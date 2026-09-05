9 ngôi nhà ở đắt nhất lịch sử

Danh sách của Robb Report chỉ bao gồm các bất động sản nhà ở, không bao gồm các giao dịch mua bán đất và trang trại, vốn thuộc một danh mục riêng. Để lọt vào danh sách của Robb Report, bất động sản phải được chuyển nhượng với giá hơn 200 triệu USD.

Căn hộ Monaco (Mareterra, Monaco): 552 triệu USD

(Ảnh: Getty Images)

Monaco ghi nhận một trong những giao dịch bất động sản lớn nhất lịch sử khi tỷ phú người Ukraine, ông Rinat Akhmetov, chi ra con số khổng lồ 471 triệu Euro (khoảng 552 triệu USD) để sở hữu một căn hộ ven biển tại Mareterra - khu đô thị siêu sang mới nhất của công quốc này.

Dù hợp đồng mua bán đã hoàn tất từ năm 2024 nhưng thông tin này chỉ mới được công khai vào năm 2026 sau khi tờ Bloomberg tiếp cận và rà soát các hồ sơ địa ốc tại Monaco. Giao dịch này được cho là thương vụ mua căn hộ đắt nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Căn hộ rộng hơn 2.500m² trải dài trên 5 tầng nhà, bao gồm 21 phòng chức năng, 1 bể bơi và bồn tắm nước nóng riêng, cùng ít nhất 8 chỗ đậu xe. Tập đoàn quản lý tài sản System Capital Management của ông Akhmetov đã xác nhận việc sở hữu bất động sản thuộc dự án phát triển này, tuy nhiên từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể cũng như giá trị hợp đồng.

Biệt thự Providence House (London, Anh): 350 triệu USD

(Ảnh: Beauchamp Estates)

Ẩn mình sau những bức tường của Bệnh viện Hoàng gia Chelsea tại London, Providence House âm thầm đổi chủ vào năm 2025 với mức giá hơn 265 triệu bảng Anh (khoảng 350 triệu USD), trở thành một trong những thương vụ bán nhà lớn nhất từng được ghi nhận, theo Bloomberg .

Biệt thự mang phong cách kiến trúc thời kỳ George, nằm trên khuôn viên rộng 0,8 ha nhìn ra sông Thames, sở hữu khu vườn tư nhân được cho là rộng nhất khu vực trung tâm London, chỉ sau Điện Buckingham.

Biệt thự tại Deep Water Bay (Hồng Kông, Trung Quốc): 322 triệu USD

(Ảnh: Google Maps)

Khi tỷ phú Trung Quốc Pan Sutong chi 2,1 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 322 triệu USD) mua một dinh thự tại Hồng Kông vào năm 2017, Forbes đánh giá, đây là một trong những căn nhà đắt nhất từng được bán tại châu Á.

Vào thời điểm đó, ông Pan Sutong nằm trong số những người giàu nhất Trung Quốc nhờ đế chế Goldin Group. Dinh thự rộng hơn 1.280m² nằm tại khu vực đắt đỏ Deep Water Bay, gần kề dinh thự của những người giàu nhất thành phố, bao gồm tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing).

Dinh thự 3 tầng này có các khu vườn được thiết kế cảnh quan, hồ bơi riêng. Tuy nhiên, thương vụ này sau đó đã trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ tài chính của ông. Khi đế chế bất động sản tan rã dưới gánh nặng nợ nần, ông Pan Sutong nhiều lần thế chấp căn nhà trước khi rơi vào cuộc khủng hoảng phá sản.

2-8 Rutland Gate (Knightsbridge, London): 280 triệu USD

(Ảnh: Getty Images)

Tọa lạc tại vị trí nhìn ra công viên Hyde Park, bất động sản số 2-8 Rutland Gate đã trở thành ngôi nhà đắt nhất nước Anh khi được bán với giá khoảng 210 triệu bảng Anh (khoảng 280 triệu đô la Mỹ) vào năm 2020.

Ban đầu, người mua được cho là một tỷ phú Hồng Kông khác, nhưng sau đó, tờ The Times tiết lộ rằng dinh thự này thực chất được mua thông qua một công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, có liên hệ với Hui Ka Yan, nhà sáng lập công ty phát triển bất động sản Evergrande của Trung Quốc (đã sụp đổ vào năm 2024).

Ban đầu được xây dựng vào những năm 1830 dưới dạng 4 căn nhà phố liền kề, bất động sản sau đó được cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri cải tạo thành một siêu dinh thự đơn lập rộng tới 5.750m². Hiện tại, nơi đây có 45 phòng, 4 thang máy, một bể bơi trong nhà và 24 phòng tắm lát đá cẩm thạch, nhiều phòng trong số đó từng được dát lá vàng và đính đá bán quý.

Dinh thự The Holme (Regent’s Park, London): 250 triệu USD

(Ảnh: Beauchamp Estates)

Sau nhiều năm vướng vào những biến động tài chính, một trong những dinh thự nổi tiếng nhất London đã đổi chủ vào tháng 6/2026. Khoảng 18 tháng sau khi các bên cho vay phát mại và bán lại The Holme với giá 138,9 triệu bảng Anh (khoảng 176 triệu USD) do chủ sở hữu vỡ nợ, bất động sản này tiếp tục được sang tay với giá khoảng 195 triệu bảng (khoảng 250 triệu USD).

Màn “lướt sóng” này mang về khoản lợi nhuận khoảng 56 triệu bảng cho chủ sở hữu ẩn danh. Bên mua được cho là gia đình của nhà phát triển bất động sản người UAE Abbas Sajwani.

Được mệnh danh là “Nhà Trắng của Regent’s Park”, dinh thự rộng gần 2.800m² được hoàn thành vào năm 1818 và nằm trên khuôn viên rộng 1,6 ha hướng ra hồ chèo thuyền của công viên. Bất động sản gồm 40 phòng, 8 nhà xe, sân tennis, thư viện, phòng xông hơi và các khu vườn rộng lớn.

Penthouse tại 220 Central Park South (New York, Mỹ): 238 triệu USD

(Ảnh: RBL/Bauer-Griffin/GC Images)

Tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Ken Griffin đã phá vỡ kỷ lục mua nhà tại Mỹ vào tháng 1/2019 khi chi 238 triệu USD mua căn penthouse 4 tầng tại tòa tháp 220 Central Park South. Thương vụ này đưa căn hộ trở thành nhà ở đắt nhất từng được bán tại Mỹ, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Griffin chi thêm 124 triệu USD cho một dinh thự ở London.

Trải dài trên 4 tầng của tòa nhà 70 tầng bọc đá vôi do công ty Robert A.M. Stern Architects thiết kế nằm trên khu phố dành cho giới tỷ phú, không gian sống rộng khoảng 2.200m² sở hữu tầm nhìn ôm trọn Công viên Trung tâm (Central Park).

Tổ hợp bất động sản Gordon Drive (Naples, Florida): 225 triệu USD

(Ảnh: Google Earth)

Tháng 4/2025, thành phố Naples gia nhập nhóm những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất nước Mỹ khi tổ hợp Gordon Drive được giao dịch với tổng trị giá lên tới 225 triệu USD. Đây là thương vụ mua bán nhà ở đắt nhất lịch sử bang Florida, vượt qua kỷ lục 173 triệu USD mà tỷ phú Larry Ellison từng chi ra ở Manalapan.

Khu phức hợp ven biển này bao gồm 3 lô đất liền kề với tổng diện tích khoảng 6 ha và hơn 240m mặt tiền biển Vịnh Mexico. Trong đó, riêng một lô đất đã được bán với giá 133 triệu USD, lập kỷ lục là thương vụ bán nhà đơn lẻ đắt nhất tại Mỹ trong năm 2025.

Biệt thự Villa Les Cèdres (Saint-Jean-Cap-Ferrat, Pháp): 221 triệu USD

(Ảnh: Michaelzingraf)

Trong gần một thế kỷ, Villa Les Cèdres luôn nằm trong số những dinh thự huyền thoại nhất vùng French Riviera. Năm 2019, bất động sản lịch sử này đã được bán với giá 200 triệu euro (khoảng 221 triệu USD tại thời điểm đó) cho tỷ phú người Ukraine Rinat Akhmetov qua một giao dịch kín.

Danh tính của ông chỉ được xác nhận vào đầu năm 2020, khi thương vụ được hé lộ là thực hiện thông qua công ty quản lý tài sản SCM Holdings của ông.

Được xây dựng vào khoảng năm 1830, căn biệt thự rộng hơn 1.600m² nằm trên khuôn viên rộng khoảng 14 ha với 14 phòng ngủ, một hồ bơi chuẩn Olympic và chuồng ngựa chứa tới 30 con.

Bất động sản tại Pacific Coast Highway (Malibu, California): 210 triệu USD

(Ảnh: Google Earth)

Theo tờ The L.A. Times , khu dinh thự ven biển rộng lớn tại Malibu đã thiết lập kỷ lục mua bán nhà ở mới cho bang California vào tháng 6/2024. Nhà sáng lập thương hiệu kính mát Oakley, ông James Jannard, đã chuyển nhượng qua một giao dịch riêng tư ngoài thị trường với giá 210 triệu USD. Thương vụ này đã vượt qua kỷ lục cũ do vợ chồng ca sĩ Beyonce và Jay-Z (gia đình Carters) thiết lập chỉ một năm trước đó.

Trải dài trên diện tích 3,8 ha với khoảng 90m mặt tiền hướng ra Thái Bình Dương gần bãi biển El Pescador, dinh thự gồm một nhà chính rộng hơn 1.400m² với 8 phòng ngủ và 14 phòng tắm.