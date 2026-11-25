Black Friday 2026 diễn ra khi nào, rơi vào thứ mấy?

Mùa sale Black Friday rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11/2026, cũng là ngày mở màn chương trình Black Fire-Day tại CellphoneS. Chương trình này kéo dài bốn ngày, từ thứ Sáu 27/11 đến hết thứ Hai 30/11/2026, đúng ngày Cyber Monday.

"Thứ 6 Đen Tối" năm 2025 tại CellphoneS cũng kéo dài bốn ngày, từ thứ Sáu 28/11 đến thứ Hai 01/12/2025. Nhờ khung thời gian này phủ trọn cuối tuần, người đi làm có thêm thời gian so sánh các deal trước khi chốt đơn.

Tổng hợp deal Black Friday 2025 tại CellphoneS

Deal Black Friday năm 2025 tại CellphoneS trải đều từ điện thoại, laptop đến phụ kiện và đồ gia dụng. Mỗi nhóm hàng có cách giảm riêng, nên việc xem lại từng nhóm giúp người mua biết cần chú ý vào số tiền giảm hay mức phần trăm giảm.

Điện thoại, máy tính bảng từng giảm đến 19,5 triệu đồng

Ở mùa sale cuối năm 2025 có mức giảm phổ biến khoảng 19,5% so với giá niêm yết, cao nhất đến 46% ở Galaxy Tab A9+ trong khung flash sale. Với máy gập, OPPO Find N3 Fold 16GB 512GB khi đó có giá 25.490.000 đồng, thấp hơn giá niêm yết 19.500.000 đồng.

Với Black Friday iPhone, mức giảm nhỏ hơn, như iPhone 16 Pro Max 256GB có giá 29.890.000 đồng, thấp hơn giá niêm yết 5.100.000 đồng. Nhìn chung, người dùng định lên đời máy gập hay điện thoại cao cấp nên ưu tiên theo dõi nhóm hàng này.

Laptop, màn hình và đồng hồ thông minh từng có deal giảm 50%++

Trong khung flash sale Black Friday laptop, màn hình và đồng hồ thông minh từng có deal giảm đến 50%++. Cụ thể, Mac mini M2 16GB 512GB khi đó có giá 11.990.000 đồng với 10 suất, thấp hơn giá niêm yết 16.000.000 đồng.

Màn hình LG 32SR83U 4K có giá 8.590.000 đồng suốt chương trình, thấp hơn giá niêm yết 4.400.000 đồng. Với đồng hồ thông minh, mức giảm phổ biến trong khung flash sale đạt 38,2% so với giá niêm yết.

Ưu đãi sắm phụ kiện, loa tai nghe, gia dụng từng lên đến 50%++

Phụ kiện, loa tai nghe và đồ gia dụng là các nhóm có nhiều deal giảm sâu ở Black Friday 2025. Riêng phụ kiện có hơn 30 deal giảm từ 50% so với giá niêm yết, mức giảm trung vị trong khung flash sale khoảng 50%. Một số deal nổi bật của từng nhóm như sau:

Phụ kiện: Nhóm này có 41 deal giảm 50%++, với mức giảm phổ biến trong khung flash sale đạt 49,4% so với giá niêm yết.

Tai nghe: Havit OWS907 từng có giá 149.000 đồng trong khung flash sale, thấp hơn giá niêm yết 541.000 đồng.

Loa: Sony ULT Field 1 có giá 1.490.000 đồng trong khung flash sale, thấp hơn giá niêm yết 1.500.000 đồng.

Gia dụng: Robot hút bụi Dreame X50 Ultra có giá 22.490.000 đồng suốt chương trình, thấp hơn giá niêm yết 17.500.000 đồng.

Đón chờ deal Black Friday 2026: lịch săn sale và cách chuẩn bị

Trước ngày mở deal, chương trình Black Friday 2026 của CellphoneS có giai đoạn đăng ký nhận tin từ 06/11 đến 22/11. Bạn có thể để lại họ tên, số điện thoại, email và chọn nhóm hàng mong đợi sale trên trang Black Friday của CellphoneS để nhận tin khuyến mãi sớm.

Từ 23/11 đến 26/11, người dùng có thể chơi minigame trên ứng dụng CellphoneS, mỗi số điện thoại được 2 lượt mỗi ngày. Người chơi đạt các mốc điểm sẽ nhận voucher 10%, giảm tối đa từ 50.000 đến 200.000 đồng, dùng trong Black Fire-Day.

Black Fire-Day 2026 có hàng trăm deal sản phẩm công nghệ với mức giảm phổ biến 33% so với giá niêm yết, giảm sâu ở phụ kiện, loa tai nghe và đồ gia dụng. Vì vậy, người mua nên lên trước danh sách món đồ cần sắm và canh hai khung flash sale 9h đến 11h và 20h đến 22h mỗi ngày để không lỡ các deal giảm 50%++.

Săn deal điện thoại, laptop, phụ kiện mùa Black Friday tại CellphoneS

Còn băn khoăn nên mua ngay hay chờ chương trình Black Friday, bạn vẫn có thể chọn điện thoại, laptop, phụ kiện chính hãng tại CellphoneS từ hôm nay. Hãy đăng ký nhận tin trên trang sự kiện này của CellphoneS để không bỏ lỡ thông báo khi deal mở bán!

Sản phẩm tại hệ thống CellphoneS là hàng chính hãng, giúp người mua yên tâm về nguồn gốc. Theo chính sách hiện tại, người mua còn nhận được các ưu đãi sau:

Trả góp 3 không: Người mua được trả góp với 0 lãi suất, 0 phụ phí và 0 trả trước, kỳ hạn đến 12 tháng.

Thu cũ đổi mới: iPhone cũ được trợ giá lên đến 5.000.000 đồng, Samsung đến 6.000.000 đồng, tùy model khi lên đời máy mới.

Trợ giá Smember: Hạng S-member được trợ giá thêm 5%, tối đa 300.000 đồng, hạng S-VIP tối đa 500.000 đồng khi thu cũ.

Ưu đãi học sinh, sinh viên: Chuột, bàn phím và phụ kiện được giảm thêm 10%, tối đa 200.000 đồng với S-Student.

Black Friday 2026 tại CellphoneS diễn ra từ thứ Sáu 27/11 đến thứ Hai 30/11/2026. Dựa trên deal năm 2025, người dùng muốn lên đời điện thoại, laptop nên canh số tiền giảm ở dòng máy cao cấp. Người tiêu dùng cần phụ kiện, loa tai nghe hay đồ gia dụng nên canh khung flash sale, các nhóm này có nhiều deal giảm 50%++.

Nguồn: CellphoneS