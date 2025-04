7- Eleven tối ưu hóa quy trình IT với hệ thống Google AI Chatbot

7-Eleven, chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn cầu ra đời năm 1927, hiện có hơn 85,000 cửa hàng hoạt động 24/7 tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Với định hướng đổi mới và ứng dụng công nghệ, 7-Eleven triển khai chương trình AI cho toàn hệ thống, nâng tỷ lệ ứng dụng AI trong công việc lên 80-100%, giúp tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy nhiên, đội ngũ IT 7-Eleven Việt Nam phải đối mặt với tình trạng quá tải do hàng loạt yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ 130 cửa hàng trên toàn quốc. Hệ thống Chatbot cũ không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn và xử lý vấn đề phức tạp, thúc đẩy 7-Eleven tìm kiếm giải pháp công nghệ mới.

7-Eleven Việt Nam đã lựa chọn Google Cloud với cơ sở hạ tầng hiện đại, chi phí hợp lý và bộ tính năng AI mạnh mẽ. Nền tảng Vertex AI Agent Builder, Gemini 1.5 Pro và Dialogflow CX cho phép 7-Eleven xây dựng Chatbot có khả năng xử lý hội thoại phức tạp, hiệu quả nhờ công nghệ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLU).

Ông Lưu Anh Tuấn, Phó Giám Đốc Công Nghệ 7-Eleven Việt Nam, chia sẻ: "Việc xây dựng hệ thống AI Chatbot trên Google Cloud Platform mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Nó không chỉ giúp tối ưu công việc cho đội ngũ IT mà còn cung cấp phản hồi nhanh chóng và chính xác đến nhân viên."

Hệ thống Google AI Chatbot được tích hợp trực tiếp với Zalo và ứng dụng nội bộ, giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận và thao tác. Nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và luồng câu hỏi thiết lập sẵn, Chatbot nhanh chóng xác định vấn đề, cung cấp giải pháp và tài liệu hướng dẫn chi tiết mà không cần truy cập vào hệ thống khác.

Ông Lưu Anh Tuấn minh họa hiệu quả Chatbot bằng tình huống thực tế: "Trước đây, mỗi khi máy in cửa hàng gặp trục trặc, đội ngũ IT phải trực tiếp can thiệp dù lớn hay nhỏ. Giờ đây, AI Chatbot đưa ra hướng dẫn khắc phục phù hợp và giải đáp thắc mắc. Nhờ cấu trúc hội thoại linh hoạt, Chatbot cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu và chính xác kèm tài liệu hướng dẫn chi tiết giúp nhân viên tự xử lý sự cố nhanh chóng."

Nhờ triển khai Google AI Chatbot, 7-Eleven đã rút ngắn 50% thời gian xử lý sự cố kỹ thuật, giảm tải công việc cho đội ngũ IT, cho phép họ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Chatbot hiện hỗ trợ 130 cửa hàng trên toàn quốc, giúp nhân viên tự giải quyết vấn đề nhanh chóng mà không cần phụ thuộc vào IT. Hệ thống còn đảm bảo hiệu suất cao và ổn định, ngay cả khi phải xử lý khối lượng yêu cầu lớn.

Thành công này đến từ sự hợp tác chặt chẽ giữa 7-Eleven và Cloud Ac e , nhà cung cấp hệ thống đám mây hàng đầu của Google Cloud, đối tác ủy quyền của các dịch vụ Google Workspace, Google Maps Platform và Google Cloud Training. Với thành tích vượt trội tại Nhật và khả năng cung cấp trọn gói dịch vụ từ tư vấn, thiết kế, triển khai đến vận hành các giải pháp, Cloud Ace đã trở thành đối tác quan trọng của 7-Eleven trong việc triển khai dự án Google AI Chatbot.

Không chỉ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng mô hình thử nghiệm, kiểm tra tính năng trước triển khai, tối ưu hội thoại nhờ khả năng tùy chỉnh của Vertex AI Agent Builder, Cloud Ace còn cung cấp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật để 7-Eleven khai thác tối đa tiềm năng Gemini 1.5 Pro. Nhờ vào hạ tầng linh hoạt, khả năng mở rộng của Google Cloud, hệ thống Chatbot luôn đảm bảo hiệu suất cao và hoạt động ổn định ngay cả khi chịu tải lớn. Điều này giúp 7-Eleven Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu tại 130 cửa hàng mà còn tạo điều kiện mở rộng ra Hà Nội năm 2025, hỗ trợ thêm nhiều nhân viên.

Ngoài Google AI Chatbot, đội ngũ HR của 7-Eleven đã triển khai thành công app tích điểm cho nhân viên nội bộ chỉ trong 15 ngày, nhờ tận dụng công cụ Google Chatbot. Điều này đánh dấu bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào quản lý nhân sự, tối ưu quy trình, nâng cao trải nghiệm nhân viên và thúc đẩy văn hóa đổi mới.

Vừa qua, đại diện 7-Eleven tham gia sự kiện "Building the Future with Gemini 2.0" tại Singapore do Google Cloud, Cloud Ace và AI Katana tổ chức. Tại đây, 7-Eleven đã chia sẻ về ứng dụng GenAI trong tự động hóa quy trình nội bộ, cá nhân hóa trải nghiệm, giúp rút ngắn 50% thời gian xử lý sự cố kỹ thuật và nâng cao hiệu suất IT. Sự kiện cũng giúp 7-Eleven cập nhật tính năng Gemini 2.0 và các giải pháp Google Cloud như NotebookLM, Deep Research, AgentSpace, Veo 2, và kết nối với chuyên gia AI, nhà phát triển, doanh nghiệp, mở ra hướng hợp tác và đổi mới trong ngành bán lẻ.