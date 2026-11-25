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Thái Lan và Trung Quốc vừa ký nghị định thư kiểm dịch thực vật mới đối với sầu riêng tươi xuất khẩu, nhằm siết chặt các yêu cầu về kiểm soát dịch hại, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Thái Lan, chiếm gần như toàn bộ kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.

Theo Fruitnet, thỏa thuận mới được Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phối hợp xây dựng. Văn bản được ký trong chuyến thăm Thái Lan từ ngày 13-15/11/2026 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, là một trong 8 văn kiện hợp tác được hai nước ký kết và trao đổi trong dịp này.

Nghị định thư mới sẽ thay thế quy định trước đó, đồng thời làm rõ các yêu cầu và quy trình kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi xuất khẩu từ Thái Lan sang Trung Quốc. Một trong những nội dung trọng tâm là thiết lập phương thức kiểm soát dịch hại thuộc diện kiểm dịch một cách có hệ thống, xuyên suốt từ khâu sản xuất đến đóng gói và xuất khẩu.

Các biện pháp mới được đưa ra nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc đối với chất lượng sầu riêng Thái Lan, tạo thuận lợi cho quá trình thông quan và giảm nguy cơ các lô hàng bị tạm giữ hoặc hoạt động nhập khẩu bị đình chỉ tại cửa khẩu.

Động thái này diễn ra sau khi sầu riêng Thái Lan từng đối mặt với những lo ngại về chất lượng, trong đó có vấn đề nhiễm cadimi. Việc tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc được xem là một trong những yêu cầu quan trọng để duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Theo số liệu được Fruitnet dẫn lại, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 1.235.453 tấn sầu riêng tươi, thu về khoảng 4,69 tỷ USD.

Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu 1.212.514 tấn, trị giá khoảng 4,62 tỷ USD. Như vậy, thị trường này chiếm hơn 98% tổng lượng sầu riêng tươi xuất khẩu của Thái Lan trong giai đoạn trên.

Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng, lượng sầu riêng Thái Lan xuất khẩu đã vượt tổng lượng xuất khẩu của cả năm 2025. Năm ngoái, quốc gia Đông Nam Á này xuất khẩu 979.145 tấn sầu riêng tươi, thu về khoảng 3,83 tỷ USD. Riêng thị trường Trung Quốc tiêu thụ 952.627 tấn, tương ứng kim ngạch khoảng 3,72 tỷ USD.

Theo dự báo được Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan dẫn lại, tổng lượng sầu riêng Trung Quốc nhập khẩu có thể đạt 2 triệu tấn trong năm 2026. Nhu cầu lớn tại thị trường này đang tạo điều kiện cho các quốc gia xuất khẩu sầu riêng trong khu vực, trong đó có Thái Lan và Việt Nam.

Cùng với việc ký nghị định thư mới, Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại Thái Lan (TPSO) cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành sầu riêng.

Đối với người trồng, cơ quan này khuyến nghị các nhà vườn chuẩn bị đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), đồng thời kiểm tra tình trạng đăng ký của vườn để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc.

Đối với cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu, các đơn vị cần rà soát việc tuân thủ tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP), bảo đảm hồ sơ, chứng từ và thông tin trên nhãn hàng hóa thống nhất. Hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng cần được tăng cường, kết nối dữ liệu từ vườn trồng, cơ sở đóng gói đến các điểm kiểm soát tại cửa khẩu.