Máy tính và linh kiện điện tử đang trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với kim ngạch liên tục tăng trưởng mạnh và đạt quy mô hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện của Việt Nam đạt 149,4 tỷ USD, tăng 71,15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, riêng tháng 10/2026, xuất khẩu máy tính và linh kiện của Việt Nam đạt 25,67 tỷ USD, tăng 13,81% so với tháng trước. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tăng tới 162,21%.

Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 149,4 tỷ USD, tăng 71,15% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, máy tính và linh kiện tiếp tục là một trong những nhóm hàng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông (TQ) là ba điểm đến lớn nhất, với tổng kim ngạch khoảng 100,96 tỷ USD, tương đương gần 67,6% tổng giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện của cả nước.

Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 7,8 tỷ USD, tăng 12,29% so với tháng trước và tăng 100,74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng, xuất khẩu máy tính và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 53,47 tỷ USD, tăng 56,53%, chiếm 35,79% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, tỷ trọng của thị trường này đã giảm so với mức 39,09% ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc đứng thứ hai với kim ngạch xuất khẩu lũy kế đạt 28,97 tỷ USD, tăng 107,18% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,39% tổng kim ngạch. Riêng tháng 10, xuất khẩu sang thị trường này đạt 5,75 tỷ USD. Dù giảm 4,09% so với tháng 9, con số này vẫn tăng tới 298,26% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Hồng Kông (TQ) ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ba thị trường xuất khẩu chủ lực. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 5,65 tỷ USD, tăng 78,92% so với tháng trước và tăng 631,36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu máy tính và linh kiện sang Hồng Kông đạt 18,52 tỷ USD, tăng 109,89%, chiếm 12,4% tổng kim ngạch. Tỷ trọng này cũng cao hơn mức 10,1% của cùng kỳ năm trước.

Ngoài ba thị trường lớn kể trên, xuất khẩu sang EU và ASEAN cũng duy trì đà tăng trưởng.

Cụ thể, trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 12,53 tỷ USD, tăng 59,37% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 8,39% tổng kim ngạch. Riêng tháng 10, xuất khẩu sang khu vực này đạt 1,56 tỷ USD, giảm 10,79% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 43,05% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, ASEAN ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 8,12 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 117,33%, chiếm 5,43% tổng kim ngạch. Tháng 10, xuất khẩu sang các nước trong khối đạt 1,4 tỷ USD, tăng 37,8% so với tháng trước và tăng 234,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2026, xuất khẩu điện tử và linh kiện nhiều khả năng tiếp tục duy trì đà tăng nhờ hai yếu tố hỗ trợ chính. Thứ nhất, nhu cầu và giá bộ nhớ trên thị trường quốc tế vẫn ở mức cao. Thứ hai, sản xuất trong nước tiếp tục gia tăng, tạo thêm nguồn hàng phục vụ các đơn hàng cuối năm. Trong đó, sản lượng máy tính xách tay và máy tính bảng trong 10 tháng lần lượt tăng 25,86% và 36,61%.

Nếu duy trì phong độ xuất khẩu như tháng 9 và 10, khả năng đạt kim ngạch xuất khẩu cả năm trên 260 tỷ USD là khả thi. Ở kịch bản giảm tốc vẫn có thể cán mốc 250 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, ngành điện tử hiện đóng góp hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Các số liệu công bố trong năm 2026 cũng cho thấy lĩnh vực công nghệ số có khoảng 80.000 doanh nghiệp, sử dụng hơn 1,9 triệu lao động.

Quy mô ngày càng lớn của ngành điện tử mở ra nhiều cơ hội cho sản xuất và xuất khẩu, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng do doanh nghiệp Việt Nam tạo ra.