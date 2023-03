8 cuốn sách giúp tôi thành triệu phú, nghỉ hưu năm 35 tuổi và sống cuộc sống hạnh phúc

*Bài viết là chia sẻ của chuyên gia tài chính cá nhân Steve Adcock.



Năm 2016, tôi nghỉ hưu sớm ở tuổi 35. Thời điểm đó, tôi đã tiết kiệm được 900.000 USD và trong vòng vài năm sau đã tích lũy được số tài sản ròng trị giá 1 triệu USD.

Tôi không sinh ra trong gia đình giàu, cũng không điều hành công việc kinh doanh riêng hay làm thêm để tăng thu nhập. Tôi chỉ đơn giản là thăng tiến trong công việc “9 to 5” (làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) và sống cuộc sống thanh đạm. Quan trọng hơn, tôi đã học được cách thành công với kế hoạch nghỉ hưu sớm từ đọc sách về tiền bạc, sự nghiệp và sức khỏe.

Vợ chồng Steve Adcock.

Dưới đây là những cuốn sách đã giúp tôi nghỉ hưu sớm với tư cách là một triệu phú và sống cuộc đời hạnh phúc:



1. “The Millionaire Next Door: Surprising Secrets of America’s Wealthy” – Tác giả: Tiến sĩ Thomas Stanley (đã qua đời)

Thomas Stanley đã thu thập nhiều năm dữ liệu về lối sống của các triệu phú. Ông phát hiện ra rằng không phải tất cả họ đều được thừa kế tài sản hoặc sở hữu biệt thự. Thay vào đó, họ sống khiêm tốn trong khi tích lũy tài sản.

Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1996 nhưng những nguyên tắc cơ bản về tiền tệ vẫn có thể được áp dụng cho đến ngày nay.

2. “The Automatic Millionaire: A Powerful One-Step Plan to Live and Finish Rich” - Tác giả: David Bach

Các triệu phú không dành hàng giờ để quản lý tiền của mình. Thay vào đó, họ sử dụng các hệ thống tự động giúp quá trình làm giàu trở nên dễ dàng và lặp lại.

Từ quỹ hưu trí tư nhân đến tiền gửi tự động vào tài khoản tiết kiệm, bạn sẽ học cách biến cuộc sống tài chính của mình thành một cỗ máy hoạt động trơn tru.

3. “Brain Makeover: A Weekly Guide to a Happier, Healthier and More Abundant Life” – Tác giả: Phyllis Ginsberg

Bộ não của chúng ta chủ yếu hoạt động theo chế độ “lái tự động” nhưng có nhiều cách để đào tạo lại cơ quan này về những thay đổi lâu dài. Nó có thể giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn chỉ sau một tuần.

Cuốn sách chia nhỏ các thành phần của hạnh phúc và căng thẳng, sau đó đưa ra các bài tập hàng tuần để giúp bạn xây dựng các thói quen mới để có cuộc sống vui vẻ và có mục đích hơn.

4. “Just Keep Buying: Proven Ways to Save Money and Build Your Wealth” – Tác giả: Nick Maggiulli

Blogger tài chính nổi tiếng Nick Maggiulli đã đi sâu vào hai nguyên tắc chính để xây dựng sự giàu có là tiết kiệm và đầu tư, đồng thời đưa ra lời khuyên thiết thực cho các nhà đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cuốn sách này là lời nhắc nhở hữu ích rằng bạn không cần phải là một thiên tài toán học hay thậm chí là may mắn thì mới có thể trở nên giàu có.

5. “I Will Teach You To Be Rich: No Guilt. No Excuses. No BS. Just a 6-Week Program That Works” – Tác giả: Ramit Sethi

Ấn bản thứ hai của cuốn sách nổi tiếng của Ramit Sethi “I Will Teach You To Be Rich” đã thách thức những lời khuyên tài chính truyền thống.

Ví dụ, nhiều chuyên gia khuyên bạn nên pha cà phê tại nhà để tiết kiệm tiền, nhưng Sethi thì không. Trên thực tế, anh ấy dạy độc giả khám phá “cuộc sống giàu có” bằng cách chi tiêu xa hoa cho những thứ họ quan tâm và cắt giảm những thứ không quan trọng.

6. “Stop Overthinking: 23 Techniques to Relieve Stress, Stop Negative Spirals, Declutter Your Mind, and Focus on the Present” – Tác giả: Nick Trenton

Suy nghĩ quá nhiều có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tinh thần của bạn. Cuốn sách này chỉ cho bạn cách thoát khỏi nhà tù tinh thần của chính mình.

Bạn sẽ học cách xác định khi nào mình đang suy nghĩ quá nhiều và sử dụng các kỹ thuật thư giãn. Ngay cả những người sống một cuộc sống tương đối không căng thẳng cũng có thể hưởng lợi bằng cách đọc cuốn sách này.

7. “The Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness” – Tác giả: Morgan Housel

Nếu trả hết nợ sớm giúp bạn dễ ngủ hơn vào ban đêm, thì đó là một quyết định tuyệt vời dù nó có thể không hợp lý về mặt toán học. Đưa ra những lựa chọn tốt về tiền bạc là hai phần của toán học và tâm lý học.

8. “Your Money or Your Life: 9 Steps to Transforming Your Relationship With Money and Achieving Financial Independence” – Tác giả: Vicki Robin and Joe Dominguez

Cuốn sách này đưa ra quan điểm rằng nhiều người trong chúng ta làm việc cho đến chết, thường là làm việc 40 giờ/tuần trong nhiều thập kỷ và sau đó là khoảng 10 năm nghỉ hưu chất lượng.

Các tác giả đã lật ngược kịch bản đó để người đọc suy ngẫm nhiều vấn đề trong cuộc sống theo cách khác.

Nguồn: CBNC