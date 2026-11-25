iPhone 15 Pro Max về Việt Nam năm 2023 với giá 34,99 triệu đồng cho bản 256GB, 40,99 triệu đồng cho bản 512GB và 46,99 triệu đồng cho bản 1TB. Giá máy cũ giảm rõ từ khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ tại Việt Nam ngày 18/09/2026, vì nhiều người mang máy đời cũ đi thu cũ đổi mới.

Theo bảng giá tháng 11/2026 của các hệ thống bán lẻ, bản 256GB cũ phổ biến trong khoảng 16,4-18,9 triệu đồng. Có nơi niêm yết máy trầy đẹp ở mức 17,799 triệu đồng, máy like new khoảng 18,499 triệu đồng. Bản 1TB trầy đẹp có giá từ khoảng 21,199 triệu đồng, tức rẻ hơn giá mở bán khoảng 25,8 triệu đồng.

Giá chênh nhau khá nhiều giữa các cửa hàng. Một số hệ thống lớn niêm yết bản 256GB cũ đẹp ở mức 22,19 triệu đồng, và khoảng giá chung tại đây là 18,9-24 triệu đồng tùy tình trạng máy.

Để dễ so sánh, iPhone 17 bản 256GB mới có giá niêm yết 24,99 triệu đồng. Một chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB cũ ở mức thấp rẻ hơn khoảng 7 triệu đồng. Một số nơi vẫn còn bán iPhone 15 Pro Max mới chính hãng VN/A, giá khoảng 24,99-26,599 triệu đồng.

Theo trang hỗ trợ của Apple, Siri AI và Apple Intelligence trên iOS 27 dành cho iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và toàn bộ dòng iPhone 16 trở lên. iPhone 15, iPhone 15 Plus và các đời cũ hơn vẫn lên được iOS 27 nhưng không có nhóm tính năng này. Đây là lý do iPhone 15 Pro Max giữ giá tốt hơn các máy cùng đời.

Máy dùng khung titan, màn hình 6,7 inch 120 Hz và chip A17 Pro. Nút Action thay cho cần gạt rung, cho phép gán một thao tác hay dùng. Cổng USB-C hỗ trợ chuẩn USB 3, tốc độ tới 10 Gbps khi dùng cáp tương thích, tiện cho người hay chép video dung lượng lớn sang máy tính.

Camera tele zoom quang 5x là điểm iPhone 15 Pro không có. Nhờ camera này, người dùng chụp được chủ thể ở xa mà không phải cắt ảnh. Pin 4.422 mAh được Apple công bố cho thời gian phát video tới 29 giờ. Nhược điểm là máy nặng 221 g, dễ mỏi tay khi cầm lâu.

Nhiều hệ thống bán lẻ đang chạy Black Friday trong khoảng từ 24/11 đến 30/11/2026, nên giá máy cũ có thể còn thay đổi trong vài ngày tới.

Máy đã hơn hai năm tuổi, nên pin là thứ cần kiểm tra đầu tiên. Dung lượng pin của máy cũ thường dao động ở mức 85-95%. Người mua cũng nên thử Face ID, cả ba camera sau, xem lịch sử thay linh kiện và mã máy VN/A. Khi so giá giữa các cửa hàng, cần so máy cùng tình trạng và cùng thời hạn bảo hành, vì đây là những yếu tố tạo ra phần lớn khoản chênh lệch.