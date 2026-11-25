Theo số liệu riêng do ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cung cấp, trong 9 tháng đầu năm 2026, có 14.843 ô tô con thuộc 11 thương hiệu Trung Quốc đăng ký lần đầu tại Việt Nam.

Con số này cho thấy xe Trung Quốc đang dần có chỗ đứng rõ nét hơn ở Việt Nam. BYD, MG, Geely, Lynk & Co, Omoda, Jaecoo… đều đã có lượng xe nhất định, với sản phẩm trải rộng từ xe đô thị cỡ nhỏ, SUV phổ thông đến xe tiền tỷ, sử dụng đủ loại động cơ đốt trong, hybrid và điện.

Xe Trung Quốc ngày càng tăng nhận diện ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, thay đổi không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách các hãng tổ chức kinh doanh. Nhiều thương hiệu hiện hợp tác với doanh nghiệp lớn trong nước, đầu tư hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và thậm chí lên kế hoạch sản xuất tại Việt Nam.

Đây là điểm khác biệt so với những lần xuất hiện trước. Thị trường từng chứng kiến nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc vào nhanh nhờ giá bán hấp dẫn, nhưng cũng rời đi sau vài năm vì không duy trì được hoạt động kinh doanh và hỗ trợ khách hàng.

Làn sóng thứ nhất: Cuộc đổ bộ của xe Trung Quốc giá rẻ

Từ những năm 2000, thị trường Việt Nam từng đón nhận nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc như Chery, Lifan, Geely hay BYD. Phần lớn xe được đưa về qua các đơn vị nhập khẩu, phân phối quy mô nhỏ, lấy giá bán thấp làm lợi thế cạnh tranh.

Ô tô Trung Quốc khi đó gây chú ý nhờ giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, lợi thế này không đủ xóa đi những lo ngại về chất lượng, độ bền, an toàn, phụ tùng và bảo dưỡng. Thiết kế một số mẫu xe cũng bị đánh giá là thiếu bản sắc, thậm chí có nét tương đồng với sản phẩm của các hãng khác.

Các hãng xe Trung Quốc từng đổ bộ Việt Nam với các mẫu xe giá rẻ nhưng không thành công. Ảnh: Trần Đạt

Khi niềm tin chưa được xây dựng, người mua nhanh chóng dè dặt. Những thương hiệu từng xuất hiện rầm rộ lần lượt mất chỗ đứng, nhiều cái tên biến mất chỉ sau vài năm.

Vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở năng lực duy trì kinh doanh. Khi nhà nhập khẩu không còn mặn mà, chủ xe có thể gặp khó trong việc tìm phụ tùng, bảo hành và sửa chữa. Những trải nghiệm này khiến hình ảnh ô tô Trung Quốc tại Việt Nam chịu ảnh hưởng trong thời gian dài.

Làn sóng thứ hai: Cuộc chơi của nhà nhập khẩu tư nhân nhỏ lẻ

Giai đoạn khoảng 2017-2021, xe Trung Quốc tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam theo mô hình nhập khẩu tư nhân. Thay vì xây dựng hệ thống phân phối chính hãng, một số đơn vị nhập từng lô xe nguyên chiếc về bán. Kylin-GX668 là một trong những cái tên tiêu biểu, với các mẫu Zotye Z8, Brilliance V7 hay BAIC Beijing X7.

So với làn sóng đầu tiên, xe ở giai đoạn này có thiết kế bắt mắt hơn, trang bị tiện nghi và công nghệ phong phú so với giá bán. Một số mẫu thậm chí tạo sức hút lớn khi mới ra mắt.

Beijing X7 là ví dụ điển hình khi từng ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trong tháng đầu mở bán cuối năm 2020, theo công bố của đơn vị nhập khẩu. Tuy nhiên, sức hút ban đầu không kéo theo khả năng duy trì thị trường.

Có những mẫu xe từng rộ lên một thời nhưng sau đó nhà nhập khẩu lại dừng bán nhanh chóng. Ảnh: Lê Công Trung Hiếu

Các đơn vị phân phối chủ yếu tập trung đưa xe về bán mà chưa xây dựng được hệ thống dịch vụ dài hạn. Khi kinh doanh không thuận lợi, nguồn cung phụ tùng và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng trở thành điểm yếu.

“Có những đơn vị chỉ nhập xe về bán. Khi kinh doanh không thuận lợi, họ lại rút lui. Đến lúc xe cần phụ tùng mà không có nguồn cung thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là khách hàng”, ông Vũ Tấn Công cho biết.

Nếu làn sóng đầu tiên khiến người mua e ngại về chất lượng, thì giai đoạn thứ hai tiếp tục làm gia tăng nỗi lo hậu mãi. Người mua không chỉ quan tâm chiếc xe hấp dẫn thế nào khi mới ra mắt, mà còn cần biết ai sẽ chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa sau vài năm sử dụng.

Làn sóng thứ ba: Cuộc bắt tay với những nhà phân phối lớn

Trong lần trở lại này, các thương hiệu ô tô Trung Quốc không còn chọn cách đưa xe về nước thông qua những đơn vị nhập khẩu nhỏ lẻ, mà bắt tay với các nhà phân phối lớn trong nước. Sự thay đổi này không đơn thuần nằm ở quy mô đối tác, mà còn xuất phát từ hai bài toán lớn: lựa chọn sản phẩm phù hợp với thị trường và xây dựng hệ thống hậu mãi đủ sức duy trì lâu dài.

Theo ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký VAMA, hiện có ba mô hình kinh doanh phổ biến của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam. BYD tự thành lập công ty và vận hành hệ thống đại lý riêng; Geely và Lynk & Co chọn Tasco làm nhà phân phối độc quyền; trong khi Omoda và Jaecoo (thuộc Chery) liên doanh với Geleximco, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

Các thương hiệu Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay chọn con đường bền vững hơn với các đối tác lớn. Ảnh: Đại lý

Một trong những lợi thế lớn khi hợp tác với doanh nghiệp trong nước là khả năng am hiểu thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Nhờ đó, nhà phân phối có thể tham gia ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm, đề xuất hãng điều chỉnh phiên bản hoặc trang bị cho phù hợp với thị trường. Khi hai bên phối hợp từ sớm, quá trình đưa xe về Việt Nam cũng có thể được rút ngắn đáng kể.

Theo anh Đoàn Anh Dũng, chuyên gia ô tô phụ trách kênh Xế Cưng, khi đã đồng hành từ sớm và cùng hãng bỏ vốn đầu tư, nhà phân phối có cơ sở để yêu cầu hãng lắng nghe đề xuất của mình.

Geely EX2 là một ví dụ khác về tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này mở bán tại Việt Nam vào tháng 3/2026, khoảng 4 tháng sau khi Thái Lan công bố giá. EX2 nhanh chóng tạo sức hút, thậm chí có thời điểm khách hàng phải đăng ký danh sách chờ mua xe theo thông tin từ các đại lý.

Với Lynk & Co, hãng chọn Việt Nam làm thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á. Cùng nhà phân phối Tasco với Geely, thương hiệu này không chỉ đưa các mẫu phổ thông và tầm trung về sớm mà cả những sản phẩm cao cấp như 08 EM-P và 900. Việt Nam là thị trường thứ hai trong khu vực đón nhận 08 EM-P, trong khi 900 đã được trưng bày tại đây từ khoảng nửa năm sau khi mở bán tại Trung Quốc.

Tasco có thế mạnh ở nền tảng kinh doanh đa thương hiệu ô tô lâu năm. Ảnh: Tasco

Những lợi thế về sản phẩm và tổ chức kinh doanh cũng phần nào phản ánh qua kết quả thị trường. Theo số liệu riêng do ông Vũ Tấn Công cung cấp, trong 9 tháng đầu năm 2026, ba nhóm BYD, Geely - Lynk & Co và Omoda - Jaecoo lần lượt có 4.029, 3.772 và 3.361 xe đăng ký mới, chiếm những thị phần cao nhất khi tính riêng xe Trung Quốc trong nước. Những con số này cho thấy ba nhóm thương hiệu gắn với ba mô hình kinh doanh mà vị chuyên gia đề cập đến đang tạo nên thế “chân vạc” trong nhóm thương hiệu ô tô Trung Quốc tại Việt Nam.

Thế “chân vạc” này còn được thể hiện tại giải thưởng lớn như Car Choice Awards 2026, khi cả ba nhóm đều có mẫu xe được vinh danh. Geely EX2, Jaecoo J5 và BYD M6 là những đại diện góp mặt trong danh sách xe đoạt giải. Điều này cũng cho thấy cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở quy mô phân phối hay doanh số, mà còn ở khả năng đưa ra những sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

EX2 là một trong những mẫu xe Trung Quốc nổi bật được vinh danh tại Car Choice Awards 2026. Ảnh: VIMS

Bên cạnh sản phẩm, hậu mãi cũng là yếu tố quyết định khả năng trụ lại của một thương hiệu. Với người mua ô tô, câu chuyện không dừng ở thời điểm nhận xe mà kéo dài trong nhiều năm sử dụng, từ bảo dưỡng định kỳ đến sửa chữa và thay thế phụ tùng.

Theo ông Vũ Tấn Công, nếu chỉ nhập xe về bán, khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nhà nhập khẩu có thể rút lui. Khi đó, người dùng sẽ gặp khó khăn nếu xe cần phụ tùng thay thế nhưng không có nguồn cung. Đây cũng là một trong những rủi ro khiến nhiều thương hiệu xe Trung Quốc ở các làn sóng trước không thể duy trì chỗ đứng tại Việt Nam. Muốn tránh tình trạng này, hãng cần nhà phân phối đủ tiềm lực để đầu tư mạng lưới đại lý, kho phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng.

Nhìn lại các làn sóng gia nhập thị trường, cách thương hiệu Trung Quốc tiếp cận Việt Nam đã thay đổi rõ rệt: từ cạnh tranh bằng giá và thông qua các đơn vị nhập khẩu nhỏ lẻ sang hợp tác với những doanh nghiệp lớn trong nước.

Dù vậy, lựa chọn được nhà phân phối đủ tiềm lực mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn duy trì chỗ đứng lâu dài, các hãng cần phối hợp chặt chẽ với đối tác Việt Nam trong việc lựa chọn sản phẩm, phát triển mạng lưới phân phối và bảo đảm nguồn cung phụ tùng, chất lượng dịch vụ hậu mãi trong suốt quá trình sử dụng xe.