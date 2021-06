7 dấu hiệu rõ rệt cho thấy bạn có thể trở nên giàu có: Thích đọc sách đứng đầu bảng!

Dưới đây là 7 dấu hiệu cho thấy bạn có thể trở thành triệu phú:

1. Có nhiều nguồn thu nhập

Nhà văn Thomas C. Corley đã phát hiện ra trong nhiều năm nghiên cứu về triệu phú tự thân rằng người giàu "sẽ không chỉ dựa vào một nguồn thu nhập nhất định". Theo số liệu do Corley cung cấp, trước khi kiếm được 1 triệu USD đầu tiên, 65% người giàu có ít nhất 3 nguồn thu nhập như tiền thuê nhà, kinh doanh phụ hoặc bán thời gian.

2. Bạn tiết kiệm là để đầu tư

Triệu phú tự thân Grant Cardone nói rằng việc dùng tiền của mình để đầu tư là một con đường khả thi giúp mọi người trở thành một người giàu có. Nguyên nhân tiết kiệm tiền chỉ có một lý do, đó chính là để một ngày nào đó có thể lấy tiền ra để đầu tư. Trên thực tế thì khoản tiết kiệm và đầu tư của bạn quan trọng hơn tiền lương. Như chuyên gia tài chính cá nhân Ramit Singh Sethi đã viết trong cuốn "I Will Teach You To Be Rich" rằng: "Trung bình, các tỷ phú dành 20% thu nhập hộ gia đình mỗi năm để đầu tư. Tiêu chuẩn để đánh giá số tài sản mà họ sở hữu không phải là số tiền mỗi năm họ kiếm được, mà là số tiền họ tiết kiệm và đầu tư trong một khoảng thời gian."

3. Xung quanh bạn là những người có thành tựu

Corley nói: "Bạn sẽ thành công giống như những người mà bạn thường xuyên liên lạc."

Steve Siebold, một triệu phú tự thân và là tác giả của cuốn sách "How Rich People Think", cũng đồng ý với Corley về quan điểm này. Trong cuốn sách của mình, Siebold viết: "Những người thành công thường tin rằng các "hoạt động tư tưởng" thường có tính lan tỏa. Tiếp xúc với những người thành công hơn có thể giúp bạn mở rộng tư duy và tăng đáng kể thu nhập. Chúng ta sẽ trở nên giống như những người mà chúng ta thường tiếp xúc, đó là lý do tại sao những người chiến thắng lại bị thu hút bởi những người chiến thắng."

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm một người giàu làm hình mẫu cho mình, nghiên cứu kỹ quá trình làm giàu của họ và nếu có thể, hãy tham khảo và học hỏi kinh nghiệm từ họ.

4. Làm việc quyết đoán

Sau khi nghiên cứu sâu về kinh nghiệm cá nhân của 500 triệu phú, tác giả Napoleon Hill đã phát hiện ra rằng những triệu phú này rất giỏi trong việc đưa ra quyết định. Trong kiệt tác tài chính cá nhân mang tên "Think and grow rich" xuất bản năm 1937 của mình, Hill viết: "Sau khi phân tích hàng triệu triệu phú tự thân tự làm nên vận mệnh của mình, tôi phát hiện ra một thực tế rằng mỗi người trong số họ đều rất dứt khoát khi đưa ra những quyết định. Những người hành động quyết đoán luôn biết mình muốn gì và thường đạt được mục tiêu của họ."

5. Có mục tiêu rõ ràng với tiền của mình

Nếu bạn biết chính xác những gì mình muốn, vậy thì bạn sẽ càng gần hơn với việc hiện thực hóa mục tiêu của mình.

Trong quá trình nghiên cứu, Corley phát hiện ra rằng phần lớn những triệu phú tự thân đều có kế hoạch làm giàu cho bản thân và sau đó biến kế hoạch của mình thành hiện thực. Trong cuốn sách của mình, Corley chỉ ra rằng 80% người giàu "bị ám ảnh bởi việc theo đuổi mục tiêu của chính họ". Những mục tiêu này bao gồm cả mục tiêu hàng ngày và mục tiêu dài hạn.

6. Bạn thích đọc sách

Trong cuốn "How Rich People Think", Steve Siebold viết: "So với ăn chơi hưởng lạc, người giàu thích nhận được sự giáo dục hơn."

Sau khi đại học hoặc bất cứ hình thức giáo dục nào khác kết thúc, người giàu vẫn sẽ tiếp tục học hỏi, bởi lẽ họ hiểu rõ hơn ai hết rằng học hỏi đem lại nguồn năng lượng lớn như thế nào.

Steve nói: "Bước vào nhà của một người giàu, thứ đầu tiên đập vào mắt bạn chính là giá sách. Những cuốn sách mà người giàu thích đọc là những cuốn sách khiến họ trở nên thành công hơn. Tầng lớp trung lưu thường đọc tiểu thuyết, những tờ báo lá cải và tạp chí giải trí."

Như chúng ta đã biết, "thần chứng khoán" Warren Buffett rất thích đọc sách. Khi Buffett mới bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình, ông đọc hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trang sách. Ngay cả hiện tại, ông vẫn dành 80% thời gian trong ngày để đọc.

7. Bạn có tham vọng

Nếu bạn đặt kỳ vọng của mình ở mức cao và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào, bạn đã chọn đúng con đường.

Steve Siebold chỉ ra rằng, suy cho cùng, "sẽ không ai thực hiện được ước mơ của mình mà không có những kỳ vọng to lớn về bản thân."

Khi các bạn tiểu học của ông mơ ước trở nên nổi tiếng và kết hôn, thì Buffett, khi ấy mới 10 tuổi, đã bắt đầu cùng ăn cơm với các thành viên của Sở giao dịch chứng khoán New York và thậm chí còn cùng nhau đặt ra các mục tiêu cuộc sống. Nghe nói những bữa ăn này đã khiến cậu nhóc Warren Buffett đặt ra mục tiêu sống là làm bạn với tiền bạc của mình.