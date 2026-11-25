Còn vài ngày nữa mới đến Black Friday (27/11), song thị trường bán lẻ TP.HCM đã bước vào mùa giảm giá sôi động. Thay vì tập trung khuyến mãi trong một ngày, nhiều doanh nghiệp kéo dài chương trình cả tuần, thậm chí đến hết tháng 11 để đón đầu nhu cầu mua sắm.

Người dân tranh thủ săn hàng giảm giá sớm

Thay vì chờ đến đúng ngày Black Friday, chị Nguyễn Ngọc Mai (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) đã dành cuối tuần để mua sắm quần áo, giày dép tại các trung tâm thương mại.

Chị Mai cho biết thường dành một khoản tiền để mua sắm vào dịp cuối năm, đặc biệt là những sản phẩm của các thương hiệu thời trang quốc tế có giá khá cao vào ngày thường.

Các gian hàng giày dép, thời trang thu hút đông khách mua sắm khi đồng loạt tung ưu đãi từ 50-70%.

“Năm nay nhiều cửa hàng giảm giá từ sớm, có sản phẩm giảm đến 50-70%. Tôi tranh thủ đi mua trước vì còn nhiều mẫu mã, kích cỡ để lựa chọn, cũng không phải chen chúc hay xếp hàng chờ thanh toán”, chị Mai nói.

Tại hệ thống trung tâm thương mại AEON MALL, các chương trình khuyến mãi được triển khai từ ngày 20-29/11, với mức ưu đãi từ 20-80% tùy thương hiệu và sản phẩm.

Trong khi đó, ACFC triển khai chương trình Black Friday từ ngày 20-30/11 với 16 thương hiệu quốc tế tham gia, mức ưu đãi được công bố từ 40-80%.

Không chỉ thời trang, các sản phẩm công nghệ, điện máy, đồ gia dụng cũng nằm trong danh sách mua sắm của nhiều người dịp này.

Anh Trần Minh Hoàng (34 tuổi, kỹ sư tại TP.HCM) đã lên kế hoạch thay điện thoại từ hơn một tháng trước. Những ngày gần đây, anh liên tục theo dõi giá bán tại các hệ thống bán lẻ, đồng thời so sánh với mức giá trên các sàn thương mại điện tử.

“Tôi không nhất thiết phải đợi đến đúng ngày Black Friday. Nếu giá tốt, có thêm ưu đãi thanh toán hoặc thu cũ đổi mới thì mua luôn. Các cửa hàng giảm giá kéo dài nhiều ngày cũng giúp người mua có thời gian cân nhắc hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

Với nhiều gia đình, Black Friday còn là cơ hội mua sắm trước mùa lễ, Tết.

Đông đảo người dân đã đổ về AEON MALL Bình Dương Canary săn hàng giảm giá tới 80%.

Chị Lê Thị Thanh Hương (38 tuổi, nhân viên kế toán tại TP.HCM) dự kiến chi khoảng 5 triệu đồng để mua quần áo cho hai con và một số thiết bị gia dụng.

“Những món đồ cần thiết, nếu gặp giá tốt thì tôi mua luôn. Đợi đến sát Tết mới mua sắm một lúc sẽ tốn khá nhiều tiền, trong khi còn phải lo nhiều khoản chi tiêu khác”, chị Hương nói.

Các “ông lớn” bán lẻ vào cuộc đua giành khách

Không chỉ tung mức giảm giá sâu, các doanh nghiệp bán lẻ còn cạnh tranh bằng việc kéo dài thời gian khuyến mãi, mở rộng kênh bán hàng, bổ sung ưu đãi thanh toán và tổ chức bán hàng xuyên đêm.

Trong lĩnh vực công nghệ, FPT Shop triển khai chương trình Black Friday từ ngày 20-29/11, giảm giá đến 50% đối với một số sản phẩm công nghệ, điện máy và gia dụng. Hệ thống này còn tung ưu đãi riêng trên ứng dụng, các suất mua trực tuyến số lượng giới hạn và chương trình trả góp lãi suất 0%.

Ở lĩnh vực điện máy, MediaMart áp dụng hình thức đặt trước giữ giá từ ngày 18/11 đến 22h ngày 26/11. Khách hàng có thể đặt trước các sản phẩm thuộc danh mục khuyến mãi và hoàn tất thanh toán, nhận hàng đến hết ngày 30/11.

Đáng chú ý, Điện máy XANH công bố chương trình giảm giá từ ngày 27-30/11, đồng thời dự kiến tổ chức bán hàng xuyên đêm tại 129 siêu thị trên toàn quốc trong ba ngày 27-29/11, với nhiều ưu đãi theo khung giờ.

Nhiều thương hiệu thời trang triển khai khuyến mãi sớm, thu hút khách hàng đến mua sắm, tạo không khí sôi động trước Black Friday.

Trên các nền tảng thương mại điện tử, cuộc cạnh tranh cũng diễn ra với nhiều hình thức như mã giảm giá, ưu đãi vận chuyển, săn hàng theo khung giờ và bán hàng qua livestream.

Nếu trước đây Black Friday chủ yếu tập trung vào ngày thứ Sáu cuối tháng 11, nay nhiều doanh nghiệp đã biến sự kiện này thành một mùa mua sắm kéo dài. Việc khởi động sớm giúp các nhà bán lẻ có thêm thời gian tiếp cận khách hàng, đồng thời tránh dồn áp lực bán hàng, giao nhận vào một ngày.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các chương trình siêu sale diễn ra gần như mỗi tháng trên các sàn thương mại điện tử, mức giảm giá sâu không còn là lợi thế duy nhất. Các nhà bán lẻ phải cạnh tranh cả về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, chính sách đổi trả và trải nghiệm mua sắm.

Black Friday cũng là một trong những đợt kích cầu quan trọng trước khi thị trường bước vào cao điểm mua sắm Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Với các doanh nghiệp bán lẻ, cuộc đua giảm giá cuối tháng 11 không chỉ nhằm giải phóng hàng tồn kho mà còn là cơ hội tăng doanh thu, thu hút khách hàng mới và tạo đà kinh doanh cho những tháng cao điểm tiếp theo.