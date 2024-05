7 khu công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu “lọt tầm ngắm” của một doanh nghiệp địa ốc

Theo đó, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) thành lập năm 2012, là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó tập trung vào 2 lĩnh vực cốt lõi là năng lượng và bất động sản.

Trong đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu, doanh nghiệp này quan tâm tìm hiểu thông tin 7 dự án thuộc danh mục các dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2024 - 2030 của tỉnh, gồm: KCN Phú Mỹ; KCN Bắc Châu Đức 1; KCN Bắc Châu Đức 2; KCN Bắc Châu Đức 3; KCN Bắc Châu Đức 4: KCN Bắc Châu Đức 5; KCN Nam Châu Đức.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoan nghênh TTVN Group đã quan tâm, lựa chọn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến đầu tư.

Đồng thời, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn DK tiếp cận các thông tin về 7 dự án thuộc danh mục các dự án của tỉnh dự kiến kêu gọi đầu nêu trên và thực hiện các thủ thủ tục liên quan theo quy định.

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu phát triển đến năm 2030 là xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Tỉnh cũng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước. Đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức.

Về TTVN Group, trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp này giới thiệu có 14 dự án bất động sản nằm trong danh mục đầu tư do TTVN Group hoặc các công ty thành viên, công ty liên kết của TTVN Group thực hiện. Trong đó có 2 dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 là Khu đô thị mới Xuân An quy mô 27,32 ha tại Hà Tĩnh và Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An quy mô 27,94 ha tại Quảng Ngãi.

Doanh nghiệp cũng triển khai các dự án khác như: Khu du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm quy mô hơn 210 ha tại Bắc Kạn; Khu nhà ở Trường Thành quy mô 8,55 ha tại Hưng Yên; Khu đô thị Tam Lạc quy mô 116 ha và Khu đô thị kết hợp Trung tâm thương mại quy mô 32,8 ha tại Thái Bình…