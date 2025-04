Sáng 14/4: Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh tỷ giá USD, giá vàng xác lập kỷ lục mới

Sáng nay (14/4), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.886 VND/USD, giảm 37 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm sâu 41 đồng trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.642 - 26.130 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm xuống tương ứng còn 23.692 - 26.080 VND/USD.

Trên thị trường ngân hàng, nối tiếp xu hướng từ cuối tuần trước, giá USD tiếp tục tăng trở lại và hiện đã vượt mốc 26.000 đồng ở nhiều nhà băng.

Khảo sát lúc 9h45 sáng nay, Vietcombank – Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống – niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.610 – 26.000 VND/USD, tăng 80 đồng so với cuối tuần trước. Dù vậy, giá USD tại Vietcombank vẫn kém 180 đồng so mức đỉnh xác lập vào ngày 9/4.

Tương tự Vietcombank, một số ngân hàng khác như ACB, Techcombank, Eximbank cũng đã tăng giá bán USD lên trên 26.000 đồng.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h45 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.000 - 26.100 VND/USD, giá mua và giá bán cùng giảm mạnh 20 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống mức 99,6 theo ghi nhận lúc 9h00 (giờ Việt Nam), giảm thêm 0,5% so với cuối tuần trước. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, chỉ số DXY đã giảm gần 4,4% và giảm gần 8,2% kể từ đầu năm 2025.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, khi những tranh cãi về thuế nhập khẩu làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào độ an toàn của đồng bạc xanh, khiến USD chạm mức thấp nhất trong một thập kỷ so với franc Thụy Sĩ và thấp nhất trong ba năm so với euro.

Đồng USD chịu áp lực mạnh từ làn sóng bán tháo toàn cầu, lan sang thị trường chứng khoán và cả trái phiếu kho bạc Mỹ - vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang trên đà ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ năm 2001.

Trên thị trường vàng, sáng 14/4, giá vàng trong nước tăng mạnh ngay khi mở cửa, đặc biệt giá vàng SJC đã xác lập mức cao kỷ lục là 107 triệu đồng/lượng.

Cụ thể tại Công ty SJC, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 104,5-107,0 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 0,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn trơn 9999 tại đây được niêm yết 101,8-104,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng Âu vàng Phúc Long/ SJC đã vọt lên 104,5-107,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn được niêm yết 101,8-104,8 triệu đồng/lượng.

Tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC niêm yết ở mức 104,5-107,0 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 0,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá vàng nhẫn ở mức 101,2-104,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết tại 104,5-107,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 102,1-106,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã lập mức kỷ lục mới 3.245 USD/ounce và xác lập tuần tăng giá tốt nhất kể từ năm 2020. Kim loại quý này đang là tài sản trú ẩn hàng đầu, được thúc đẩy bởi làn sóng bất ổn và lo ngại. Theo khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News, các chuyên gia ngành tài chính lạc quan về giá vàng hơn bao giờ hết, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ cũng ngày càng tin tưởng vào triển vọng của kim loại quý này khi các tài sản khác suy yếu.