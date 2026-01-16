‘Phương án dự phòng’ trị giá hàng tỷ USD: Samsung đang âm thầm thống trị cơn sốt AI theo cách không ai ngờ tới

Samsung đang thống trị cơn sốt AI nhờ trở thành phương án dự phòng thay thế hoàn hảo cho doanh nghiệp khi không kiếm đủ chip từ TSMC. Việc các doanh nghiệp chuyển hướng mua chip của Samsung dù kém tiên tiến hơn trong bối cảnh cung không đủ cầu đã đem lại lợi nhuận kỷ lục cho tập đoàn Hàn Quốc.

Cụ thể, tờ Financial Times (FT) cho hay có hai cách để các nhà sản xuất chip kiếm tiền từ sự bùng nổ AI. Cách thứ nhất là tạo ra những sản phẩm hàng đầu, điều mà TSMC (nơi sản xuất hơn 90% số chip tiên tiến nhất thế giới) đã thực hiện với báo cáo thu nhập hàng quý vượt dự báo.

Cách còn lại là tạo ra những sản phẩm thay thế hoàn hảo khi khách hàng không thể kiếm được những sản phẩm hàng đầu của TSMC, và Samsung đã làm điều đó. Tập đoàn Hàn Quốc này vừa có một quý với lợi nhuận kỷ lục 20 nghìn tỷ Won (14 tỷ USD).

Theo FT, chính những khó khăn của gã khổng lồ Hàn Quốc trong việc sản xuất các loại chip tiên tiến lại giúp ích cho công ty.

Samsung đã gặp khó khăn trong việc làm chủ các loại chip nhớ băng thông cao (HBM) cần thiết cho AI. Thế nhưng khi quá khó để tìm các sản phẩm hàng đầu và doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp thay thế TSMC, các khách hàng đã một phần chuyển sang các sản phẩm bộ nhớ phổ thông hơn, nơi mà Samsung đang là người dẫn đầu thế giới.

Lợi nhuận hoạt động hàng quý của Samsung (tỷ USD)

Giá chip Dram, một trong những lựa chọn thay thế ít tiên tiến hơn nhưng cũng là thành phần then chốt trong các máy chủ trung tâm dữ liệu, đã tăng tới 40% so với quý trước trong ba tháng cuối năm 2025, trong khi các sản phẩm chip Nand tăng vọt tới 60%. Theo các nhà phân tích của Nomura, những sản phẩm này có thể tăng thêm 30% nữa trong nửa đầu năm nay.

Sự gia tăng lợi nhuận từ chip nhớ của Samsung một phần phụ thuộc vào việc tình trạng thiếu hụt chip AI tiếp tục kéo dài. Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức gấp 11 lần thu nhập dự báo năm 2026, hầu như không thay đổi so với sáu tháng trước. Giá cổ phiếu đã tăng 120% trong thời gian đó, phần lớn dựa trên sự thống trị của Samsung trong mảng chip nhớ.

Tờ FT đã ví von tình cảnh của Samsung là “trở thành phương án dự phòng may mắn" cho TSMC và đánh giá đây không phải là một vị thế tồi để bắt đầu năm 2026.

Những người tin tưởng vào AI cho rằng nguồn cung chip tiên tiến có thể thiếu hụt so với nhu cầu trong 5 năm, cao hơn so với chu kỳ thông thường của ngành là 2 đến 3 năm. Điều này sẽ mang lại cho Samsung quá đủ thời gian để cải thiện vị thế của chính mình trong các linh kiện AI.

Trong khi TSMC đã tăng chi phí vốn thêm gần 30% cho năm 2026 thì kế hoạch chi tiêu của riêng Samsung vẫn chưa được tiết lộ. Các giám đốc điều hành dự kiến sẽ trình bày chi tiết các con số quý IV vào cuối tháng 1/2026, bao gồm bất kỳ sự cải thiện nào trong nỗ lực phát triển HBM của họ.

*Nguồn: FT