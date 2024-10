TECHPRO: Tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam

Khởi đầu gian nan nhưng đầy quyết tâm



Công ty được thành lập năm 2001, với đam mê theo đuổi công nghệ nên ngay từ những bước đi đầu tiên, TECHPRO luôn kiên định với tầm nhìn chiến lược trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu với chất lượng cao, dịch vụ vượt trội.

Vươn mình thành doanh nghiệp dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam

TECHPRO đã vinh dự là đơn vị tổ chức sự kiện chuyển đổi số tiên phong tại Việt Nam với chủ đề "Đổi mới công nghệ và ứng dụng IoT vào sản xuất thông minh" vào năm 2017. Hội thảo diễn ra 2 toạ đàm về "Làm thế nào để nền công nghiệp Việt Nam tăng tốc hướng tới kỷ nguyên industry 4.0" và "Hướng tới sự thành công cùng cộng đồng nhà cung cấp" với sự tham gia của nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp. Tọa đàm giúp các doanh nghiệp nhìn rõ hơn về làn sóng công nghệ mới và con đường để ứng dụng thành công công nghệ.

Ngay từ những năm đầu thành lập, TECHPRO đã thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Với vai trò là đối tác cấp cao của Tập đoàn Advantech từ năm 2003, TECHPRO đã không ngừng xây dựng đội ngũ, phát triển thị trường và xây dựng quan hệ đối tác với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước.

TECHPRO đã xây dựng thành công hệ sinh thái doanh nghiệp với các công ty thành viên, chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực như thành phố thông minh, nhà máy thông minh và in ấn kỹ thuật số … mang lại giá trị thiết thực trong công cuộc chuyển đổi số và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

TECHPRO triển khai hệ thống kiểm soát an ninh tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Hướng tới tương lai



Trải qua hơn 23 năm hành trình đầy nhiệt huyết, TECHPRO đã vững vàng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng cho chuyển đổi số trong các ngành sản xuất thông minh, thành phố thông minh, in ấn và xử lý dữ liệu.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, TECHPRO định hướng chiến lược "Go Global" thông qua việc tăng cường hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, tham gia diễn đàn công nghệ quốc tế, cập nhật liên tục xu hướng công nghệ tiên tiến và thâm nhập thị trường quốc tế, hướng tới nâng tầm vị thế dẫn đầu trong khu vực. Năm 2024 tại sự kiện Drupa - triển lãm lớn nhất thế giới cho ngành in ấn, TECHPRO được các hãng công nghệ lớn như Kodak, Xeikon, Axode … vinh danh là đối tác xuất sắc tại khu vực Châu Á, Thái Bình Dương. Trong cùng năm, TECHPRO tham gia Sodec 2024 (Software & Apps Development Expo) sự kiện IT Week Show tại Tokyo Big Sight, Nhật Bản và trưng bày những sản phẩm giải pháp ưu việt nhất của công ty như VIME, PanknGo, P2MS … khẳng định năng lực công nghệ của mình với khách hàng, xác định rõ mục tiêu song hành cùng các đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Đình Hiệp – Tổng giám đốc và ông Vũ Bảo Long – Giám đốc kinh doanh ngành in kỹ thuật số và xử lý dữ liệu (đứng giữa) tại triển lãm Drupa 2024.

Mới đây, vào ngày 09/10/2024 - TECHPRO tự hào được vinh danh trong danh sách SME100 Fast Moving Companies 2024 - Giải thưởng danh giá thu hút nhiều doanh nghiệp tham dự hàng năm. Trải qua một quy trình đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm nhiều vòng đánh giá khác nhau dựa trên các tiêu chí về định lượng và định tính, tập trung vào sự tăng trưởng (doanh thu, lợi nhuận và thị phần) và khả năng phục hồi (những phương thức hoạt động hiệu quả, sự bền vững, và tầm nhìn). TECHPRO đã lọt vào 20 doanh nghiệp trên tổng cộng 206 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia nhờ khả năng tăng trưởng và phát triển vượt trội trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động mới. TECHPRO là một trong những doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh tại giải thưởng SME100 năm nay.

Giải thưởng này là minh chứng cho khả năng phát triển, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm của TECHPRO và khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của TECHPRO 2025-2030 với chiến lược Go-Global, vươn tầm thế giới.