Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư nông nghiệp tại Campuchia khi được chính quyền nước này thống nhất chủ trương giao 6.900 ha đất để phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến nông lâm sản. Doanh nghiệp cũng tài trợ 2 triệu USD xây dựng sân vận động có sức chứa 2.000 người tại tỉnh Stung Treng.

Theo thông tin từ HAGL, ngày 19/11, đoàn công tác của tập đoàn do ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cùng chính quyền tỉnh Stung Treng để báo cáo tình hình triển khai các dự án và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cùng chính quyền tỉnh Stung Treng đã thống nhất chủ trương giao 6.900 ha đất cho HAGL phát triển dự án nông lâm nghiệp kết hợp xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản.

Dự án được định hướng hình thành vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Theo HAGL, việc mở rộng đầu tư được kỳ vọng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh Stung Treng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu HAGL mở rộng quỹ đất nông nghiệp tại Campuchia. Doanh nghiệp đã có nhiều năm triển khai hoạt động trồng trọt tại nước này, tập trung vào các loại cây nông nghiệp và cây ăn quả phục vụ thị trường xuất khẩu.

Theo thông tin tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng hồi tháng 6/2026, doanh nghiệp đang triển khai 2 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 5.000 ha tại địa phương.

Trong cơ cấu cây trồng, chuối chiếm diện tích lớn nhất với khoảng 1.500 ha. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 250 ha sầu riêng, 500 ha dâu tằm, 210 ha xoài và 250 ha cà phê. Các dự án được đầu tư hệ thống sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình canh tác, thu hoạch và chế biến.

Hoạt động sản xuất tại đây cũng gắn với hệ thống nhà xưởng chế biến, đóng gói trái cây xuất khẩu. Theo báo cáo của doanh nghiệp vào thời điểm tháng 6, các dự án tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.500 lao động địa phương. HAGL đồng thời lên kế hoạch trồng thêm 1.300 ha cà phê nhằm mở rộng quy mô sản xuất.

Toàn bộ diện tích dự án đã được đưa vào sản xuất, với các loại cây chủ lực như chuối, sầu riêng và một số cây nông nghiệp khác. Sản phẩm được định hướng phục vụ xuất khẩu, dự án tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.200 lao động, chủ yếu là người dân địa phương.

Bên cạnh các loại cây ăn quả, HAGL cũng đang tính toán mở rộng sang lĩnh vực cây lâm nghiệp. Tại cuộc làm việc ngày 19/11, doanh nghiệp đề cập kế hoạch phát triển diện tích trồng cây keo và cây dầu gió, đồng thời dự kiến xây dựng nhà máy chế biến gỗ từ cây keo để phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Phối cảnh sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai

Song song với kế hoạch mở rộng sản xuất, HAGL còn tài trợ xây dựng một công trình thể thao tại Stung Treng. Cụ thể, chiều 19/11, chính quyền tỉnh đã tổ chức lễ khởi công sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai theo nghi thức truyền thống của Campuchia.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 2 ha, với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD do HAGL tài trợ. Sân vận động có khán đài sức chứa 2.000 chỗ ngồi, mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống phòng chức năng đồng bộ.

Theo doanh nghiệp, việc tài trợ xây dựng sân vận động nằm trong định hướng đồng hành cùng địa phương phát triển hạ tầng thể thao và các hoạt động cộng đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian tập luyện, thi đấu cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên tại tỉnh Stung Treng.