9X Hà Nội dành 14 ngày, chi nửa tỷ đồng để du lịch Trung Quốc

A Trung Travel - Chàng trai với đam mê du lịch



Nếu là một thành viên của hội cuồng chân và yêu thích những chuyến du lịch khám phá, chắc hẳn bạn đã không quá xa lại với cái tên Vũ Nguyễn Tấn Trung - Một nam Travel Blogger khá có tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Sinh năm 1993, Tấn Trung hiện đã có cơ hội đặt chân đến hơn 30 quốc gia trên thế giới và nhiều địa điểm du lịch ở Việt Nam.

Mọi người thường nói: "Đừng để lãng phí tuổi trẻ". Có lẽ với nhiều người, tuổi trẻ là thời gian để chúng ta dành cho công việc, để tích lũy tiền bạc, để đầu tư làm giàu... vì khi tuổi trẻ qua đi, nhiệt huyết cũng sẽ giảm đi. Nhưng với anh Vũ Nguyễn Tấn Trung, tuổi trẻ của anh là những chuyến đi.

Anh Vũ Nguyễn Tấn Trung chia sẻ: "Trong những năm tháng còn là sinh viên, cũng như bao người, mình gần như chỉ đi làm và đi học, rất hiếm khi đi du lịch. Sau những năm tháng ấy, mình thấy sống thế thì lãng phí tuổi trẻ quá nên quyết định cân bằng lại. Chỉ cần có điều kiện và thời gian là mình sẽ lên kế hoạch đi đến những địa điểm du lịch mình yêu thích. Đợt vừa rồi Mình đã dành khoảng 500 triệu đồng để đi du lịch Trung Quốc, đi qua rất nhiều tỉnh thành phố lớn tại đây".

Mới đây trong một bài viết của mình, Tấn Trung đã có dịp hoài niệm lại chặng đường 14 ngày đêm đi khám phá nhiều nơi, đầy sự lý thú của tuổi trẻ tại đất nước Trung Quốc cùng 3 người bạn của mình.

Tuy có những kiệt sức, mệt mỏi do chuyến đi dài nhưng sau đó anh chàng 9X lại cảm nhận thấy sự kết nối với mọi người, được học thêm nhiều điều mới mẻ và quan trọng nhất là được sống với đam mê nên thấy rất xứng đáng.

Trong một lần phỏng vấn gần đây, Chàng trai gốc Hà Nội thổ lộ rằng đã trót "say" trước vẻ đẹp của Trung Quốc sau khi xem những review trước đó vì thế Vũ Nguyễn Tấn Trung (https://www.facebook.com/ZeroTrung) đã cùng bạn bè đến thăm Trung Quốc trong vòng nửa tháng, nhằm khám phá và trải nghiệm những điểm đến đẹp và nổi tiếng nhất tại nơi đây.



Lịch trình chinh phục cảnh đẹp Trung Quốc

Chuyến đi này anh Tấn Trung kết hợp đi theo đoàn, cả đoàn tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 3:00 sáng.

Trung Quốc mùa này đang vào thu, khoác lên mình màu áo mới đẹp đến nao lòng du khách thập phương. Du lịch Trung Quốc vào mùa thu du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh sắc núi rừng hùng vĩ thay đổi đầy sắc màu.

- 02/09: Điểm đến đầu tiên là Bắc Kinh, tham quan Đỉnh búa chuông và Đền Budala.

- 03/09: Tiếp đến là tham quan Thừa Đức - Cổ Bắc Thủy Trấn. Tham quan Vạn Lý Trường Thành ban đêm.

- Ngày 04/09: Cổ Bắc Thủy Trấn - Bắc Kinh: Cả đoàn tự do tham quan tại Cổ Trấn Thủy Bắc; Tham quan Di Hòa Viên, cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu.

- Ngày 05/09: Bắc Kinh: Cả đoàn tham quan Tử Cấm Thành và Quảng trường Thiên An Môn.

- Ngày 06/09: Bắc Kinh - Nam Kinh: Tham quan Minh Tổ Lăng (Lăng Minh Tổ Chu Nguyên Chương).

- Ngày 07/09: Nam Kinh - Hàng Châu: Du thuyền Tây Hồ; Miếu anh hùng Nhạc Phi; Khám phá, thưởng thức và tham quan đồn điền trà Long Tĩnh.

- Ngày 08/09: Hàng Châu - Ô Trấn: Đến với Hàng Châu, bạn sẽ được du ngoạn Tây Hồ với những cây cầu bắt ngang, những gian hàng và các bức tượng được trưng bày.

- Ngày 09/09: Hàn Châu - Ô Trấn - Tô Châu: Tham quan thị trấn cổ Ô Trấn Tây Hạ; Chiều khởi hành đi Tô Châu.

- Ngày 10/09: Tô Châu - TONGLI: Tô Châu nổi tiếng với những cây cầu đá đẹp và các khu vườn cổ được thiết kế tỉ mỉ.

- Ngày 11/09: Tô Châu: Tham quan Hàn Sơn Tự; Sư tử lâm; Tơ lụa Tô Châu.

- Ngày 12/09: Tô Châu - Vô Tích - Thượng Hải: Phim trường Tam Quốc Thành và Lệ Viên.

- Ngày 13/09: Tham quan Thượng Hải, nơi đây mang vẻ đẹp nửa hiện đại nửa cổ kính của những công trình kiến trúc.

- Ngày 14/09: Thượng Hải – TP. Hồ Chí Minh: Tham quan Dự Viên; Khu trung tâm thương mại Miếu Thành Hoàng; Tân Thiên Địa.

Bên cạnh việc được thỏa mãn đam mê xê dịch, đi du lịch qua nhiều quốc gia còn giúp cho Tấn Trung trang bị được nhiều kiến thức quý báu về văn hoá, địa lý của các nước. Bên cạnh đó, kỹ năng sinh tồn và nhiều kỹ năng quan trọng khác của anh chàng cũng sẽ được phát triển, giúp ích rất nhiều trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao về anh chàng "cuồng chân" thấy nể này?