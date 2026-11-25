Mẫu xe địa hình Grenadier được sản xuất tại Hambach, Pháp.

Ngày 24/11, BYD thông báo đã bước vào các cuộc đàm phán độc quyền để mua lại nhà máy của Ineos Automotive tại Hambach, miền đông nước Pháp. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là nhà máy thứ hai của BYD tại Liên minh châu Âu (EU), sau nhà máy tại Hungary. Ineos dự định chuyển hoạt động sản xuất dòng xe địa hình Grenadier sang Mỹ - thị trường lớn nhất của hãng - với mục tiêu bắt đầu lắp ráp xe tại đây vào năm 2028.

Thỏa thuận mua bán này vẫn cần thông qua quá trình tham vấn với đại diện người lao động. Ineos cho biết nếu thương vụ được thực hiện, hãng sẽ tiếp tục sản xuất mẫu SUV Grenadier và phiên bản bán tải Quartermaster tại Hambach "trong trung hạn". Về phía BYD, hãng vẫn chưa tiết lộ sẽ sản xuất những mẫu xe nào tại Pháp, thời điểm bắt đầu sản xuất, hay số lượng nhân viên trong tổng số khoảng 1.000 lao động tại nhà máy sẽ được giữ lại.

Ineos Automotive là nhánh sản xuất ô tô thuộc tập đoàn hóa chất Ineos của tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe - đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Mẫu xe đầu tiên của hãng, Grenadier, là dòng SUV dẫn động bốn bánh với thiết kế vuông vức, lấy cảm hứng từ mẫu Land Rover Defender nguyên bản. Ineos bắt đầu sản xuất dòng xe này tại Pháp từ năm 2022, bên cạnh phiên bản bán tải có tên là Quartermaster. Thị trường trọng điểm của hãng là Mỹ.

Ineos đã mua lại nhà máy Hambach từ Mercedes-Benz vào năm 2020. Trước đó, đây là cơ sở sản xuất các dòng xe đô thị hai chỗ ngồi của thương hiệu Smart. Ineos đã cải tạo lại nhà máy này để phục vụ sản xuất dòng xe địa hình 4x4 với kết cấu khung gầm rời (body-on-frame). Việc sản xuất Grenadier bắt đầu từ năm 2022, với công suất khoảng 30.000 xe mỗi năm.

Toàn cảnh nhà máy sản xuất sắp thuộc về BYD.

Mỹ hiện chiếm khoảng 70% doanh số của Ineos Automotive, khiến công ty đặc biệt chịu ảnh hưởng bởi các loại thuế nhập khẩu tại thị trường này. Các mẫu SUV Grenadier xuất khẩu từ Pháp sang Mỹ phải chịu mức thuế 15%, trong khi dòng bán tải Quartermaster chịu mức thuế lên tới 25% áp dụng cho xe bán tải nhập khẩu. Ineos đã lập danh sách rút gọn các địa điểm sản xuất tiềm năng tại Mỹ, nhưng chưa công bố cụ thể đó là những nơi nào, cũng như chưa xác nhận liệu họ có sử dụng nhà máy của một nhà sản xuất ô tô khác hay không.

Hambach sẽ mang lại cho BYD nhà máy sản xuất xe du lịch thứ hai tại Liên minh châu Âu (EU), bên cạnh nhà máy mới ở Szeged, Hungary. BYD dự kiến công suất sản xuất hơn 150.000 xe mỗi năm tại Szeged, với kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2027. Các mẫu xe dự kiến được sản xuất tại đây bao gồm xe hatchback chạy điện Dolphin Surf và mẫu SUV cỡ nhỏ Atto 2.

Việc sản xuất ô tô ngay trong nội khối EU sẽ giúp BYD giảm bớt tác động từ thuế nhập khẩu đối với xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc, cũng như các hạn ngạch của EU đối với xe hybrid nhập khẩu. Ngoài ra, các quy định "Sản xuất tại châu Âu" (Made in Europe) mà EU đề xuất còn gắn điều kiện nhận trợ cấp xe điện và tham gia các hợp đồng chính phủ với tỷ lệ nội địa hóa của phương tiện.

Mẫu BYD Dolphin G bán tại châu Âu.

Một số đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận sử dụng nhà máy của các hãng xe khác. Dongfeng dự định sản xuất ô tô tại một nhà máy của Stellantis ở Pháp, trong khi Leapmotor có kế hoạch sản xuất xe điện tại một nhà máy của Stellantis ở Tây Ban Nha. Theo Reuters, Geely cũng dự định sản xuất xe tại Tây Ban Nha, cụ thể là tại một nhà máy lắp ráp của Ford.

Theo Automotive News, trong mười tháng đầu năm 2026, BYD đã bán được 320.445 xe tại châu Âu, tăng 133% so với năm trước đó. Con số này chỉ kém 186 xe so với Chery Group – tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng đăng ký xe lên tới 235%, đạt 320.631 chiếc.

Trên phạm vi toàn cầu, BYD đã bán được 3.561.615 xe du lịch trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2026, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính doanh số tại thị trường nước ngoài, mức sụt giảm của BYD sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều, bởi doanh số các dòng xe mang thương hiệu BYD tại Trung Quốc trong mười tháng đầu năm đã giảm 40%, xuống còn 1.544.699 xe du lịch.