Spotify sắp thực hiện một thay đổi lớn, lập tức đem về thêm 280 triệu USD mỗi tháng

Mới đây, Spotify cho biết chi phí cho một gói đăng ký Premium tại Mỹ sẽ tăng lên mức 12,99 USD/tháng, tăng từ mức 11,99 USD/tháng.

"Những đợt cập nhật giá định kỳ tại các thị trường của chúng tôi phản ánh giá trị mà Spotify mang lại, cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể và mang lại lợi ích cho các nghệ sĩ," người phát ngôn của công ty cho biết.

Công ty cũng nói thêm rằng mức giá mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 2/2026 và các thuê bao sẽ nhận được một email thông báo về sự điều chỉnh này.

Trong một bản cập nhật vào cuối năm ngoái, Spotify cho biết số người dùng hoạt động hàng tháng của họ đã tăng 11% lên mức 713 triệu người trong quý III/2025, vượt qua dự báo trước đó của công ty là 710 triệu người. Số lượng thuê bao Premium tăng 12% lên mức 281 triệu người, đúng với dự báo trước đó của công ty. Như vậy với mức tăng khoảng 1 USD mỗi thuê bao (từ 11,99 lên 12,99 USD/người), Spotify sẽ có thêm 280 triệu USD mỗi tháng.

Được thành lập bởi Daniel Ek tại Stockholm vào năm 2006, Spotify đã xây dựng nên một "gã khổng lồ" trong lĩnh vực phát trực tuyến âm thanh.

Mùa thu năm ngoái, công ty đã ra mắt 30 bản cập nhật sản phẩm, bao gồm âm thanh "lossless" (chất lượng cao không mất dữ liệu) và tính năng trộn danh sách phát (playlist mixing), trong đó người dùng có thể thêm các đoạn chuyển tiếp và điều chỉnh tốc độ (tempo) khớp nhau giữa các bài hát.

Công ty cũng giới thiệu tính năng nhắn tin giữa các người dùng và nhiều quyền kiểm soát khám phá âm nhạc hơn. Vào tháng 10/2025, công ty đã ra mắt trên ChatGPT, cho phép người dùng nhận các đề xuất về âm nhạc và podcast từ chatbot trí tuệ nhân tạo này.

