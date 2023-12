91% trường hợp lừa đảo trên mạng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng

Thông tin này được ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố tại "Hội thảo Ngân hàng mở/ Open Banking 2023: Chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đóng sang mở" diễn ra ở Hà Nội. Hội thảo do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Thanh toán và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) thuộc Ngân hàng Nhà nước tổ chức.



Xu hướng tất yếu của ngân hàng mở

Tại hội thảo, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh: "Chuyển đổi số được coi là ưu tiên hàng đầu trong ngành ngân hàng".

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dũng cho rằng, chuyển đổi số giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình đồng thời cải thiện khả năng sẵn sàng cho tương lai cũng như nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Chuyển đổi số cũng góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận. Đặc biệt, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng còn giúp duy trì tỷ suất lợi nhuận tốt, tái tạo tài sản con người và tiền tệ, đồng thời duy trì tính cạnh tranh trong một thị trường đầy thách thức...

Cũng theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Open Banking – Open API là một lĩnh vực mới cả về yếu tố kỹ thuật và pháp lý không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Các thách thức, khó khăn khi triển khai Open API không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là thay đổi nhận thức và thay đổi khung pháp lý.

"Việc triển khai thành công khung pháp lý cho Open API sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng Fintech cung cấp các dịch vụ sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng theo kịp với sự phát triển trên toàn thế giới về cung cấp dịch vụ ngân hàng", ông Dũng nhấn mạnh.

Cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính

Chung quan điểm về xu hướng chuyển đổi số tất yếu của ngành ngân hàng, ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng cho rằng, sự hình thành của những ngân hàng mở/ Open Bank là xu hướng tất yếu của hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đây sẽ là một trong những mô hình đột phá công nghệ tài chính, thúc đẩy quá trình phát triển số theo hướng thông minh và cởi mở, giúp chuyển đổi số thành công lĩnh vực ngân hàng

Tuy nhiên, một vấn đề mà ông Hưng đặt ra, đó là thách thức về đảm bảo an toàn thông tin khi những ngân hàng mở hình thành.

Ông Hưng dẫn thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2023, đã nhận được hơn 15.900 phản ánh về trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam gửi đến qua các hệ thống cảnh báo, trong đó hơn 91% cảnh báo này liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Trong đó có 3 nhóm lừa đảo chính bao gồm, giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Theo thống kê của đơn vị này, năm 2023, tổ chức chống lừa đảo trực tuyến đã chặn 3.369 website vi phạm, 972 website lừa đảo, đồng thời bảo vệ 3,6 triệu người dân không truy cập website vi phạm, không bị lừa đảo tiền bạc hoặc thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp.



Để đảm bảo an toàn thông tin mạng, ông Hưng khuyến nghị một số giải pháp như tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin và triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của cơ quan Quản lý Nhà nước; Kết nối chia sẻ hợp tác mật thiết với các cơ quan chức năng, cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác về an toàn thông tin, tạo thành một mạng lưới tin cậy để đối phó với các thách thức,…