Toyota vừa công bố phiên bản Sienna 2027 tại thị trường Mỹ. Thay vì thay đổi thiết kế tổng thể, hãng xe Nhật tập trung cải tiến hệ truyền động, khả năng vận hành và công nghệ bên trong cabin. Đây là đợt nâng cấp đáng chú ý của mẫu MPV sau khi thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2020.

Toyota Sienna 2027 phiên bản nâng cấp tại thị trường Mỹ. Ảnh: Toyota

Điểm thay đổi quan trọng nhất nằm ở hệ truyền động hybrid thế hệ thứ sáu (THS 6), kết hợp động cơ xăng 2.5L với các mô-tơ điện mới và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,15 kWh. Trên phiên bản dẫn động cầu trước (FWD), hệ thống sử dụng mô-tơ điện công suất 124 kW, trong khi cấu hình dẫn động bốn bánh (AWD) có thêm mô-tơ điện phía sau công suất 40 kW.

Thiết kế ngoại thất Toyota Sienna 2027 với màu sơn Storm Cloud mới. Ảnh: Toyota

Bộ biến tần được tích hợp vào hộp số hybrid nhằm thu gọn kích thước và giảm khối lượng cụm truyền động. Toyota đồng thời sử dụng vật liệu dẫn điện silicon carbide trên mô-tơ điện, kết hợp dầu hộp số có độ nhớt thấp để giảm ma sát bên trong hệ thống.

Nhờ những thay đổi này, tổng công suất của Toyota Sienna 2027 đạt 251 mã lực, tăng 6 mã lực so với phiên bản trước. Mô-men xoắn động cơ xăng giữ nguyên ở mức 176 lb-ft, tương đương khoảng 239 Nm.

Theo thông số do Toyota công bố, xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 7,5 giây với bản FWD và 7,6 giây với bản AWD. Cả hai đều nhanh hơn khoảng 0,3 giây so với phiên bản tiền nhiệm.

Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng được cải thiện. Theo ước tính của Toyota, cả hai cấu hình FWD và AWD đều đạt mức 39 mpg trong đô thị, 35 mpg trên cao tốc và 37 mpg kết hợp, tương đương khoảng 6,36 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp. Riêng mức tiêu thụ trong đô thị tăng 3 mpg với bản FWD và 4 mpg với bản AWD.

Toyota Sienna 2027 tăng công suất lên 251 mã lực. Ảnh: Toyota

Bên cạnh hệ truyền động, Toyota điều chỉnh hệ thống trợ lực lái điện tử với hộp số lái, trục lái và bộ điều khiển mô-tơ mới. Những thay đổi này nhằm giảm lực đánh lái khi di chuyển ở tốc độ thấp, đồng thời cải thiện độ ổn định khi chạy trên cao tốc.

Hệ thống phanh điện tử Electronic Control Braking cũng xuất hiện trên phiên bản mới. Công nghệ Vehicle Braking Posture Control có khả năng chủ động can thiệp lực phanh tại một số bánh xe khi vào cua, qua đó hạn chế độ nghiêng thân xe.

Công nghệ phanh điện tử và kiểm soát độ nghiêng thân xe khi vào cua. Ảnh: Toyota

Khả năng cách âm cũng được chú trọng. Động cơ 2.5L được tinh chỉnh để giảm tiếng ồn khi tăng tốc ở dải vận tốc thấp và trung bình. Toyota còn bổ sung vật liệu cách âm mật độ cao tại khu vực bảng táp-lô, giúp giảm tiếng ồn từ mặt đường truyền vào cabin khoảng 1,6 dB.

Bổ sung Toyota Safety Sense 4.0, nâng cấp màn hình và tiện nghi

Toyota Sienna 2027 được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 4.0 trên tất cả phiên bản. Hệ thống này có các tính năng như phanh khẩn cấp tự động nhận diện người đi bộ, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn và đèn pha tự động.

Vật liệu cách âm mới được bổ sung trong khoang cabin Toyota Sienna. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, xe có thêm Proactive Driving Assist hỗ trợ điều chỉnh tốc độ và hướng lái trong một số tình huống, Safe Exit Assist cảnh báo khi có phương tiện hoặc người đi xe đạp tiếp cận từ phía sau lúc hành khách mở cửa. Hệ thống kiểm soát chống lắc rơ-moóc cũng được tích hợp. Camera hành trình ghi hình phía trước trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Khoang lái có thay đổi rõ rệt với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, đều là trang bị tiêu chuẩn. Trước đây, phiên bản LE chỉ có màn hình trung tâm 8 inch và màn hình hiển thị thông tin lái xe 7 inch.

Khoang lái Toyota Sienna 2027 với màn hình trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Ảnh: Toyota

Các phiên bản từ XLE trở lên được bổ sung ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng. Riêng bản XSE có thêm ghế trước thông gió, chức năng nhớ vị trí ghế, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và hệ thống quan sát toàn cảnh Panoramic View Monitor. Trang bị quan sát toàn cảnh cũng xuất hiện trên bản Woodland.

Hệ thống giải trí dành cho hàng ghế sau được nâng cấp màn hình cảm ứng từ 11,6 inch lên 12,9 inch trên các phiên bản Woodland, XSE và Platinum có trang bị này. Giao diện điều khiển cũng được thiết kế lại.

Toyota Sienna 2027 được sản xuất tại nhà máy của hãng ở bang Indiana, Mỹ. Ảnh: Toyota

Ở ngoại thất, thay đổi đáng chú ý là sự xuất hiện của màu sơn Storm Cloud, thay thế màu Cypress trước đây. Toyota đồng thời điều chỉnh danh mục phiên bản, loại bỏ bản Limited khi bổ sung thêm trang bị cho XSE.

Toyota Sienna 2027 tiếp tục được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Princeton, bang Indiana, Mỹ. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến có mặt tại hệ thống đại lý vào đầu năm 2027. Giá bán chính thức chưa được công bố.