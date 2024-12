9 dấu ấn nổi bật của BSR năm 2024

Vận hành xuất sắc

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 49,3 triệu giờ công an toàn. Sau BDTT lần 5, chỉ số EII (Energy Intensity Index) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm còn 99,7%, lần đầu tiên dưới ngưỡng 100%, (tiết giảm 10,1 triệu USD so với 2023) minh chứng cho nỗ lực tối ưu hóa vận hành và tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hao hụt dầu thô đạt 0,14% (thấp hơn 454 triệu USD so với KPI); OA đạt 96,2%.

Đầu tư khởi sắc

Tỷ lệ giải ngân ngoài Dự án NCMR tăng trưởng 88% so với cùng kỳ 3 năm trước.

Tối ưu tần suất BDTT và thời điểm thực hiện

Tối ưu tần suất bảo dưỡng tổng thể (BDTT) thành 3,5 năm, thực hiện khi thị trường dầu thô và sản phẩm bất lợi, tỷ trọng nhà thầu trong ngành cao nhất từ trước đến nay.

Mở rộng thị trường và danh mục sản phẩm

Với nỗ lực không ngừng đổi mới, BSR đã sản xuất và xuất bán 2 chủng loại Polypropylene (PP) mới là TF4035 và BOPP F3030, nâng tổng số sản phẩm mới của Nhà máy lên 14 loại bên cạnh các sản phẩm truyền thống. Việc này góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, BSR đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật để cung ứng sản phẩm SAF ra thị trường, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

Tối ưu chi phí

Tiết giảm hơn 238 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh; 190 tỷ đồng chi phí đầu tư; 82,5 tỷ đồng (tái sử dụng và thu hồi kim loại quý từ vật tư, hóa phẩm xúc tác thải)

Tăng cường Văn hoá doanh nghiệp

Ngày 20/8/2024, BSR vinh dự được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng bằng khen "Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp" giai đoạn 2019-2024, theo Quyết định số 3291/QĐ-DKVN ngày 15/5/2024. Là một trong những đơn vị tiên phong trong công cuộc tái tạo và nâng tầm văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, BSR đã ghi dấu ấn với những thành công nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Chinh phục giới hạn vận hành mới

NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định liên tục. Công ty đã nghiên cứu và thử nghiệm một số phân xưởng lên giới hạn vận hành mới như CDU 118%, RFCC 110%, KTU 140%.

Năm 2024, BSR đạt sản lượng 6,6 triệu tấn/năm, cao nhất trong các năm có đợt Bảo dưỡng tổng thể. Công ty cũng đã chế biến thành công 02 loại dầu thô mới, nâng tổng số loại dầu thô có thể chế biến lên 33 loại cùng 03 loại nguyên liệu trung gian.

Không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị

BSR là đơn vị tiên phong ban hành Quy chế đấu thầu trong đầu tư, hoàn thành hệ thống khung Quản trị rủi ro, ứng dụng số hóa quản trị theo thời gian thực.

BSR được niêm yết trên sàn HOSE

Ngày 12/12/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã chấp thuận đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu BSR, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của Công ty. Sự kiện này không chỉ nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp của BSR mà còn gia tăng cơ hội thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.