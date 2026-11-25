Trong thực đơn của Cơm quê Dượng Bầu, đậu bắp chấm chao là món thường xuyên nhận thắc mắc về giá khi một đĩa rau luộc quen thuộc trong bữa cơm miền Tây được bán với giá 115.000 đồng. Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, đại diện quán cho biết không ít thực khách nhìn thực đơn đã phải hỏi lại vì sao món này lại đắt như vậy. Cũng trong video này, người đại diện tiết lộ giá vốn của món ăn.

Theo chia sẻ của đại diện quán, nếu chỉ tính nguyên liệu gồm đậu bắp và chao thì một phần có giá vốn khoảng 15.000 đồng. So với giá bán 115.000 đồng, mức chênh lệch vào khoảng 100.000 đồng, tức gấp gần 8 lần. Tuy vậy, phía quán lý giải đó mới chỉ là con số trên giấy, còn chi phí thực tế cao hơn nhiều do quy trình tuyển chọn và bảo quản nguyên liệu.

Cụ thể, đại diện quán cho biết họ chỉ nhập loại đậu bắp trái non, đều màu, sau đó nhân viên bếp tiếp tục lựa lại từng trái. Những trái có vết sẹo, hơi cứng hoặc hơi già đều bị loại bỏ. Đậu bắp cũng chỉ sử dụng trong ngày vì sang hôm sau sẽ kém tươi và già đi. Theo lập luận của phía quán, lượng nguyên liệu nhập vào vì thế luôn lớn hơn lượng thực sự lên đĩa, và phần hao hụt này được cộng trực tiếp vào giá bán.

Ăn kèm với đậu bắp là hai lựa chọn chao chấm gồm chao pha vị ngọt theo kiểu miền Tây hoặc chao cục nguyên chất chỉ thêm ớt.

Trước những ý kiến trái chiều, đại diện quán thừa nhận bản thân cũng thấy mức giá này khá cao, song khẳng định mọi con số đều được đưa ra sau khi đã tính toán chi phí kinh doanh. Người này cũng nêu quan điểm về cách định giá tại quán rằng những món càng đơn giản thì càng đắt.

Trước đĩa đậu bắp chấm chao, bảng giá của quán đã nhiều lần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Món trứng chiên giá 110.000 đồng làm từ 3 quả trứng cùng một ít hành hay cải thìa xào bò giá 140.000 đồng gồm 1 lạng thịt bò và 2 lạng rưỡi rau từng bị nhiều thực khách nhận xét là quá cao so với mặt bằng một quán cơm gia đình. Với mức 115.000 đồng, đĩa đậu bắp luộc hiện còn đắt hơn cả món trứng chiên của chính quán.

Bên cạnh câu chuyện giá bán, phong cách bài trí của Cơm quê Dượng Bầu cũng từng tạo ra nhiều luồng ý kiến. Thay vì chén đĩa hiện đại, quán phục vụ theo kiểu cơm mâm truyền thống bằng bát sành thô, dĩa men đen, đũa tre, mâm nhôm và rổ nhựa. Trước đây, chi tiết quán chia sẻ chuyện đập bát lành thành bát mẻ để tạo cảm giác hoài niệm từng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Nằm ở lầu 3 chung cư 40E Ngô Đức Kế thuộc phường Sài Gòn (quận 1 cũ), TP.HCM, cách định giá của quán vẫn đặt ra hai góc nhìn khác nhau. Với một bộ phận thực khách, 115.000 đồng cho đĩa đậu bắp chấm chao vẫn là mức giá khó chấp nhận đối với một món rau bình dân. Còn ở phía quán, đó là chi phí cho quy trình chọn lọc nguyên liệu hằng ngày, bao gồm cả phần hao hụt do loại bỏ và nguyên tắc không dùng lại đồ qua đêm. Lời giải thích này có thuyết phục được người ăn hay không vẫn là câu chuyện còn bỏ ngỏ.