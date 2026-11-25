Genesis, thương hiệu xe sang của Hyundai, đã chính thức nhảy vào cuộc đua EREV. Hãng chia sẻ thông tin này tại một buổi gặp gỡ báo chí ở Triển lãm Ô tô Los Angeles. Theo đó, mẫu SUV EREV mới hướng tới tổng tầm vận hành hơn 640 dặm, tương đương khoảng 1.030 km.

Theo lộ trình sản phẩm mới nhất của Hyundai, SUV EREV này sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2027. Tuy nhiên, hãng chưa công bố thời điểm giao xe cụ thể tại Mỹ.

Hình ảnh đầu tiên về sản phẩm EREV của Genesis. Ảnh: Genesis

SUV EREV của Genesis dùng pin nhỏ, hiệu năng lớn

Genesis chưa công bố tên gọi chính thức cho mẫu SUV EREV đầu tiên. Hãng mới chỉ hé lộ một hình ảnh nhá hàng. Theo Carscoops, mẫu xe trong ảnh có nhiều nét giống GV70, song thông tin này chưa được xác nhận.

Bên cạnh đó, Genesis có nhắc tới một mẫu SUV hạng D trong kế hoạch EREV. Mẫu xe này có thể là GV70 hoặc GV80. Trước đó, hãng từng để ngỏ khả năng phát triển phiên bản GV90 EREV. Dù vậy, GV90 được dự đoán chỉ có bản thuần điện khi ra mắt vào năm sau.

Hyundai cho biết nền tảng EREV mới dùng chưa tới một nửa dung lượng pin của xe điện tương đương. Tuy vậy, tổng tầm vận hành vẫn đạt hơn 640 dặm. Hãng cho biết kết quả này đến từ các cell pin mới tự phát triển. Nhờ đó, xe được cho là có hiệu suất tương đương các mẫu xe điện cùng cỡ.

Hiện Genesis chưa công bố dung lượng pin, dung tích động cơ, công suất hay giá bán. Trong khi đó, Hyundai cũng sẽ có mẫu EREV riêng vào đầu năm 2027. Đó là Santa Fe EREV, gắn với dự án mở rộng nhà máy tại bang Alabama.

Công nghệ EREV trên xe Genesis hứa hẹn sẽ có nhiều điểm sáng giá. Ảnh: Genesis

Lý do Genesis theo đuổi công nghệ EREV

Về bản chất, EREV vẫn là một chiếc xe điện. Người dùng có thể sạc xe tại nhà hoặc trạm sạc công cộng. Khi cần kéo dài quãng đường di chuyển, động cơ xăng sẽ khởi động. Tuy nhiên, động cơ này không dẫn động bánh xe mà chỉ làm nhiệm vụ sạc pin. Nói cách khác, nó đóng vai trò như một máy phát điện đặt trên xe.

Với cấu trúc EREV, người thường xuyên sạc có thể chạy hoàn toàn bằng điện. Ngược lại, người không có chỗ sạc ổn định chỉ cần đổ xăng để tiếp tục hành trình. Ngoài ra, xe EREV giúp những chuyến đi dài thuận tiện hơn vì chỉ cần dừng đổ xăng nhanh.

Ông Ash Corson là Trưởng bộ phận Kế hoạch sản phẩm của Genesis. Theo ông, sạc tại nhà là trải nghiệm tuyệt vời với người có gara. Tuy nhiên, nhiều người không có điều kiện này. Thậm chí, một số tài xế nông thôn phải đi rất xa mới tới điểm sạc hoặc trạm xăng. Vì vậy, ông Corson cho rằng việc cho khách hàng chọn hệ truyền động "thực sự là then chốt".

Động thái của Genesis diễn ra khi nhu cầu xe điện thuần tại Mỹ được cho là đang hạ nhiệt. Theo Carscoops, sạc và tầm vận hành là hai yếu tố làm chậm việc phổ cập xe điện tại đây. Do đó, Genesis lựa chọn hướng đi EREV với sự hỗ trợ của động cơ xăng.