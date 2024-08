79% người dân ở quốc gia giàu có nhất thế giới làm điều này sẽ thoát khỏi cảnh túng quẫn tuổi xế chiều

Các nhà nghiên cứu của Morningstar đang cố gắng đưa ra những đáp án phù hợp nhất cho vấn đề mà hầu hết người Mỹ băn khoăn này.

Công ty nghiên cứu đầu tư nổi tiếng Morningstar mới đây công bố một báo phân tích kết quả nghỉ hưu của người Mỹ dựa trên các dữ liệu về chi tiêu, đầu tư và tuổi thọ cùng với một loạt các yếu tố khác.

Báo cáo phân tích — giả định rằng chế độ phúc lợi An sinh xã hội trong tương lai hầu như không được đảm bảo — cho thấy 45% các hộ gia đình Mỹ khi nghỉ hưu sẽ rơi vào tình trạng thiếu tiền. Đối với phần lớn người Mỹ, điều đó có nghĩa là họ buộc phải quay lại làm việc, mắc nợ hoặc cắt giảm mạnh chi phí để trang trải cuộc sống.

Nhưng nếu bạn vẫn đang trong hành trình tiết kiệm dành tiền cho lúc nghỉ hưu thì có hai ‘đòn bẩy’ chính mà bạn có thể sử dụng để gia tăng đáng kể cơ hội sẽ có đủ tiền sinh hoạt khi về hưu, thậm chí có tiền để lại cho những người thân yêu của mình.

Một là đầu tư vào quỹ hưu trí tại nơi làm việc. Qua phân tích các dữ liệu thu thập được, Morningstar phát hiện ra rằng 79% người Mỹ có ít nhất 20 năm tham gia vào một kế hoạch đóng góp cho tương lai - chẳng hạn như Chương trình hưu trí do chủ lao động tài trợ, được quản lý với tài khoản có tên 401(k) cho các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, hoặc tên 403(b) cho lĩnh vực phi lợi nhuận - sẽ có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt khi về hưu.

Hai là xác định đúng thời điểm nghỉ hưu của bạn — và càng đợi lâu thì càng tốt. Morningstar cho biết có 45% hộ gia đình sẽ không đủ tiền sinh hoạt nếu nghỉ hưu ở độ tuổi 65. Con số đó giảm xuống còn 28% đối với những hộ gia đình trì hoãn nghỉ hưu cho đến năm 70 tuổi.

Giải pháp tăng cơ hội tích lũy đầy đủ cho việc nghỉ hưu

Khi nói đến việc thiết lập cho mình một cuộc sống bền vững khi nghỉ hưu, theo Jack VanDerhei, giám đốc nghiên cứu về hưu trí tại Morningstar Retirement, yếu tố chính khiến mọi người có xu hướng bị vỡ kế hoạch, đó là "Chi tiêu lâu hơn và tiết kiệm ít hơn".

Thật vậy, bạn càng tiết kiệm ít tiền và bạn càng để thời gian hưu trí của mình kéo dài thì khả năng quỹ tài chính của bạn cạn kiệt càng cao.

Nếu bạn thực hiện theo một mô hình phổ biến: tiết kiệm trong suốt cuộc đời mình để có tiền đầu tư vào một quỹ hưu trí được hưởng lợi về thuế, thì khi ngừng làm việc, bạn sẽ thay thế tiền lương của mình bằng sự kết hợp giữa An sinh xã hội và thu nhập lương hưu cùng với các khoản tiền rút định kỳ từ danh mục đầu tư của bạn.

Do đó, cơ hội để thu nhập của bạn kéo dài trong suốt thời gian nghỉ hưu phụ thuộc vào việc tối đa hóa các khoản phúc lợi An sinh xã hội của bạn và xây dựng một danh mục đầu tư đủ lớn để rút tiền vô thời hạn.

Dưới đây là cách để làm lệch cán cân đầu tư – lợi nhuận theo hướng có lợi cho bạn:

Tiết kiệm tiền để đầu tư vào quỹ hưu trí tại nơi làm việc

Không khó để thấy lý do tại sao việc tiết kiệm tiền vào quỹ hưu trí tại nơi làm việc có xu hướng làm tăng tỷ lệ nghỉ hưu thành công. Ví dụ, bằng cách đăng ký 401(k), bạn đăng ký để tiền được chuyển trực tiếp từ tiền lương của mình vào danh mục đầu tư, điều này làm giảm đáng kể khả năng bạn sẽ chi tiêu số tiền đó.

Bạn cũng có khả năng nhận được khoản đóng góp tương ứng từ chủ lao động của mình, một lợi ích mà các nhà lập kế hoạch tài chính thường gọi là "tiền miễn phí".

Bằng cách đầu tư liên tục trong ít nhất hai thập kỷ — nhiều hơn nữa thì càng tốt — bạn sẽ thấy sức mạnh của lãi kép làm tăng đáng kể giá trị danh mục đầu tư của mình.

Nếu bạn không có quyền tham gia vào quỹ hưu trí tại nơi làm việc thì "tiết kiệm cho một dịch vụ Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA) thực sự quan trọng", Spencer Look, Phó Giám đốc nghiên cứu về hưu trí tại Morningstar Retirement cho biết.

Hãy trì hoãn việc nghỉ hưu nếu bạn có thể

Không phải ai cũng có khả năng tiếp tục làm việc cho đến 70 tuổi. Nhưng nếu có thể thì việc trì hoãn việc nghỉ hưu càng lâu càng tốt sẽ có "tác động hai chiều" tích cực đến tính bền vững khi bạn nghỉ hưu.

Thứ nhất, khi đó bạn sẽ có thể rút ngắn khoảng thời gian cần tiền để tồn tại, giảm số tiền mà về mặt lý thuyết bạn cần có khi nghỉ hưu.

Nghiên cứu của Morningstar cho thấy rất dễ hiểu tại sao những người nghỉ hưu ở tuổi 70 lại thành công hơn nhiều so với những người nghỉ hưu ở tuổi 67 và càng hơn so với tuổi 62. Và ngay cả khi bạn không thể trì hoãn lâu như vậy, thì có lẽ bạn nên làm việc miễn là bạn có thể, ông Look cho biết.

"Điều này có thể khá ấn tượng đối với mọi người. Bạn thấy dù có lợi ích lớn khi nghỉ hưu ở tuổi 70 nhưng điều đó không khả thi với tất cả mọi người", "Song kể cả làm việc bán thời gian một chút cũng hữu ích nếu bạn không có đủ tiền tiết kiệm ".

Tham khảo: CNBC