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Hai máy đào hầm khổng lồ mang tên Karen và Madeleine đã hoàn thành một nửa hành trình đào đường hầm Euston dài 7,2 km dưới lòng London (Anh). Dự án dự kiến sử dụng gần 48.300 cấu kiện bê tông đúc sẵn và hoàn thành công tác đào hầm vào năm 2027.

Theo thông tin từ HS2 Ltd ngày 23/11, công trình đường hầm Euston thuộc dự án đường sắt tốc độ cao HS2 đã đạt mốc tiến độ quan trọng khi hai máy đào hầm (TBM) Karen và Madeleine hoàn thành khoảng một nửa hành trình hướng tới nhà ga Euston ở trung tâm London.

Hai thiết bị được triển khai từ nhà ga Old Oak Common, phía tây London, lần lượt vào tháng 1 và tháng 3/2026. Đến ngày 17/11, cả hai đã tiến tới khu vực nằm giữa các ga West Hampstead và Kilburn High Road, thuộc phía tây bắc thủ đô Anh.

Đường hầm Euston có chiều dài khoảng 4,5 dặm (7,2 km), được xây dựng ở độ sâu có nơi lên tới 50 m dưới lòng đất. Đây là đường hầm đào sâu thứ năm và cũng là công trình cuối cùng thuộc nhóm đường hầm đào sâu của dự án HS2.

Mỗi máy đào hầm có trọng lượng khoảng 1.624 tấn, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Theo đơn vị thi công, hai thiết bị duy trì tốc độ đào trung bình khoảng 16 m/ngày, đồng thời lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn để gia cố và tạo lớp lót bên trong đường hầm.

Công việc được thực hiện bởi liên danh Skanska Costain STRABAG (SCS JV), nhà thầu phụ trách thi công các đường hầm tại London thuộc dự án HS2. Ngoài đội ngũ vận hành trực tiếp trên máy, công trường còn có các nhóm kỹ thuật, bảo trì, hậu cần và hỗ trợ hoạt động trên mặt đất.

Gần 48.300 cấu kiện bê tông được sản xuất để xây dựng đường hầm

Theo kế hoạch, đường hầm Euston cần tổng cộng 48.294 cấu kiện bê tông đúc sẵn để hoàn thiện lớp vỏ bên trong. Các cấu kiện này được sản xuất tại Hartlepool, khu vực Đông Bắc nước Anh, sau đó vận chuyển đến công trường ở London.

Quá trình đào hầm dự kiến tạo ra khoảng 1,5 triệu tấn đất đá và vật liệu đào thải. Theo thông tin được công bố, lượng vật liệu này được đưa trở lại khu vực Old Oak Common, sau đó vận chuyển bằng đường sắt đến những địa điểm khác để phục vụ công tác san lấp và tạo cảnh quan.

Ông Eddie Edmonds, phụ trách triển khai đường hầm thuộc liên danh Skanska Costain STRABAG, cho biết cột mốc tiến độ đạt được là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và lập kế hoạch kỹ lưỡng. Ông đánh giá việc triển khai một công trình đào hầm phức tạp ở độ sâu tới 50 m bên dưới London là thành quả đáng chú ý của đội ngũ kỹ thuật và công nhân tham gia dự án.

Theo HS2 Ltd, hai máy đào hầm dự kiến hoàn thành hành trình vào năm 2027. Thay vì đào xuyên trực tiếp vào khu vực nhà ga, các thiết bị sẽ dừng hoạt động dưới lòng đất tại đoạn tiếp cận Euston, nơi dự kiến xây dựng nhà ga cuối tuyến HS2 ở London.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn cấu kiện của mỗi máy sẽ được tháo dỡ và đưa ngược trở lại thông qua đường hầm đã đào. Đầu cắt có đường kính 8,53 m sẽ được tháo ra tại khoang ngầm Euston. Trong khi đó, một phần kết cấu vỏ ngoài phía trước của máy sẽ được giữ lại dưới lòng đất, phía sau lớp lót bê tông của đường hầm.

Đưa đường sắt tốc độ cao tiến vào trung tâm London

Đường hầm Euston là một phần quan trọng trong kế hoạch đưa tuyến đường sắt tốc độ cao HS2 vào trung tâm London, kết nối nhà ga Old Oak Common với nhà ga Euston.

Theo định hướng của Chính phủ Anh, khi được đưa vào khai thác, tuyến đường sắt mới sẽ đảm nhận một phần các chuyến tàu liên tỉnh hiện đang sử dụng tuyến West Coast Main Line. Qua đó, dự án được kỳ vọng giải phóng thêm năng lực vận tải trên đoạn phía nam của tuyến đường sắt hiện hữu, tạo điều kiện bổ sung các chuyến tàu phục vụ những thị trấn và thành phố nằm giữa London và Birmingham.

Bên cạnh đường hầm Euston, công tác xây dựng các hạng mục khác của HS2 cũng đang được triển khai. Tại Old Oak Common, các kỹ sư đã hoàn thành việc đào thông đường hầm vào khu vực nhà ga hồi đầu tháng 11/2026, tạo kết nối liên tục về phía West Ruislip.

Trong khi đó, tại Euston, công tác đào đất chính để xây dựng các sân ga mới đã bắt đầu. HS2 dự kiến vận chuyển bằng đường sắt tối đa 170.000 tấn vật liệu đào thải từ khu vực này đến Bedfordshire để tái sử dụng; trong đó, khoảng 35.000 tấn đã được vận chuyển trong giai đoạn thử nghiệm.

Khu vực Euston cũng nằm trong kế hoạch tái phát triển với nhiều hạng mục, bao gồm nhà ga HS2 mới, cải tạo nhà ga hiện hữu và nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm London.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể và chi phí của HS2 vẫn đang được rà soát. Giám đốc điều hành HS2 Ltd Mark Wild cho biết chương trình đang trải qua quá trình đánh giá và điều chỉnh toàn diện nhằm bảo đảm tuyến đường sắt được triển khai an toàn với mức chi phí hợp lý nhất.

Theo kế hoạch hiện tại, hai máy đào hầm Karen và Madeleine sẽ hoàn thành công việc vào năm 2027. Đây là một trong những cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng đoạn tuyến đưa HS2 tiến vào trung tâm thủ đô London.