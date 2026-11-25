Niềm tin trở thành một biến số của thị trường tài chính

Chỉ trong chưa đầy hai tuần, NVIDIA đã trải qua những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán, xuất phát từ cuộc khủng hoảng liên quan đến nhà sáng lập Jensen Huang.

Việc ông Huang từ chức ngày 12/11 làm dấy lên những lo ngại về quản trị doanh nghiệp, sự ổn định của bộ máy lãnh đạo và định hướng phát triển của tập đoàn. cổ phiếu NVIDIA có thời điểm giảm tới 14% ngay đầu phiên giao dịch, khiến doanh nghiệp bốc hơi khoảng 601 tỷ USD vốn hóa. Áp lực bán tiếp tục kéo dài, đưa mức giảm của cổ phiếu lên gần 28% trong giai đoạn từ ngày 12/11 đến hết phiên 20/11.

Tuy nhiên, thông tin ông Huang được tái bổ nhiệm vào vị trí CEO ngày 23/11 đã nhanh chóng đảo chiều tâm lý thị trường. Cổ phiếu NVIDIA bật tăng 31,5% chỉ trong một phiên, giúp tập đoàn lấy lại gần 1.000 tỷ USD vốn hóa, đồng thời góp phần đưa chỉ số Nasdaq Composite tăng khoảng 6,5%.

Diễn biến giá cổ phiếu NVIDIA trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động. Ảnh: Bitget.

Theo thông cáo ngày 23/11 của Bitget, khối lượng giao dịch giao ngay cổ phiếu token hóa rToken đã vượt 200 triệu USD trong ngày 21/11, thiết lập mức cao nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 6/2026. Đáng chú ý, cổ phiếu NVIDIA token hóa (rNVDA) chiếm khoảng 25% tổng khối lượng giao dịch trong ngày này.

Tuy nhiên, sự lạc quan không kéo dài khi cổ phiếu NVIDIA quay đầu giảm 5,9% trong phiên tiếp theo. Những lo ngại về định giá doanh nghiệp, triển vọng ngành AI và hiệu quả đầu tư công nghệ tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng.

Theo lý thuyết tài chính hành vi (Behavioral Finance), quyết định đầu tư không hoàn toàn dựa trên dữ liệu kinh tế hay giá trị nội tại của tài sản. Nỗi sợ, lòng tham, sự tự tin thái quá và tâm lý đám đông đều có thể ảnh hưởng đến hành vi thị trường.

Điều này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay nhạy cảm trước các thông tin về triển vọng ngành AI, chính sách tiền tệ và hoạt động của những tập đoàn công nghệ lớn. Một thông tin tích cực có thể nhanh chóng kích hoạt làn sóng mua vào, nhưng tâm lý lạc quan cũng dễ đảo chiều khi những lo ngại về định giá và tăng trưởng quay trở lại.

Chia sẻ với Reuters ngày 24/11, ông Glenn Yin, Giám đốc nghiên cứu tại ACCM, nhận định: "Theo tôi, tâm lý thị trường đang thiên về cảm xúc hơn là lý trí".

Sự phân hóa này cũng được phản ánh trong báo cáo Bitget UEX Daily ngày 25/11, khi cổ phiếu NVIDIA, AMD và Micron lần lượt giảm 5,86%, 8,86% và 11,01%, trong khi Apple và Microsoft vẫn duy trì đà tăng. Diễn biến trên cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vẫn thiếu ổn định, đồng thời phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng tăng trưởng và khả năng hiện thực hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

Hiện tượng này cũng phổ biến trên thị trường tiền mã hóa, khi thông tin về chính sách tiền tệ, dòng vốn ETF hay phát ngôn của những nhân vật có sức ảnh hưởng có thể nhanh chóng thay đổi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Sợ hãi và tham lam: Hai thái cực tâm lý chi phối thị trường

Sợ hãi (Fear) và tham lam (Greed) là hai trạng thái tâm lý có ảnh hưởng lớn đến hành vi đầu tư. Khi thông tin tiêu cực xuất hiện, nỗi sợ thua lỗ có thể thúc đẩy hoạt động bán tháo. Ngược lại, trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, kỳ vọng lợi nhuận và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) có thể khiến nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn.

Câu chuyện NVIDIA phần nào phản ánh sự chuyển dịch giữa hai trạng thái này, khi niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư thay đổi nhanh chóng, khuếch đại biến động giá cổ phiếu.

Để đánh giá tâm lý thị trường, nhà giao dịch tiền mã hóa có thể tham khảo Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (Crypto Fear & Greed Index). Chỉ số sử dụng thang điểm từ 0 đến 100, với điểm số thấp phản ánh tâm lý sợ hãi, trong khi điểm số cao thể hiện mức độ tham lam của thị trường.

Hiện nay, các nền tảng giao dịch đa tài sản như Bitget cung cấp công cụ theo dõi Crypto Fear & Greed Index. Nhà đầu tư có thể truy cập chuyên trang chỉ số trên website Bitget và tham khảo biểu đồ lịch sử để nhậtren diện sự thay đổi tâm lý thị trường qua từng giai đoạn.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam từ sàn giao dịch Bitget.

Tuy nhiên, sợ hãi cực độ không đồng nghĩa với việc thị trường đã tạo đáy, cũng như tham lam cực độ không nhất thiết báo hiệu một đợt điều chỉnh. Chỉ báo tâm lý cần được xem xét cùng dữ liệu kinh tế vĩ mô, thanh khoản, dòng vốn và các yếu tố cơ bản của tài sản.

Ba nguyên tắc quản trị tâm lý trước biến động thị trường

Từ câu chuyện NVIDIA, nhà đầu tư có thể rút ra ba nguyên tắc khi đối diện với những biến động mạnh trên thị trường tài chính.

Thứ nhất, tăng giá không đồng nghĩa với việc rủi ro đã biến mất. Một đợt phục hồi mạnh có thể phản ánh sự cải thiện về kỳ vọng, nhưng không nhất thiết cho thấy những vấn đề nền tảng đã được giải quyết. Tương tự, một đợt bán tháo cũng không mặc nhiên phản ánh sự suy giảm tương ứng về giá trị nội tại.

Thứ hai, mở rộng góc nhìn liên thị trường. Trong bối cảnh tài chính truyền thống và tài sản số ngày càng kết nối, việc theo dõi nhiều nhóm tài sản, từ cổ phiếu, vàng đến tiền mã hóa, có thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn sự dịch chuyển của dòng vốn và những thay đổi trong khẩu vị rủi ro.

Thứ ba, không đánh đồng tốc độ phản ứng với chất lượng quyết định. Sự phát triển của công nghệ và các nền tảng giao dịch đa tài sản giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin, dữ liệu và công cụ phân tích nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì kỷ luật vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định.

Công nghệ có thể thay đổi cách thị trường vận hành, nhưng tâm lý con người vẫn là một biến số khó đoán. Khi thông tin được truyền tải ngày càng nhanh, lợi thế của nhà đầu tư không nhất thiết nằm ở việc phản ứng sớm hơn số đông, mà ở khả năng phân biệt giữa biến động nhất thời và những thay đổi thực sự về giá trị tài sản.