85 xe khách "lọt" vào ống kính của CSGT và nhận giấy phạt nguội tại nhà

01-10-2025 - 10:21 AM | Xã hội

Trong tháng 9-2025, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản 226 xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) vừa phối hợp Công an địa phương ra quân tổng kiểm tra, xử lý bến bãi, ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Trong tháng 9, lực lượng chức năng đã lập biên bản 226 xe khách.

85 xe khách "lọt" vào ống kính của CSGT và nhận giấy phạt nguội tại nhà- Ảnh 1.

Xe khách vi phạm bị Đội CSGT Rạch Chiếc yêu cầu dừng lại làm việc.

Các hành vi như phù hiệu hết giá trị sử dụng; chạy đường cấm, khung giờ cấm; xe tuyến cố định chạy sai hành trình; không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe... được lực lượng công an xử phạt rất nặng.

Từ ngày 1-9 đến ngày 30-9, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính 156 trường hợp đón trả khách không đúng quy định; 45 trường hợp chạy không đúng lịch trình; 10 trường hợp chạy quá tốc độ;...

Cũng trong tháng 9, Đội CSGT Rạch Chiếc đã bố trí tổ ghi hình phạt nguội đối với xe khách, trong đó tập trung lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định.

Đến nay, ống kính camera của CSGT ghi nhận 85 xe khách vi phạm và gửi giấy phạt nguội về nhà. Hiện 12 chủ xe khách đã đến Đội CSGT Rạch Chiếc chịu xử lý theo quy định, còn 73 trường hợp chưa đến làm việc thì CSGT sẽ gửi đến các đơn vị liên quan để ngăn chặn đăng kiểm.

85 xe khách "lọt" vào ống kính của CSGT và nhận giấy phạt nguội tại nhà- Ảnh 2.

Nhiều xe khách lợi dụng "Điểm đón trả khách tuyến cố định" ở đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân để đón trả khách sai quy định.

Thời gian qua, Đội CSGT Rạch Chiếc thường xuyên phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân, Công an phường Hiệp Bình... ra quân xử lý tình trạng xe khách vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười, Quốc lộ 13…

Do đây là các tuyến đường cửa ngõ thuộc phía Đông thành phố nên nhu cầu đi lại rất cao. Trong đó nổi lên là tình trạng xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định.

Theo Anh Vũ

Người lao động

