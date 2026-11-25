'Tín đồ' thời trang đổ về trung tâm thương mại săn hàng giảm giá
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Theo Phương Vy 25-11-2026 - 09:30 AM |
Thị trường
Tận dụng được nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhiều người yêu thích thời trang ở TPHCM thay đổi lịch đi chơi, nghỉ dưỡng bằng kỳ "săn sale" hấp dẫn. Dịp này, hầu hết các nhãn hàng đều giảm giá từ 50 - 80% để chiều lòng "thượng đế".
25-11-2026
25-11-2026
25-11-2026
Ghi nhận của PV Tiền Phong trong chiều tối 24/11, tại các trung tâm thương mại lớn ở TPHCM như Vincom, Aeon, Takashimaya... các quầy hàng thời trang từ quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm... đều nhộn nhịp khách.
Bên trong cửa hàng thời trang của Uniqlo luôn tấp nập khách đến lựa chọn, mua sắm. "Tôi phải xếp hàng khá dài để chờ thử quần áo. Tuy rất đông khách nhưng nhân viên phục vụ rất nhanh chóng, hỗ trợ nhiệt tình. Nơi đây lại có nhiều phòng thử đồ nên khách cũng không phải chờ đợi quá lâu" - chị Mỹ Lan (28 tuổi, nhân viên văn phòng) nói.
Thương hiệu đến từ Nhật Bản này hiện đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, nhiều loại áo chỉ còn bán với giá 149.000 đồng. "Tôi mua được cả chục sản phẩm, tổng hóa đơn chỉ hơn 3 triệu đồng chút xíu. Đây là đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm nên tôi tranh thủ ngày nghỉ lễ để đến đây mua sắm" - chị Thu Hà (ngụ phường Gò Vấp) hào hứng chia sẻ.
Hàng hiệu nhộn nhịp giảm giá lên tới 50%. "Cửa hàng đang trong đợt giảm giá nhân ngày Black Friday. Hôm nay lại là ngày Văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên người dân được nghỉ lễ nên cửa hàng còn có thêm quà tặng cho khách. Khách có thể mua hàng với giá ưu đãi, lại còn có thêm quà tặng nên cả ngày hôm nay khách đến rất đông" - nhân viên một shop thời trang cho biết.
Thay vì đi chơi, du lịch... nhiều bạn trẻ tận dụng ngày nghỉ lễ để "săn sale"
Giá cả hấp dẫn, các tín đồ thời trang tận dụng cơ hội để thay tủ đồ đón Tết
Ai cũng "tay xách nách mang" trong cuộc đua săn hàng giảm giá
Chị em tha hồ mua sắm, các anh làm nhiệm vụ xách đồ và chờ đợi
Càng về tối, các trung tâm thương mại càng tấp nập. Đông nghịt du khách đến đây để mua sắm trong ngày Văn hóa Việt Nam
Theo Phương Vy
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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