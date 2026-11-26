Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng của CX chưa đồng nghĩa với khả năng triển khai hiệu quả trong thực tế.

Vietnam CX Report 2027 – Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Việt Nam 2027, do SOI.Pro phối hợp với CafeBiz thực hiện và công bố ngày 25/11 tại Hà Nội, cho thấy khoảng cách đáng chú ý giữa đánh giá của người tiêu dùng và năng lực quản trị trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại lễ công bố Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Việt Nam 2027.

Theo báo cáo, điểm hài lòng chung của khách hàng Việt Nam đạt 7,53/10 trong năm 2026, tăng nhẹ so với mức 7,45/10 của năm 2025. Trong khi đó, điểm trưởng thành về trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp tăng từ 2,84/5 lên 3,06/5.

Đáng chú ý, có tới 44,6% doanh nghiệp được khảo sát vẫn ở cấp độ 1 và 2 trong thang đo trưởng thành CX. Những con số này cho thấy bài toán của thị trường không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp có quan tâm đến khách hàng hay không, mà còn ở khả năng chuyển hóa sự quan tâm đó thành quy trình, quyết định và hành động cụ thể.

Đại diện các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi tại buổi công bố Báo cáo Trải nghiệm khách hàng Việt Nam 2027.

Khách hàng cần được giải quyết đúng nhu cầu, không chỉ được phục vụ nhiệt tình

Một trong những điểm đáng chú ý của báo cáo là sự khác biệt giữa điều khách hàng thực sự mong muốn và cách doanh nghiệp nhìn nhận về một trải nghiệm dịch vụ tốt.

Theo kết quả khảo sát, 66,2% khách hàng lựa chọn khả năng giải quyết đúng nhu cầu là yếu tố quan trọng trong trải nghiệm dịch vụ. Tốc độ phục vụ đứng thứ hai với 56,3%, trong khi tính chính xác, hạn chế sai sót được 43,1% người tiêu dùng lựa chọn.

Điều này cho thấy khách hàng ưu tiên những giá trị thiết thực: vấn đề được giải quyết đúng, nhanh chóng và hạn chế phát sinh lỗi.

Tuy nhiên, nhận thức của doanh nghiệp về thứ tự ưu tiên này vẫn có độ lệch nhất định. Chỉ 54,3% doanh nghiệp dự đoán khả năng giải quyết đúng nhu cầu là yếu tố được khách hàng coi trọng nhất, thấp hơn tỷ lệ 66,2% ghi nhận từ phía người tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, 40,6% doanh nghiệp cho rằng sự thấu cảm và tính chuyên nghiệp là nhóm yếu tố khách hàng coi trọng, trong khi tỷ lệ khách hàng chủ động lựa chọn nhóm tiêu chí này chỉ đạt 22,4%.

Khoảng cách trên phản ánh một vấn đề trong cách doanh nghiệp thiết kế dịch vụ: những gì tổ chức cho rằng khách hàng cần chưa chắc trùng khớp với điều người tiêu dùng ưu tiên. Nếu không được kiểm chứng bằng dữ liệu và phản hồi thực tế, các khoản đầu tư cải thiện trải nghiệm có thể chưa tập trung vào đúng điểm khách hàng cần.

Tốc độ phục vụ cũng là vấn đề đáng quan tâm. Có 56,3% khách hàng coi trọng sự nhanh chóng và 48,3% mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cải thiện yếu tố này. Bên cạnh đó, 38,6% người tiêu dùng phản ánh từng phải chờ đợi lâu hoặc nhận được phản hồi chậm.

Báo cáo cũng ghi nhận những bất cập khác trong quá trình phục vụ: 19% khách hàng phải cung cấp lại thông tin; 17,2% phải làm việc với nhiều người hoặc nhiều bộ phận; 10,1% không có người theo dõi đến khi vấn đề được giải quyết hoàn tất.

Trải nghiệm khách hàng trở thành bài toán cạnh tranh dài hạn

Theo ông Nguyễn Huy Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP SYCA, đơn vị sở hữu thương hiệu SOI.Pro, thách thức lớn của doanh nghiệp hiện nay không còn nằm ở việc có hiểu tầm quan trọng của khách hàng hay không, mà là khả năng biến nhận thức thành những thay đổi thực chất trong vận hành.

Ông cho rằng nhiều doanh nghiệp đầu tư cho việc đo lường mức độ hài lòng nhưng những vấn đề khách hàng phản ánh vẫn lặp lại. Một số tổ chức xây dựng quy trình dịch vụ bài bản nhưng thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận để xử lý đến cùng những vướng mắc của người tiêu dùng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Giám đốc CafeBiz, nhận định khi sản phẩm, giá cả và công nghệ ngày càng dễ bị sao chép, trải nghiệm khách hàng có thể trở thành yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Từ kết quả nghiên cứu, có thể thấy thị trường Việt Nam đang đứng trước bài toán thu hẹp khoảng cách giữa kỳ vọng của người tiêu dùng và năng lực thực thi của doanh nghiệp. Một mặt, khách hàng muốn được giải quyết đúng nhu cầu, nhanh chóng và hạn chế sai sót. Mặt khác, nhiều tổ chức vẫn chưa xây dựng được năng lực quản trị trải nghiệm đồng bộ.

Điểm hài lòng của khách hàng tăng từ 7,45/10 lên 7,53/10 sau một năm, trong khi điểm trưởng thành CX của doanh nghiệp tăng từ 2,84/5 lên 3,06/5. Dù cả hai chỉ số đều cải thiện, tỷ lệ 44,6% doanh nghiệp vẫn ở hai cấp độ thấp nhất cho thấy dư địa nâng cao năng lực quản trị trải nghiệm còn đáng kể.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp không chỉ cần biết khách hàng hài lòng hay không, mà còn phải xác định nguyên nhân, tìm đúng điểm nghẽn và có khả năng xử lý vấn đề một cách nhất quán. Đây cũng là điều kiện để những khoản đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và dịch vụ thực sự chuyển hóa thành giá trị mà người tiêu dùng có thể cảm nhận.