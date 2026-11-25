Nằm trong khu vực chợ Lương Văn Can - một địa chỉ ăn vặt quen thuộc của người dân đất Cảng, quán nem thính Cầm Nguyễn (số 9 Đội Cấn, Hải Phòng) là điểm dừng chân được một thực khách địa phương giới thiệu trong chuyến food tour. Người dẫn chương trình cho biết, đây là hàng nem mà người bạn đồng hành thường xuyên ghé ăn, thậm chí khẳng định chỉ ăn duy nhất ở quán này.

Theo chia sẻ của chủ quán, chị đã gắn bó với công việc bán nem tại đây khoảng 15 năm. Trước kia, chị ngồi bán ở vị trí bên cạnh suốt 14 năm, mới chuyển sang địa điểm hiện tại được khoảng 4 tháng. Điều thú vị là dù đã kinh doanh lâu năm, thực đơn của quán vẫn gần như không thay đổi. Khi được hỏi có bán thêm món nào khác không, chị chủ chỉ cười và trả lời ngắn gọn: "Nem thôi".

Quán nem thính Cầm Nguyễn (số 9 Đội Cấn, Hải Phòng) là một địa chỉ ăn vặt quen thuộc của người dân đất Cảng

Điểm khác biệt nằm ở cách làm nem và những miếng bì thái dày

Nhìn qua, nem thính có thể không phải món ăn quá xa lạ, nhưng phiên bản ở Hải Phòng lại có những nét riêng. Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất tại quán Cầm Nguyễn là phần bì được thái thành những sợi khá to, dày và giữ gần như nguyên khổ miếng bì ban đầu, thay vì thái nhỏ như cách nhiều người thường thấy ở một số hàng nem tại Hà Nội.

Chủ quán cho biết, bì sau khi nhập về sẽ được luộc vừa đủ thời gian, sau đó lạng sạch phần mỡ còn bám rồi mới đưa vào máy thái. Công đoạn này đòi hỏi sự căn chỉnh khá kỹ: luộc chưa tới thì bì dễ bị dai, nhưng nếu luộc quá lâu lại nhanh nhũn, mất đi độ ngon. Dù miếng bì được thái dày, khi ăn vẫn mềm chứ không bị cứng hay dai.

Chị cũng cho rằng nem thính Hải Phòng có phần nhiều thịt hơn, trong khi một số loại nem ở Hà Nội thường có bì thái nhỏ và nhiều mỡ hơn. Phần thịt được trộn ướp cũng là yếu tố quan trọng quyết định hương vị. Một vị khách đã ăn ở quán suốt 8 năm nhận xét thịt ở đây thơm, dẻo, đậm đà, không bị bã hay khô và đặc biệt ăn không ngán.

Một nguyên liệu không thể thiếu khác chính là thính. Thay vì tự rang xay tại quán, chị chủ lấy thính từ Nam Định gửi ra. Thành phần gồm gạo nếp, gạo tẻ thơm và đậu tương, được rang rồi xay mịn để tạo nên mùi thơm đặc trưng. Theo chị, thính phải được rang đúng lửa, nếu quá lửa sẽ xuất hiện mùi khét, ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

Phần bì được thái thành những sợi khá to, dày và giữ gần như nguyên khổ miếng bì ban đầu

Suất nem 30.000 đồng, ăn cùng lá sắn thuyền đặc trưng Hải Phòng

Một điểm thú vị nữa khi thưởng thức nem thính tại đây là phần rau ăn kèm. Nếu ở Hà Nội, nhiều người thường quen ăn nem với lá sung, quả sung muối thì tại Hải Phòng, lá sắn thuyền lại là loại rau được sử dụng khá phổ biến trong các món gỏi. Loại lá này có vị hơi chát, khi kết hợp với nem và nước chấm tạo nên sự cân bằng khá thú vị.

Quán phục vụ rau thơm, bánh đa và nước chấm đi kèm. Khách sẽ tự cuốn nem với rau rồi chấm, chứ không có phần cuốn sẵn. Theo chia sẻ của chủ quán, một lạng nem có giá 30.000 đồng, đã bao gồm phần rau và các món ăn kèm. Mỗi suất đều được cân đong trước khi đưa cho khách.

Lá sắn thuyền lại là loại rau được sử dụng khá phổ biến trong các món gỏi tại Hải Phòng

Nem ở đây thường được phục vụ như một món ăn chơi buổi chiều, không phải mô hình quán nhậu hay bán đồ ăn kèm bia rượu. Chủ quán bắt đầu phục vụ khách từ khoảng 14h và thường bán đến 18h, tuy nhiên có những hôm hàng đông, khoảng hơn 17h đã hết nem.

Đáng chú ý, lượng khách tìm đến quán không chỉ có người dân địa phương. Theo lời chủ quán và những khách quen, có cả thực khách từ Hà Nội cũng tìm đến thưởng thức. Một vị khách gắn bó với quán suốt 8 năm còn hài hước góp ý rằng chị chủ nên thuê thêm nhân viên, thậm chí mở rộng mặt bằng vì lượng khách đông, đôi khi đến muộn còn không có chỗ để xe.

Một lạng nem có giá 30.000 đồng, đã bao gồm phần rau và các món ăn kèm.

Dẫu vậy, hiện tại chị chủ vẫn gần như tự mình đảm nhiệm mọi việc, từ chuẩn bị nguyên liệu, cân nem, phục vụ khách đến nhận thanh toán. Những lúc đông khách, chị phải liên tục xoay xở giữa các bàn, nhờ khách quen hỗ trợ đôi chút. Có lẽ cũng bởi vậy mà quán đôi khi khiến thực khách phải chờ, nhưng điều đó dường như không ngăn được những người đã quen hương vị nơi đây tiếp tục quay lại.

Giữa một khu chợ có đủ thứ món ăn vặt hấp dẫn, hàng nem thính Cầm Nguyễn vẫn tạo được dấu ấn riêng bằng một thực đơn giản dị đến bất ngờ. Không cần bán quá nhiều món hay đầu tư không gian cầu kỳ, quán vẫn có lượng khách ổn định suốt nhiều năm. Với những ai muốn thử một món ăn mang hương vị đặc trưng của đất Cảng, đây có thể là một địa chỉ đáng để ghé qua khi có dịp đến Hải Phòng.

Nguồn: Hanoi Food