Ngày 24/11/2026, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) – thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group và PIOLINK, Inc., doanh nghiệp công nghệ an ninh mạng đến từ Hàn Quốc, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia.

Đại diện hai doanh nghiệp tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc. (Ảnh: VSEC)

Theo nội dung MOU, hợp tác tập trung vào ba định hướng chính: phát triển thị trường và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam – Hàn Quốc; tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, phát triển và kiểm thử các giải pháp an ninh mạng; đồng thời chia sẻ thông tin thị trường, xu hướng công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn.

Hợp tác hai chiều, kết nối thế mạnh của hai doanh nghiệp

Thành lập năm 2003, VSEC là doanh nghiệp có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái dịch vụ bảo mật quản lý (MSSP) từ đánh giá, kiểm thử xâm nhập đến giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố 24/7. Năm 2022, VSEC đạt chứng nhận CREST theo tiêu chuẩn quốc tế cho cả hai dịch vụ Security Operations Center (SOC) và Penetration Testing, khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ bảo mật đáp ứng các yêu cầu khắt khe của những tổ chức tài chính – ngân hàng, doanh nghiệp lớn và các lĩnh vực trọng yếu.

PIOLINK được thành lập năm 2000 tại Hàn Quốc, chuyên phát triển các giải pháp bảo mật và tối ưu hạ tầng mạng doanh nghiệp. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, PIOLINK sở hữu danh mục công nghệ gồm Web Application Firewall (WAF), Application Delivery Controller (ADC), Security Switch và các giải pháp bảo mật theo mô hình Zero Trust. Doanh nghiệp cũng ứng dụng AI và Machine Learning trong bảo vệ ứng dụng web, đồng thời nghiên cứu các hướng tiếp cận bảo mật trước những thách thức mới trong môi trường điện toán đám mây và kỷ nguyên AI.

Các giải pháp của PIOLINK đã hiện diện tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, phục vụ nhu cầu bảo vệ hệ thống CNTT của các tổ chức tài chính, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Bên cạnh năng lực phát triển công nghệ, PIOLINK còn được công nhận tại Hàn Quốc là doanh nghiệp chuyên trách giám sát an ninh và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về an toàn thông tin.

Trên cơ sở những năng lực bổ trợ, hai bên sẽ tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh cho các giải pháp an ninh mạng của PIOLINK tại Việt Nam, tận dụng kinh nghiệm thị trường và năng lực triển khai của VSEC. Ở chiều ngược lại, hai doanh nghiệp cũng sẽ nghiên cứu khả năng đồng thương hiệu hoặc kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của VSEC tại Hàn Quốc, thông qua kinh nghiệm và mạng lưới thị trường của PIOLINK.

Định hướng hợp tác hai chiều này mở ra cơ hội để các giải pháp và dịch vụ an ninh mạng của cả hai doanh nghiệp tiếp cận những nhóm khách hàng mới, đồng thời thúc đẩy kết nối năng lực công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Mở rộng hợp tác kỹ thuật và chia sẻ chuyên môn

Bên cạnh phát triển thị trường, VSEC và PIOLINK sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác kỹ thuật, bao gồm nghiên cứu, phát triển và kiểm thử các giải pháp an ninh mạng. Hai bên cũng hướng tới tăng cường trao đổi thông tin thị trường, cập nhật xu hướng ngành và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai, vận hành các giải pháp bảo mật.

Trong bối cảnh các tổ chức ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng số và điện toán đám mây, việc kết nối công nghệ bảo vệ ứng dụng, tối ưu hạ tầng mạng của PIOLINK với năng lực đánh giá, giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố của VSEC được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội phát triển các giải pháp bảo mật phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi cao về tính sẵn sàng và liên tục của hệ thống.

VSEC và PIOLINK hướng tới thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghệ và an ninh mạng.

Đối với VSEC, hợp tác cùng PIOLINK tiếp tục thể hiện định hướng mở rộng hệ sinh thái đối tác công nghệ quốc tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội đưa năng lực, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng Việt Nam tiếp cận thị trường nước ngoài.

Với PIOLINK, hợp tác tạo thêm cơ hội phát triển kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc kết nối với doanh nghiệp có kinh nghiệm chuyên sâu trong cung cấp và vận hành dịch vụ bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thông qua khuôn khổ hợp tác này, VSEC và PIOLINK kỳ vọng cùng thúc đẩy những cơ hội kinh doanh và hợp tác công nghệ thiết thực, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ hạ tầng số và thúc đẩy sự phát triển của ngành an ninh mạng tại Việt Nam và Hàn Quốc.