả trong hệ sinh thái Autodesk, kết nối công nghệ, quy trình và dữ liệu xuyên suốt dự án để BIM trở thành công cụ tạo giá trị thực.

Ông Nguyễn Ngọc Cường – Chuyên gia Tư vấn Giải pháp chia sẻ

Ở góc độ tiêu chuẩn và năng lực tổ chức, bà Võ Thị Thùy Hương – Giám đốc Đào tạo BSI Việt Nam, đã mang đến phần trình bày “Chuẩn Hóa Năng Lực BIM Theo Tiêu Chuẩn ISO 19650: Lộ Trình Từ Cá Nhân Đến Tổ Chức” . Bài chia sẻ giúp mang đến góc nhìn về chuẩn hóa quản lý thông tin theo tiêu chuẩn BIM ISO 19650, chương trình đào tạo và xác nhận năng lực, cũng như lộ trình đạt BIM CoC và BIM Kitemark, giúp doanh nghiệp vận hành BIM bền vững.

Bà Võ Thị Thùy Hương – Giám đốc Đào tạo BSI Việt Nam chia sẻ

Thông qua các phiên trao đổi chuyên sâu và thảo luận trực tiếp, hội thảo đã cung cấp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng một cái nhìn toàn diện về BIM như một chiến lược quản trị dữ liệu, đồng thời làm rõ lộ trình triển khai thực tế khi kết hợp công nghệ Autodesk với tiêu chuẩn ISO 19650. Đây được xem là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án trong nước và quốc tế trong giai đoạn chuyển đổi số ngành xây dựng.

Khách mời tham dự hỏi đáp cùng diễn giả

Bên cạnh nội dung chuyên môn, hội thảo còn lồng ghép hoạt động tương tác nhằm tăng cường kết nối giữa diễn giả và khách mời, giúp không khí chương trình trở nên cởi mở và tạo điều kiện để người tham dự tiếp cận nội dung một cách chủ động, hiệu quả hơn.

Hội thảo “Nâng Cao Hiệu Quả Dự Án Với Công Nghệ BIM Trong Autodesk & Tiêu Chuẩn ISO 19650” đã được tổ chức thành công, đáp ứng mục tiêu đề ra về cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao nhận thức về vai trò của BIM trong quản lý dữ liệu dự án. Thông qua các nội dung chuyên môn và trao đổi trực tiếp, chương trình đã góp phần làm rõ lộ trình triển khai BIM gắn với hệ sinh thái Autodesk và Tiêu chuẩn ISO 19650, qua đó hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực AEC từng bước nâng cao năng lực triển khai, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án trong nước và quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số ngành xây dựng.