7 mẹo ‘làm việc’ với tiền đỉnh cao của Warren Buffett: Cứ áp dụng là đầu tư thành công

Đến nay, Warren Buffett vẫn là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng và được kính trọng nhất mọi thời đại. Ông luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích về nghệ thuật đầu tư.

Muốn bước lên đỉnh núi, hay đi theo dấu chân của những người thành công trước đó. Tỷ lệ đầu tư thành công của bạn có thể tăng theo cấp số nhân nếu vận dụng những mẹo sử dụng tiền bạc của vị tỷ phú này.

1. Không bao giờ để mất tiền

Một trong những lời khuyên phổ biến nhất của nhà đầu tư huyền thoại là: "Quy tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2: Không bao giờ quên quy tắc số 1".

Nếu bạn đang trong tình trạng thua lỗ thì việc quay về điểm xuất phát còn khó khăn chứ đừng nói đến việc kiếm lợi nhuận.

2. Tránh mắc nợ, đặc biệt là nợ thẻ tín dụng

Ông Buffett làm giàu bằng cách để tiền lãi "làm việc" cho mình thay vì làm việc để trả lãi như nhiều người Mỹ vẫn thực hiện. Ông từng chia sẻ trong bài phát biểu năm 1991 tại Đại học Notre Dame rằng: "Tôi thấy nhiều người thất bại vì rượu và tiền đi vay. Bạn thực sự không cần nhiều tiền đến vậy, nếu thông minh, bạn sẽ vẫn kiếm được tiền mà không cần vay mượn".

Buffett đặc biệt cảnh giác với thẻ tín dụng. Lời khuyên của ông là tránh xa chúng hoàn toàn. "Lãi suất thẻ tín dụng rất cao. Đôi khi chúng lên tới 18% hay thậm chí là 20%. Nếu tôi vay tiền ở mức đó, tôi sẽ phá sản", ông nhấn mạnh.

3. Có tiền mặt trong người

Một chìa khóa khác để đảm bảo an toàn tài chính là luôn dự trữ tiền mặt trong người. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp có xu hướng không thích dự trữ tiền mặt hay dùng nó. Tuy nhiên, theo tỷ phú Buffett, tiền mặt đối với một doanh nghiệp cũng cần thiết như oxy đối với con người vậy.

4. Đầu tư vào bản thân

Ông từng nói trên đài CNBC rằng: "Hãy đầu tư vào bản thân nhiều nhất có thể. Bạn luôn là tài sản lớn nhất của chính mình”. Ông cũng cho rằng bất cứ điều gì mà con người làm để cải thiện kỹ năng của bản thân và khiến mình trở nên có giá trị hơn đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cứ đầu tư vào bản thân, bạn sẽ nhận lại gấp mười lần. Không giống như các tài sản và khoản đầu tư khác, không ai có thể đánh thuế hay lấy cắp từ bạn.

5. Tìm hiểu về tài chính cá nhân

Theo Warren Buffett, một phần của việc đầu tư vào bản thân là học cách quản lý tiền bạc. Là một nhà đầu tư, phần lớn công việc của ông bao gồm việc hạn chế và giảm thiểu rủi ro. Ông nhấn mạnh: "Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. Bạn càng biết nhiều về tài chính cá nhân, bạn càng dễ dàng giảm thiểu rủi ro”.

6. Đầu tư vào quỹ chỉ số

Tỷ phú Buffett đã khuyên các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên đầu tư vào các quỹ chỉ số. "Hãy đặt 10% tiền mặt vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn và 90% vào quỹ chỉ số S&P 500 có chi phí thấp", theo nội dung mà ông đã viết trong bức thư gửi các cổ đông của Berkshire Hathaway vào năm 2013.

7. Xem tài chính cá nhân như 1 “trò chơi” dài hạn

Tỷ phú Warren Buffett từng chia sẻ: "Người đang ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là bởi họ đã trồng cây từ rất lâu rồi" (Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago). Và đó là sự thật.

Có kế hoạch “làm việc” với tiền một cách khôn ngoan từ sớm sẽ đem lại thành công trong tương lai. Thành tựu đó có thể bao gồm việc trả hết các khoản nợ, tích lũy để nghỉ hưu hoặc trang trải chi phí học đại học cho con cái.

Quan điểm tiền bạc dài hạn như vậy là trọng tâm trong các quyết định đầu tư của Buffett. Trong bức thư gửi cổ đông năm 2014, ông nói rằng mọi người nên "đầu tư với tầm nhìn dài nhiều thập kỷ".

Ông cũng kêu gọi không nên tập trung vào những thời điểm thị trường chứng khoán biến động hoặc khủng hoảng kinh tế.

Xây dựng sự giàu có, thiết lập tài chính an toàn cần có thời gian và bạn có thể sẽ gặp phải nhiều thách thức. Tuy nhiên, việc xem tài chính cá nhân như một nỗ lực lâu dài có thể giúp mọi người đi đúng hướng.

Tham khảo Yahoo Finance