7 loại trà nên uống vì có tác dụng kéo dài tuổi thọ

Như một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phòng ngừa Tim mạch Châu Âu đã quan sát thì tiêu thụ trà có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong. Những người uống trà thường xuyên có số năm không mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch lâu hơn 1,41 năm so với người ít uống trà.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker - tác giả của cuốn sách "The First Time Mom's Pregnancy Cookbook, the 7 Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook" và "Fueling Male Fertility": Có một số loại trà được coi là có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Các loại trà này bao gồm trà xanh, trà ô long, trà đen, trà trắng... Chúng chứa hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm axit amin, caffeine, lignin, protein, xanthines và flavonoid.

"Tất cả các thành phần này có tác động tích cực đến sức khỏe", Manaker giải thích.

Cô giải thích thêm: "Gần đây nhất, Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (AND) đã đưa ra các hướng dẫn lâm sàng mới về lượng flavan-3-ol. Hợp chất thực vật này được tìm thấy với số lượng lớn trong các loại trà nói trên. Tiêu thụ flavan-3-ols có liên quan đến việc cải thiện huyết áp, mức cholesterol và lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ khoảng 400-600 mg flavan-3-ols mỗi ngày giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và bệnh tim".

Một số loại trà thảo mộc cũng được biết là có tác dụng tăng cường sức khỏe, do đó giúp sống thọ. Nghiên cứu cho thấy rằng polyphenol có trong nhiều loại trà thảo dược có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống virus.

Đây là một tin tuyệt vời vì theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Science of the Total Environment, "các bệnh do virus gây ra vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở cả các nước phát triển và đang phát triển".

Dưới đây là 7 loại trà tốt nhất bạn có thể uống để sống lâu và khỏe mạnh.

1. Trà ô long

Manaker cho biết: "Trà ô long là một loại trà phổ biến ở Trung Quốc. Trà ô long chứa một hợp chất được gọi là EGCG, có thể có đặc tính chống ung thư".

"Trong một nghiên cứu so sánh thói quen uống trà của bệnh nhân ung thư buồng trứng với nhóm chứng, những người không bị ung thư buồng trứng dường như uống nhiều trà xanh và/hoặc trà ô long hơn so với những người phát triển bệnh. Theo dữ liệu này, thói quen uống trà giảm 71% nguy cơ ung thư buồng trứng", Manaker nói.

Mặc dù uống trà ô long có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, nhưng bà cũng lưu ý rằng "cần có thêm dữ liệu để xác nhận". "Điều quan trọng cần nhớ là ung thư buồng trứng phát triển có thể là kết quả của nhiều yếu tố, không chỉ uống trà", cô khuyên.

2. Trà nghệ

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker cho biết: "Củ nghệ là một nguyên liệu bổ sung phổ biến cho nhiều món ăn và nó cũng có những lợi ích sức khỏe". Manaker cho rằng những lợi ích sức khỏe và khả năng kéo dài tuổi thọ của củ nghệ một phần là nhờ một chất gọi là curcumin. Cô cho biết thêm: "Một số dữ liệu cho thấy chất curcumin có thể có đặc tính chống ung thư".

3. Trà xanh

"Một nghiên cứu dân số lớn tập trung vào đàn ông và phụ nữ Nhật Bản cho thấy những người chỉ uống hơn hai tách trà xanh mỗi ngày đã giảm 22-33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch", Manaker nói.

Một nghiên cứu của Molecules năm 2021 lưu ý: "Trà xanh dạng bột của Nhật Bản, matcha, chứa một lượng lớn các chất có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Nó hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chủ yếu nhờ hàm lượng catechin cao".

4. Trà trắng

Manaker giải thích: "Mặc dù không phổ biến như các loại trà khác, trà trắng có thể là nguồn cung cấp nhiều hợp chất quan trọng như EGCG. Nhờ đó loại trà này có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể của chúng ta. Ngoài ra, nó còn có tác dụng chống oxy hóa và chống tăng sinh tế bào ung thư".

5. Trà đen

Là một loại trà cổ điển, trà đen có thể giúp bạn sống lâu hơn bằng cách hỗ trợ và giảm thiểu các vấn đề tim mạch tiềm ẩn. "Dữ liệu cho thấy những người thường xuyên uống ba tách trà đen trở lên mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ", Manaker nói.

Một nghiên cứu được công bố trên Annals of Internal Medicine cho thấy những người uống hơn ba tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 9-13% so với những người không uống trà.

6. Trà dâm bụt

Trà dâm bụt là một ví dụ điển hình cho một loại trà thảo dược có thể giúp bạn tăng cơ hội sống lâu hơn. Theo chuyên gia Manaker, một số dữ liệu cho thấy rằng uống loại trà này hàng ngày có thể giúp giảm huyết áp - điều này có thể giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn.

Trà dâm bụt cũng được cho là có một số tác dụng kháng virus, thậm chí có thể giúp kiểm soát cholesterol bằng cách giảm mức LDL (cholesterol "xấu") và chất béo trung tính.

7. Trà hoa cúc

Một loại trà thảo dược khác được khoa học chứng minh là giúp kéo dài tuổi thọ là trà hoa cúc. Khi tiến hành một nghiên cứu về tác động của việc uống trà hoa cúc ở phụ nữ Mỹ gốc Mexico trên 65 tuổi, các nhà nghiên cứu từ Chi nhánh Y khoa Đại học Texas ở Galveston phát hiện ra rằng uống loại trà này "có liên quan đến việc giảm 29% nguy cơ mắc bệnh ung thư".

Trà hoa cúc cũng có liên quan đến việc làm chậm quá trình mất xương do tuổi tác, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim. Loại trà này còn tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch, thậm chí có khả năng bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư.