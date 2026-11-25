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Một doanh nghiệp khai khoáng Mỹ vừa công bố phát hiện vàng và antimon mới tại dự án Stibnite, bang Idaho. Kết quả khoan thăm dò ban đầu ghi nhận đoạn khoáng hóa dài 109,7 m, có hàm lượng vàng trung bình 3,2 gram/tấn và antimon 1,1%.

Theo thông báo ngày 4/11/2026 của Perpetua Resources, phát hiện mới nằm tại khu vực triển vọng Fiddle, thuộc dự án Stibnite Gold Project ở miền Trung bang Idaho, Mỹ. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý nhất trong chương trình thăm dò năm 2026 của doanh nghiệp.

Cụ thể, lỗ khoan SB633 tại Fiddle ghi nhận đoạn khoáng hóa dài 109,7 m, với hàm lượng vàng trung bình 3,2 gram/tấn và antimon 1,1%. Đoạn khoáng hóa bắt đầu từ độ sâu 189 m tính dọc theo lỗ khoan.

Perpetua Resources cho biết đây là một trong những đoạn khoáng hóa vàng và antimon liên tục có chiều dài lớn nhất từng được ghi nhận tại dự án Stibnite. Hàm lượng kim loại trong đoạn khoan này cũng cao hơn đáng kể so với mức trung bình được sử dụng trong kế hoạch khai thác toàn vòng đời dự án.

Phát hiện Fiddle nằm cách khu vực mỏ lộ thiên Yellow Pine đã được cấp phép khoảng 750 m về phía Nam, dọc theo đới đứt gãy Meadow Creek. Đây là cấu trúc địa chất quan trọng kiểm soát sự phân bố khoáng hóa trong khu vực.

Các hoạt động khoan tiếp theo cho thấy vùng khoáng hóa tại Fiddle có chiều dài theo phương khoảng 600 m và kéo dài hơn 300 m theo phương thẳng đứng. Ngoài lỗ khoan phát hiện ban đầu, doanh nghiệp đã thực hiện thêm 21 lỗ khoan với tổng chiều dài 6.188 m dọc theo cấu trúc địa chất này. Kết quả phân tích mẫu của nhiều lỗ khoan vẫn đang được chờ công bố.

Hai lỗ khoan khác, mang mã SB665 và SB671, được thực hiện về phía Nam lỗ khoan phát hiện SB633. Qua quá trình ghi nhận và phân tích lõi khoan, doanh nghiệp nhận thấy sự hiện diện của các khoáng vật sulfide và stibnite – một loại khoáng vật chứa antimon. Tuy nhiên, các quan sát này chưa thay thế được kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong phòng thí nghiệm.

Không chỉ có phát hiện mới tại Fiddle, chương trình thăm dò còn ghi nhận kết quả đáng chú ý tại khu vực Clark Tunnel Fault Zone (CTFZ).

Tại đây, lỗ khoan SB606 ghi nhận đoạn khoáng hóa dài 25,4 m, có hàm lượng vàng trung bình 4,5 gram/tấn, bắt đầu từ độ sâu 13 m dọc theo lỗ khoan. Trong đó, đoạn dài 7,8 m đạt hàm lượng vàng 11 gram/tấn.

Một lỗ khoan khác mang mã SB605 ghi nhận đoạn khoáng hóa dài 25 m, với hàm lượng vàng trung bình 2,3 gram/tấn, bắt đầu từ độ sâu 18 m.

Đáng chú ý, Clark Tunnel Fault Zone nằm trong hoặc liền kề ranh giới phía Đông Nam của khu vực mỏ lộ thiên Yellow Pine đã được cấp phép. Vị trí này có ý nghĩa đối với kế hoạch khai thác bởi các phát hiện khoáng hóa mới có thể bổ sung nguồn quặng gần khu vực mỏ hiện hữu.

Theo doanh nghiệp, chương trình khoan thăm dò năm 2026 tại Stibnite đã hoàn thành với tổng chiều dài khoan lõi vượt 16.000 m. Hoạt động này nhằm mở rộng các thân quặng đã biết, nâng cấp tài nguyên khoáng sản, kiểm tra những mục tiêu khai thác ngầm và tiếp tục đánh giá các phát hiện từ chương trình thăm dò trước đó.

Stibnite không chỉ có vàng mà còn chứa antimon – kim loại được Mỹ xếp vào nhóm khoáng sản quan trọng đối với các ngành quốc phòng, năng lượng và sản xuất công nghiệp. Đây cũng là điểm đáng chú ý của dự án trong bối cảnh Mỹ quan tâm hơn đến việc phát triển nguồn cung khoáng sản chiến lược trong nước.

Theo các tài liệu dự án được Perpetua Resources công bố, Stibnite hiện có khoảng 4,8 triệu ounce vàng thuộc nhóm trữ lượng (tương đương 149 tấn vàng). Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển một mỏ khai thác lộ thiên với thời gian hoạt động dự kiến 15 năm. Kế hoạch sản xuất dự kiến đạt trung bình khoảng 463.000 ounce vàng mỗi năm trong 4 năm đầu và khoảng 296.000 ounce mỗi năm tính trên toàn vòng đời mỏ.

Hiện Perpetua Resources đang tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị xây dựng, thiết kế kỹ thuật và hoàn thiện các hợp đồng quan trọng phục vụ dự án. Doanh nghiệp dự kiến công bố thêm kết quả thăm dò trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027.

Với phát hiện tại Fiddle cùng những kết quả khoan có hàm lượng vàng cao ở Clark Tunnel Fault Zone, Stibnite đang có thêm các mục tiêu triển vọng để mở rộng tiềm năng tài nguyên. Dù vậy, các kết quả khoan mới hiện vẫn là dữ liệu thăm dò ban đầu, chưa đồng nghĩa với việc trữ lượng vàng của dự án đã được nâng lên.