7 mẫu xe máy điện tốt nhất trên thị trường

Damon Hypersport Pro

Với ghế lái có thể chuyển đổi của Hypersport Pro, ngay cả khi đang lái xe, người lái chỉ cần gạt công tắc chuyển sang chế độ thể thao và tay lái sẽ hạ xuống, chỗ để chân được đưa ra đằng sau, đưa người lái vào tư thế lái táo bạo hơn. Điều này cũng giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái mà không ảnh hưởng đến lưng hoặc vai.

Hypersport Pro sử dụng công nghệ tiên tiến của Blackberry để liên tục quét đường và cảnh báo bạn về các mối nguy hiểm thông qua phản hồi xúc giác ở tay lái và màn hình hiển thị. Camera trước và sau cũng hoạt động liên tục để theo dõi cung đường xung quanh.

Bên cạnh công nghệ tiên tiến như vậy, thông số kỹ thuật của nó cũng ấn tượng không kém. Chiếc xe sở hữu phạm vi di chuyển trung bình 321,9 km, tốc độ tối đa 321,9 km/h, mô-men xoắn 200 Nm, công suất 200 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-96,6 km/h trong vòng chưa đầy 3 giây.

Tarform Luna

Với những người quan tâm đến môi trường, Tarform Luna có thể là một sự lựa chọn tốt. Tarform Luna sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, hướng đến cấu trúc không chất thải, bao gồm sợi lá dứa, hạt lanh và tảo. Bên cạnh đó, các bộ phận thân xe được làm bằng nhôm tái chế, mang đến vẻ ngoài bóng bẩy, đậm chất steampunk cho xe máy.

Tuy nhiên, kiểu dáng đơn giản của nó hoàn toàn trái ngược với hệ thống công nghệ bên trong. Tarform Luna sử dụng đèn LED với 3 chế độ lái phù hợp với các điều kiện và phong cách lái khác nhau. Nó hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth và công nghệ AI cung cấp thông tin về các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi đi đường.

Luna cung cấp phạm vi hoạt động 193,1 km cho một lần sạc, tốc độ tối đa khoảng 193,1 km/h và có khả năng tăng tốc từ 0-96,6 km/h trong vòng chưa đầy 4 giây.

Arc Vector

Vector của nhà Arc sở hữu kiểu dáng hầm hố, yếm xe xuôi về sau và yên xe phản trọng lực. Giống như nhiều mẫu xe máy điện khác, Vector không có hộp số tay, nhưng bù lại, nó có nhiều chế độ năng lượng khác nhau, giúp người lái kiểm soát hệ thống truyền động theo ý muốn. Nó được trang bị pin Samsung có thể sạc đầy trong vòng 40 phút, cung cấp phạm vi lái 582,6 km với tốc độ tối đa 201 km/h.

Được thương hiệu giới thiệu là "chiếc mô tô tiên tiến nhất thế giới", Arc vượt trội về hiệu suất và vẻ ngoài. Nó có tính năng kiểm soát hành trình và các chế độ lái, chế độ kiểm soát lực kéo khác nhau. Điểm thú vị là Arc đã loại bỏ thiết kế phuộc và vòng bi thông thường để đại tu toàn bộ hệ thống trên một mặt phẳng nằm ngang, mang đến cho chiếc xe một diện mạo đầy tính vị lai, xứng đáng với mức giá 120.000 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng).

Zero DSR/X

Zero DSR/X có kiểu dáng phiêu lưu mạo hiểm, gợi nhớ đến những mẫu xe touring như Kawasaki Versys 1000. Người lái có thể trải nghiệm 5 chế độ lái cùng hệ thống kiểm soát độ bám đường và phanh ABS.

Zero DSR/X hoàn toàn đạt tiêu chuẩn về hiệu suất dành cho xe máy điện, với tốc độ tối đa là 178,6 km/h và phạm vi hoạt động 178,6 km. Zero cung cấp 100 mã lực và có khả năng sạc đầy trong vòng 1 giờ. Hệ thống truyền động của Zero được điều chỉnh để có thể tăng tốc mượt mà, tránh bị giật hoặc mất lực kéo đột ngột. DSR/X đi kèm với một ứng dụng của hãng cho phép bạn tùy chỉnh mức độ phanh động cơ và cài đặt chế độ pin theo nhu cầu sử dụng. Ứng dụng này cũng được kết hợp với hệ điều hành tích hợp Cypher III+ để theo dõi các thông số kỹ thuật về hiệu suất của xe máy.

Lightning LS-218

Lightning LS-218 là một mẫu xe máy điện hiệu suất cao và nhanh nhất từng được sản xuất. Nó có tốc độ tối đa 350 km/h với khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong vòng 2,2 giây.

LS-218 sở hữu vật liệu và phụ tùng chất lượng cao, bao gồm yếm bằng sợi carbon, phuộc Öhlins, đĩa và kẹp phanh Brembo. Nó có hệ thống treo trước và sau có thể điều chỉnh, bánh xe bằng nhôm rèn và tùy chọn 3 bộ pin: loại nhỏ nhất 12 kwh cung cấp phạm vi hoạt động 161 km, còn loại lớn nhất 20 kwh cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 290 km cho mỗi lần sạc. Pin của LS-218 chỉ mất 30 phút để sạc đầy với bộ sạc nhanh. Tuy nhiên, khi nói đến Lightning LS-218, điểm nhấn thực sự là động cơ superbike của nó. Hệ thống truyền động dẫn động trực tiếp cung cấp 200 mã lực tại 10.500 vòng/phút với mô-men xoắn 228 Nm.

Vẻ ngoài của Lightning LS-218 cũng ấn tượng không kém thông số kỹ thuật của nó, đưa LS-218 trở thành một đối thủ cạnh tranh gay gắt với các mẫu xe chạy bằng xăng như Triumph Daytona 675 và Kawasaki Ninja 650.

Harley-Davidson LiveWire

Harley-Davidson đã có những bước tiến lớn trong ngành công nghiệp xe điện với sản phẩm LiveWire mới nhất của mình. Được so sánh như một phiên bản vị lai của Sportster, LiveWire có một số điểm khác biệt nổi bật như tay đòn lò xo đơn và tổng thể không sử dụng chrome. Với động cơ điện được gắn trong khung xe, phần lớn khối lượng của xe dường như được dành cho pin dự phòng.

LiveWire có khả năng xử lý tuyệt vời, bên cạnh thời gian sạc 1 giờ, phạm vi hoạt động 241 km và khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong vòng 3 giây. Nó cũng được trang bị các tính năng công nghệ, bao gồm màn hình độ nét cao, tùy chọn 7 chế độ lái, hệ thống bảo vệ người lái RDRS, tùy chọn phạm vi và đường đi sao cho phù hợp với những điều kiện lái xe khác nhau.

Energica Experia

Nổi bật với phạm vi hoạt động và khả năng xử lý đầy ấn tượng, Experia là một chiếc adventure-touring chạy điện cỡ trung sánh ngang với Kawasaki Versys và Triumph Tiger chạy bằng xăng về kiểu dáng và hiệu suất.

Mặc dù sở hữu dung lượng pin lớn nhất so với bất kỳ mẫu mô tô nào từng được sản xuất, trọng lượng pin được phân bổ hợp lý để xe vẫn có độ cân bằng tốt. Pin cung cấp phạm vi hoạt động tối đa là 420 km và phạm vi trung bình 257 km với thời gian sạc nhanh chỉ trong 45 phút.

Hệ thống treo trước và sau có thể điều chỉnh từ ZF Sachs, kết hợp với đĩa đôi Brembo phía trước, góp phần vào khả năng xử lý của chiếc xe. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở cả phía trước và sau tăng cường kiểm soát phanh. Experia còn sở hữu màn hình TFT 5 inch, cài đặt ABS, hệ thống kiểm soát hành trình, 15 chế độ lái tùy chỉnh và hỗ trợ đỗ xe.

Nói tóm lại, Energica Experia của thương hiệu Ý có khả năng mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người lái, bao gồm cả những người ưa chuộng mô tô chạy bằng xăng./.