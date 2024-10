9 tháng đầu năm, 19 DN Nhà nước mang về 50.360 tỷ đồng lãi, hàng loạt "ông lớn" vượt kế hoạch cả năm

Với số lượng hơn 800 doanh nghiệp Nhà nước hiện nay, 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) làm đại diện chủ sở hữu mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ nhưng lại là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước khi nắm giữ khoảng 65% tổng vốn chủ sở hữu cũng như tài sản của cả khối doanh nghiệp Nhà nước.



Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có báo cáo tình hình kinh doanh trong 9 tháng năm 2024. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng công ty ước đạt 971.593 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm và bằng 115% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 50.360 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm. Giá trị nộp ngân sách nhà nước ước đạt 62.904 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến hết tháng 9/2024, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất ước đạt hơn 1.538.000 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 112% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 857 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm.

Điện, dầu khí tiến sát mục tiêu tăng trưởng

Trong lĩnh vực điện, điện sản xuất lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 232,9 tỷ kWh, bằng 75% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Điện thương phẩm ước đạt 209,2 tỷ kWh, bằng 80% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng điện truyền tải lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 186,56 tỷ kWh, bằng 80% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực dầu khí với sản lượng dầu thô lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 7,45 triệu tấn, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng khai thác khí lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 4,8 tỷ m3, bằng 94% kế hoạch năm và bằng 83% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực xăng dầu có sản lượng xăng dầu hợp nhất lũy kế 9 tháng năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) (không bao gồm nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn) ước đạt 4.900.300 tấn, bằng 84% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ. Sản lượng xăng dầu hợp nhất lũy kế 9 tháng năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ước đạt 11.518.000 m3, tấn, bằng 88% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực than, than nguyên khai sản xuất lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 27.694.000 tấn, bằng 71% kế hoạch năm và bằng 97% so với cùng kỳ. Than thành phẩm sản xuất lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 37.405.000 tấn, bằng 72% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 34.365 nghìn tấn, bằng 71% kế hoạch và bằng 94% so với cùng kỳ.

Vận chuyển hành khách có nhiều khởi sắc

Đối với lĩnh vực hàng không, thông qua toàn bộ mạng lưới các cảng hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 83,52 triệu khách, bằng 73% kế hoạch năm và bằng 96% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng vận chuyển hàng hóa bưu kiện ước đạt 1.112 nghìn tấn, bằng 81% kế hoạch năm và bằng 122% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, riêng sản lượng vận chuyển hành khách của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ước đạt 17,2 triệu khách, bằng 76% kế hoạch năm và bằng 109% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 225,3 nghìn tấn, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 142% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực đường sắt tính đến hết tháng 9/2024, vận chuyển hành khách ước đạt 5.421.210 lượt khách, bằng 88% kế hoạch năm và bằng 120% so với cùng kỳ; 2.101.639 nghìn hành khách/kilomet, bằng 92% kế hoạch năm và bằng 117% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa ước đạt 3.405,39 nghìn tấn xếp, bằng 70% kế hoạch năm và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực đường biển cũng có nhiều khởi sắc, theo đó, sản lượng vận tải biển ước đạt 13,5 triệu tấn, bằng 85% kế hoạch năm và bằng 88% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng thông qua cảng ước đạt 109,39 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch năm và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2023.

Nông nghiệp, công nghiệp tăng trưởng mạnh

Về sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, trồng rừng mới ước đạt 2.428 ha, bằng 83% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ. Khai thác gỗ lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 2.327 ha, bằng 87% kế hoạch năm và bằng 163% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản lượng gạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) ước đạt 1.439.954 tấn gạo, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng gạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 912.606 tấn gạo, bằng 97% kế hoạch năm và bằng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Về lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như phân lân chế biến ước đạt 738.637 tấn, bằng 88% kế hoạch năm và bằng 130% so với cùng kỳ. Sản xuất phân đạm Ure đến hết tháng 9/2024 ước đạt 664.967 tấn, bằng 86% kế hoạch năm và bằng 120% so với cùng kỳ. Sản xuất phân hỗn hợp NPK đến hết tháng 9/2024 ước đạt 1.002.342 tấn, bằng 84% kế hoạch năm và bằng 115% so với cùng kỳ.

Khai thác quặng Apatit đến hết tháng 9/2024 ước đạt 1.487.189 tấn, bằng 83% kế hoạch năm và bằng 122% so với cùng kỳ. Sản xuất pin các loại đến hết tháng 9/2024 ước đạt 1576.067 nghìn viên, bằng 61% kế hoạch năm và bằng 97% so với cùng kỳ. Sản xuất ắc quy các loại đến hết tháng 9/2024 ước đạt 1.637.291 Kwh, bằng 80% kế hoạch năm và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở một số lĩnh vực khác như thuốc lá, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng có những kết quả đáng đáng ghi nhận.