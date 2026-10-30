78 học sinh tại Trung Quốc dùng chung kim tiêm khi sàng lọc lao, phụ huynh kéo đến trường yêu cầu làm rõ

Ngày 29/10, tổ điều tra vụ việc sàng lọc bệnh lao tại huyện Kangping, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, thông báo đã xác nhận sự việc 78 học sinh dùng chung kim tiêm trong quá trình kiểm tra sức khỏe tại Trường THPT Kangping.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27/10, nhà trường tổ chức sàng lọc bệnh lao định kỳ cho học sinh bằng phương pháp thử phản ứng dưới da. Trong quá trình thực hiện, một nhân viên y tế đã vi phạm quy trình chuyên môn, không tuân thủ nguyên tắc “mỗi người một kim tiêm”.

Sự việc liên quan đến 78 học sinh. Cơ quan chức năng cho biết đã tiến hành xét nghiệm chuyên biệt đối với toàn bộ số học sinh này và chưa ghi nhận kết quả bất thường.

Huyện Kangping đã thành lập tổ điều tra chuyên trách để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Rất đông phụ huynh đã tập trung đến trường yêu cầu làm rõ sự việc (Ảnh: HK01)

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo phụ huynh đến trường yêu cầu giải thích. Nhiều người đặt câu hỏi về quy trình kiểm tra sức khỏe, yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng công khai hình ảnh camera giám sát tại khu vực tổ chức sàng lọc.

Ngày 29/10, đại diện nhà trường và các cơ quan chức năng địa phương xác nhận sự việc với truyền thông. Theo thông tin được công bố, các học sinh bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc một số lớp khối 10 và khối 11. Hoạt động dạy học tại trường vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi vụ việc bị phát giác, công an, cơ quan y tế và cơ quan giáo dục huyện Kangping đã vào cuộc điều tra. Các nội dung được xác minh bao gồm trình độ chuyên môn của nhân viên y tế liên quan, trách nhiệm của đơn vị được thuê thực hiện việc sàng lọc và trách nhiệm quản lý của nhà trường.

Bên cạnh đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng trong trường có học sinh mắc HIV và giang mai khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Đại diện chính quyền huyện Kangping đã bác bỏ thông tin này, khẳng định đây là tin đồn không đúng sự thật và đề nghị người dân không tin, không lan truyền thông tin chưa được xác minh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan.

Nguồn: HK01