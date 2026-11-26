CP All, doanh nghiệp bán lẻ thuộc Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group) của Thái Lan, sẽ chấm dứt hoạt động chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Campuchia trong bối cảnh làn sóng tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Thái Lan tại quốc gia này ngày càng lan rộng.

Trong tuyên bố mới đây, CP All cho biết toàn bộ cửa hàng 7-Eleven tại Campuchia sẽ ngừng hoạt động từ ngày 25/12. Doanh nghiệp giải thích quyết định này được thực hiện theo các điều khoản đã thỏa thuận giữa công ty và đơn vị sở hữu quyền thương hiệu 7-Eleven. Tuy nhiên, CP All không công bố thêm thông tin về lý do cụ thể dẫn đến quyết định trên.

CP All bắt đầu vận hành hệ thống 7-Eleven tại Campuchia từ năm 2020 theo thỏa thuận nhượng quyền chính với 7-Eleven Inc., công ty con tại Mỹ của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Seven & i Holdings. Ngoài các cửa hàng độc lập, doanh nghiệp còn mở rộng mạng lưới thông qua việc đặt cửa hàng tại các trạm xăng thuộc PTT, tập đoàn năng lượng quốc doanh của Thái Lan.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Thái Lan tại Campuchia gặp nhiều khó khăn kể từ khi xung đột quân sự dọc biên giới hai nước bùng phát vào năm ngoái. Người tiêu dùng Campuchia đã đẩy mạnh tẩy chay hàng hóa sản xuất tại Thái Lan cũng như các cửa hàng do doanh nghiệp Thái Lan điều hành, khiến nhiều công ty phải thu hẹp quy mô hoạt động. Bên cạnh đó, việc các cửa khẩu biên giới đường bộ giữa hai nước bị đóng cửa cũng gây gián đoạn nguồn cung hàng hóa từ Thái Lan.

Trước khi căng thẳng biên giới leo thang, hệ thống 7-Eleven do CP All vận hành tại Campuchia từng phát triển lên hơn 110 cửa hàng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9 năm nay, con số này đã giảm xuống chỉ còn 23. Nhiều trạm xăng mang thương hiệu PTT tại Campuchia cũng phải ngừng hoạt động.

Theo Nikkei Asia