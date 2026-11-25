Toyota Hilux Travo Z Edition là biến thể dẫn động cầu sau, sử dụng thiết kế gầm thấp thay vì cấu hình gầm cao thường thấy trên các phiên bản bán tải hướng đến khả năng di chuyển đa địa hình. Xe được phát triển với nhiều kiểu cabin, phục vụ cả nhu cầu chở hàng lẫn sử dụng cá nhân.

Ba biến thể Standard Cab, Smart Cab và Double Cab của Toyota Hilux Travo Z Edition 2026 tại Thái Lan. Ảnh: Autolifethailand

Điểm đáng chú ý là Toyota chia Hilux Travo Z Edition thành ba cấu hình thân xe. Standard Cab có cabin đơn, Smart Cab sở hữu cabin mở rộng phía sau hàng ghế trước, còn Double Cab có cabin kép với 4 cửa và hai hàng ghế.

Ba cấu hình cabin, giá bán chênh lệch đáng kể

Trong nhóm Standard Cab, Toyota Hilux Travo Z Edition có 5 phiên bản. Bản thấp nhất là 2.4 Standard Cab C&C MT, giá 599.000 baht (khoảng 453 triệu đồng). Đây là cấu hình chassis cabin, chưa có thùng hàng hoàn chỉnh, dành cho khách hàng có nhu cầu đóng thùng theo mục đích sử dụng.

Toyota Hilux Travo Z Edition Standard Cab có cabin đơn, hai cửa và khoang chở hàng phía sau. Ảnh: Autolifethailand

Các phiên bản Standard Cab còn lại có giá từ 639.000 đến 689.000 baht (khoảng 486-524 triệu đồng). Đáng chú ý, Toyota cung cấp cả động cơ diesel 2.4L và 2.8L trên kiểu cabin này. Trong đó, bản 2.8 Standard Cab MT có giá 654.000 baht (khoảng 497 triệu đồng).

Với Smart Cab, dòng xe có 5 phiên bản, giá từ 679.000 đến 805.000 baht (khoảng 516-612 triệu đồng). Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn hoặc tự động, cùng hai cấp trang bị Smart và Premium. Phiên bản thấp nhất sử dụng mâm thép, trong khi các cấu hình còn lại có trang bị khác biệt về thiết kế và tiện nghi.

Mỗi phiên bản đều có khoảng giá chênh lệch rõ rệt. Ảnh: Auolifethailand

Cao cấp nhất là Double Cab với 5 phiên bản, giá từ 754.000 đến 877.000 baht (khoảng 571-664 triệu đồng). Đây cũng là kiểu cabin có không gian sử dụng linh hoạt hơn nhờ hai hàng ghế. Bản Premium được trang bị hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, trong khi bản Smart sử dụng đệm ghế sau có thể lật lên.

Như vậy, mức giá giữa phiên bản thấp nhất và cao nhất của Hilux Travo Z Edition chênh lệch 278.000 baht, tương đương khoảng 211 triệu đồng. Sự khác biệt đến từ kiểu cabin, động cơ, hộp số và cấp trang bị.

Hai tùy chọn động cơ diesel

Toyota Hilux Travo Z Edition 2026 sử dụng hai động cơ diesel tăng áp. Động cơ 2.4L mã 2GD-FTV có dung tích 2.393 cc, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút.

Khi kết hợp hộp số sàn 6 cấp, động cơ đạt mô-men xoắn cực đại 343 Nm tại 1.400-2.900 vòng/phút. Với hộp số tự động 6 cấp, thông số mô-men xoắn tăng lên 400 Nm tại 1.600-2.100 vòng/phút.

Mâm thép 16 inch trên Toyota Hilux Travo Z Edition bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất. Ảnh: Autolifethailand

Tùy chọn còn lại là động cơ diesel 2.8L mã 1GD-FTV, dung tích 2.755 cc, cho công suất 204 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại 1.400-3.400 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số sàn 6 cấp và chỉ xuất hiện trên phiên bản Standard Cab.

Tất cả phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, hỗ trợ nhiên liệu diesel B20 và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Xe cũng được trang bị bộ lọc hạt diesel DPF.

Trang bị tập trung vào nhu cầu sử dụng thực tế

Về thiết kế, Hilux Travo Z Edition có đèn chiếu sáng LED, gương chiếu hậu chỉnh điện và bộ mâm 16 inch. Tùy phiên bản, xe sử dụng mâm thép hoặc mâm hợp kim. Một số chi tiết ngoại thất cũng có sự khác biệt giữa các cấp trang bị.

Khoang cabin trên các phiên bản Smart Cab và Double Cab có màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình thông tin người lái 7 inch. Hệ thống điều hòa vẫn sử dụng dạng chỉnh cơ.

Bảng táp-lô Toyota Hilux Travo Z Edition với màn hình giải trí trung tâm đặt nổi và các nút điều khiển điều hòa. Ảnh: Autolifethailand

Các trang bị an toàn đáng chú ý gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Xe có 3 túi khí, gồm hai túi khí phía trước và một túi khí đầu gối người lái.

Toyota Hilux Travo Z Edition 2026 hướng đến nhóm khách hàng cần bán tải dẫn động cầu sau, có nhiều lựa chọn cabin và cấu hình động cơ. Ảnh: Autolifethailand

Hệ thống treo trước sử dụng kết cấu tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng. Phía sau là hệ thống treo phụ thuộc với nhíp lá, kết hợp phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Toyota Thái Lan áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.