900 mã trái phiếu phải lên sàn trong 1 tháng tới?

So với thị trường cổ phiếu, tốc độ gia tăng hàng hoá trên sàn trái phiếu khá nhanh. Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra là hoàn thành đăng ký giao dịch các trái phiếu trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày hệ thống giao dịch vận hành chính thức (19/7/2023), đây vẫn là con số khiêm tốn (so với mục tiêu đưa khoảng 1.000 mã trái phiếu lên sàn của HNX).

108 mã trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên HNX.

Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, giá trị giao dịch bình quân của hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 267 tỷ đồng/phiên.

Theo ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), mặc dù thị trường trái phiếu riêng lẻ đã có những chuyển biến tích cực, nhưng số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch so với con số thuộc diện phải đăng ký, lưu ký và giao dịch còn khiêm tốn. Điều đó có nghĩa, số lượng doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch còn lại rất lớn. Việc này cần hoàn thành trước ngày 19/10 tới, để đáp ứng thời hạn 3 tháng kể từ ngày hệ thống giao dịch vận hành chính thức.

“Để đạt kết quả nêu trên, cần xác định trách nhiệm tiên quyết là của các tổ chức phát hành. Bên cạnh đó, Trung tâm lưu ký, HNX cũng phải tập trung nguồn lực để xử lý các hồ sơ niêm yết đảm bảo nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết.

Một số doanh nghiệp hoàn thành việc đưa hết trái phiếu lên sàn. Vừa mua lại trái phiếu trước hạn, Bất động sản Phát Đạt (PDR) đưa toàn bộ số còn lại lên sàn giao dịch tại HNX. Số lượng trái phiếu đang lưu hành ước tính ở mức 1.014 tỷ đồng, Số lượng trái phiếu đang lưu hành ước tính ở mức 1.014 tỷ đồng, bao gồm 4 mã PDRH2123007, PDRH2123008, PDRH2123010, PDRH2224001. “Đại gia” xăng dầu miền Tây - CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) vừa đưa 2 lô trái phiếu gần 760 tỷ đồng lên sàn giao dịch.

Tại báo cáo Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) vừa phát hành, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho rằng, tâm lý thị trường trái phiếu đã phần nào ổn định do các quy định được sửa đổi kịp thời, với các chính sách hoãn trả nợ, tái cơ cấu. Tuy nhiên, lượng trái phiếu phát hành của doanh nghiệp, đặc biệt nhóm bất động sản sụt giảm đáng kể.

ADB cho rằng, phần dư nợ trái phiếu "có vấn đề" so với tổng tín dụng ngân hàng tương đối nhỏ. Tuy nhiên, những bất ổn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản có thể gây hiệu ứng lan tỏa sang khu vực ngân hàng.

Để giúp bình ổn thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép các ngân hàng mua lại trái phiếu chưa niêm yết có xếp hạng nội bộ cao nhất mà không cần phải chờ một năm sau khi bán. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở.