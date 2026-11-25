Thương hiệu đến từ Nhật Bản này hiện đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, nhiều loại áo chỉ còn bán với giá 149.000 đồng. "Tôi mua được cả chục sản phẩm, tổng hóa đơn chỉ hơn 3 triệu đồng chút xíu. Đây là đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm nên tôi tranh thủ ngày nghỉ lễ để đến đây mua sắm" - chị Thu Hà (ngụ phường Gò Vấp) hào hứng chia sẻ.