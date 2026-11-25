Viên bi-a do John Wesley Hyatt chế tạo năm 1868 hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ. Khi phân tích hiện vật, các nhà nghiên cứu tìm thấy camphor, chất thơm có trong cây long não. Loài cây này còn cho một loại tinh dầu dùng để tạo hương nước hoa.

Vì sao Đà Nẵng hạn chế trồng cây long não?

Long não, còn gọi là dã hương hay chương não, có tên ở mục số 15 trong danh mục 33 loại cây trồng trên đường phố của Hà Nội. Quyết định 143/2026/QĐ-UBND ban hành danh mục này có hiệu lực ngày 22/10/2026. Phụ lục mô tả cây trưởng thành cao từ 15 đến 25 m, tán rộng, rễ cọc phát triển mạnh và lá xanh quanh năm. Tên khoa học ghi trong phụ lục là Cinnamomum camphora, được Vườn thực vật Hoàng gia Kew xếp là tên đồng nghĩa của Camphora officinarum.

Ảnh: VOV

UBND TP Đà Nẵng xếp long não vào nhóm 39 loại cây hạn chế trồng trên đường phố theo Quyết định 2880/QĐ-UBND ngày 10/5/2016. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận, có hiệu lực từ ngày 30/10/2026 theo Quyết định 156/2026/QĐ-UBND, dẫn danh mục này tại chú thích 7 ở phần về cây xanh đường phố. Điều 2 của quy chế xác định phạm vi áp dụng gồm 12 phường, 3 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng nêu tiêu chí chung của nhóm hạn chế là "những đặc điểm có thể ảnh hưởng đến an toàn, mỹ quan hoặc vệ sinh đô thị". Ví dụ là quả thu hút côn trùng, hoa quả có mùi khó chịu hoặc rễ nổi có thể làm hư hại công trình. Với một số loài quý hiếm đưa về để đa dạng cây xanh, thành phố nêu việc theo dõi độ phù hợp tại khu đất tập trung trước khi trồng rộng rãi trên vỉa hè.

Từ cây làm cảnh đến loài xâm lấn ở Queensland

Theo chính quyền bang Queensland, long não được đưa vào Australia làm cảnh từ năm 1822. Bang này hiện xếp cây vào nhóm thực vật xâm lấn bị hạn chế và cấm bán, cho tặng hoặc phát tán ra môi trường. Cơ quan quản lý thực vật xâm lấn bang New South Wales cho biết chim ăn quả có thể mang hạt đi xa, còn cây mọc dày có thể lấn át thảm thực vật bản địa. Vườn thực vật bang Nam Australia ghi nhận loài này đã được trồng trên một số tuyến phố ở miền nam Australia và có khả năng xâm lấn ở vùng mưa nhiều.

Giải thưởng 10.000 USD cho người tìm được vật liệu thay thế ngà voi

Năm 1864, hãng đồ bi-a Phelan & Collender treo thưởng 10.000 USD cho người tìm được vật liệu thay ngà voi để làm viên bi. Theo nghiên cứu đăng trên PNAS Nexus, vật liệu mới phải đủ cứng, có độ đàn hồi và có thể tiện thành viên tròn. Nhà phát minh Mỹ John Wesley Hyatt thử kết hợp bột xương với chất kết dính.

Viên bi-a được John Wesley Hyatt chế tạo năm 1868 trong quá trình tìm kiếm vật liệu thay thế ngà voi - Ảnh: Smithsonian Institution

Viên bi Hyatt làm năm 1868 có đường kính 5,7 cm và hiện được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ lưu giữ. Phân tích năm 2023 cho thấy các hạt xương bò trong viên bi được kết dính bằng nhựa. Hai thành phần của nhựa là cellulose nitrate, một chất chế từ xơ thực vật, và camphor, chất thơm có trong cây long não. Camphor giúp hỗn hợp dễ tạo hình hơn. Loại nhựa này được gọi là celluloid.

Loại nhựa này về sau được dùng làm lược, gọng kính, gương cầm tay và đồ trang sức có màu hoặc vân giống ngà voi và mai đồi mồi, theo Viện Lịch sử Khoa học Mỹ. Năm 1889, hãng của George Eastman đưa ra thị trường phim cuộn trong suốt cho máy ảnh Kodak. Cuộn phim có lớp nền bằng celluloid, chất liệu sau đó cũng được dùng trong phim điện ảnh.

Lược, gương, đồ trang sức và các sản phẩm mô phỏng ngà voi, mai đồi mồi - Ảnh tư liệu của Viện Lịch sử Khoa học Mỹ

Celluloid còn là vật liệu làm bóng bàn trong nhiều thập niên. Ngày 1/7/2014, Liên đoàn Bóng bàn quốc tế đưa bóng làm bằng loại nhựa khác vào các giải thuộc hệ thống của mình. Nghiên cứu trên Journal of Human Kinetics năm 2017 nêu một bất tiện của bóng cũ là vật liệu dễ cháy, gây khó khăn khi vận chuyển. Nhóm tác giả dùng máy quay tốc độ cao để so sánh độ nảy, ma sát và đường đi của hai loại bóng ở vận tốc ban đầu từ 15 đến 115 km/h.

Loại tinh dầu từ gỗ long não dùng trong nước hoa

Năm 2010, nhóm nghiên cứu của Nguyễn Thanh An khảo sát gỗ lấy từ một cây trên 50 tuổi trong khuôn viên Bệnh viện 211 ở Pleiku, Gia Lai. Phân tích đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho thấy camphor là thành phần chính trong tinh dầu cất từ mẫu gỗ này. Theo Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng, mức camphor tối thiểu trong chuyên luận tinh dầu long não của Dược điển Việt Nam V là 35%.

Thành phần của tinh dầu thay đổi theo cây và bộ phận được dùng. Ngoài nhóm giàu camphor, Khoa Dược ghi nhận những nhóm giàu linalool, cineole, borneol hoặc citral. Dầu gỗ Ho cất từ nhóm giàu linalool được dùng để tạo hương nước hoa. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), dầu Ho là một nguồn linalool tự nhiên dùng thay cho dầu gỗ hồng sắc trong một số ứng dụng.

Camphor còn có trong một số loại dầu xoa và thuốc bôi. Viên băng phiến dùng trong tủ quần áo có thể chứa naphthalene hoặc paradichlorobenzene, theo Trung tâm Thông tin Thuốc bảo vệ thực vật quốc gia Mỹ. Gia đình nên đọc thành phần, dùng theo hướng dẫn và cất các sản phẩm này xa tầm tay trẻ em vì nuốt nhầm có thể gây ngộ độc.

Một trong ba sản vật quý của Đài Loan

Theo tư liệu của chính quyền Đài Bắc, camphor được xếp cùng đường và trà trong ba sản vật quý ở Đài Loan (Trung Quốc) một thời. Nhà máy Nanmen hoạt động từ năm 1899 đến năm 1967 và nay là một phần của Bảo tàng Quốc gia Đài Loan. Tư liệu bảo tàng cho biết sản phẩm tinh chế tại đây đạt độ tinh khiết tới 99,8%. Luận án của Matthew Tyler Combs tại Đại học California ở Irvine khảo cứu mối liên hệ giữa mặt hàng này với công nghiệp nhựa và nhiếp ảnh từ năm 1868 đến năm 1937, trong đó có sử dụng tài liệu lưu trữ của Kodak và Công ty Celluloid Manufacturing.

Những chiếc hòm đựng quân phục trên các chuyến vượt biển

Bảo tàng Nghệ thuật hạt Los Angeles lưu giữ hai chiếc hòm gỗ long não làm tại Trung Quốc vào nửa đầu thế kỷ XIX. Hai chiếc dài lần lượt 105,41 cm và 66,04 cm. Theo thuyết minh hiện vật của nhà nghiên cứu JoAnna Reyes Walton, đặc tính xua côn trùng của loại gỗ này giúp bảo quản giấy tờ và quân phục bằng len.

Hai chiếc hòm bằng gỗ long não có niên đại nửa đầu thế kỷ XIX, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật hạt Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: LACMA

Từ thế kỷ XVIII, thương nhân châu Âu đã đặt thợ Trung Quốc làm đồ gỗ theo mẫu phương Tây. Hòm đi biển được xuất sang Mỹ và Mỹ Latinh. Người thợ thường làm hòm theo bộ để chúng có thể lồng vào nhau. Chiếc nhỏ nhất thường dùng để đựng trà.

Gốc cây gần chục người ôm, cổ thụ ở Nhật Bản khoảng 1.500 tuổi

Cây dã hương ở cụm di tích Tiên Lục, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam ước tính cây gần 800 tuổi. Phần gốc to cỡ gần chục người ôm, còn tán cây phủ qua mái chùa.

Cây dã hương nghìn năm tuổi tại xã Tiên Lục được công nhận là Cây di sản Việt Nam - Ảnh: Thanh Thương/TTXVN



Năm 2014, hai cây long não tại Biệt điện Bảo Đại ở Đắk Lắk được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Mỗi cây cao gần 30 m, chu vi thân khoảng 8 m. Theo Báo Đắk Lắk, một cây bị bệnh từ năm 2016, chết tháng 9/2017 và được chặt hạ năm sau. Bảo tàng tỉnh dùng thân và cành cây để chế tác thuyền độc mộc, ghế Kpan và các hiện vật trưng bày.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), đường mòn Tefuye nối Dabang với Tefuye ở Alishan đi qua một quần thể long não cổ thụ. Trên đường mòn Liouliao ở Tân Trúc, du khách có thể gặp cặp cây mẹ con với tuổi ước tính lần lượt khoảng 400 và 100 năm. Núi Bagua cũng còn nhiều cây cùng loài, trong đó có một cặp cây mẹ con tại Phong Sơn, Nam Đầu.

Tại Nhật Bản, một khảo sát được Bộ Môi trường công bố năm 1990 ghi nhận long não chiếm 9 trong 10 vị trí có đường kính thân lớn nhất. Ở đền Kumano Nachi Taisha, tỉnh Wakayama, có một cây khoảng 850 tuổi. Cơ quan Du lịch quốc gia Nhật Bản liên hệ hình ảnh loài cây này với bộ phim Hàng xóm của tôi là Totoro, nơi một cây long não lớn là chỗ ở của thần rừng.

Tại đền Kamo Hachiman ở tỉnh Kagoshima, cây Kamo no Okusu cao khoảng 30 m, chu vi thân 24,2 m. Tổ chức Du lịch Kyushu ước tính cây khoảng 1.500 tuổi và ghi nhận một cánh cửa nhỏ che phần thân rỗng. Lối đi vòng quanh gốc được nâng cao để bảo vệ bộ rễ bên dưới.