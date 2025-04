ĐHCĐ VPBank: Kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

Ông Nguyễn Đức Vinh: Trong vài tháng tới, tổng tài sản VPBank sẽ vượt 1 triệu tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho biết, ngân hàng ưu tiên tăng trưởng quy mô trong năm 2025 để VPBank đứng vào hàng ngũ ngân hàng lớn trên thị trường. Trong vài tháng tới, tổng tài sản VPBank sẽ vượt qua 1 triệu tỷ đồng.

Trong kế hoạch 5 năm tới đến 2029, VPBank dự kiến tăng trưởng kép 30% mỗi năm. Đến năm 2029, ngân hàng sẽ có vốn chủ sở hữu 389 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đến 2029 đạt 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng 35% mỗi năm.

Riêng năm 2025, ông Vinh nhận định có nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội là kinh tế phục hồi, Nhà nước chủ trương thúc đẩy hoạt động kinh doanh, sẽ tạo điều kiện cho ngành ngân hàng phát triển.

Tuy nhiên cũng có nhiều thách thức, nhất là các chính sách vĩ mô trên thế giới, chính sách thuế quan. Ban lãnh đạo khẳng định sẽ quan sát để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới ngân hàng, cũng sẽ dự kiến các biện pháp, giải pháp cần thiết khi tình hình diễn biến phức tạp.

Mục tiêu lợi nhuận hợp nhất gần 25.300 tỷ đồng, các công ty con tăng trưởng mạnh

Năm 2025, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 23%, đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến tăng 25% lên 887,7 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất tăng 34%, đạt hơn 742 nghìn tỷ.



Mức tăng trưởng tín dụng tính toán dựa trên nhu cầu và năng lực của ngân hàng. Số liệu thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa/quy định của Ngân hàng Nhà nước.

VPBank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 25.270 tỷ đồng, tăng 26%. Trong đó, mục tiêu lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ là 22.219 tỷ đồng, tăng 22%. Lợi nhuận trước thuế FE Credit kế hoạch đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 120%; VPBankS đạt 2.003 tỷ đồng, tăng 64%; OPES đạt 636 tỷ đồng, tăng 34%.

Ngân hàng xác định tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính ngân hàng kết hợp với sản phẩm, dịch vụ gắn liền với cuộc sống của đại bộ phận tầng lớp dân cư. Ngân hàng cũng. Tập trung tái cơ cấu GPBank thông qua xây dựng mô hình kinh doanh, hạ tầng nền tảng; phân bổ nguồn lực để GPBank dần trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh.

Ngày 1/1/2025, NHNN đã chuyển giao bắt buộc GPBank do Nhà nước là chủ sở hữu 100% vốn cho VPBank theo phương án được Chính phủ phê duyệt.

Chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

Trước đó, năm 2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.013 tỷ đồng, tăng 85,2% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ là 18.260 tỷ đồng, tăng 35,6%. FE Credit báo lãi trước thuế 512 tỷ đồng, kết quả ấn tượng so với mức lỗ 3.699 tỷ đồng trong năm 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của VPBankS là 1.220 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế OPES đạt 474 tỷ đồng, tăng 203,3%.

Kết thúc năm 2024, VPBank giữ vững vị thế là ngân hàng dẫn đầu về quy mô vốn điều lệ đạt hơn 79.300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 147 nghìn tỷ, nằm trong Top 4 toàn ngành. Với nguồn vốn ổn định cùng cơ cấu tài sản an toàn hiệu quả, VPBank đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN. Trong đó, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 15,5%, cao nhất trong hệ thống và cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu của NHNN.

VPBank trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận với mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%. Cụ thể, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VPBank là 12.875 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến dùng 3.967 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức dự kiến quý 2-3/2025. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng.

Góp vốn thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty quản lý quỹ

Cũng tại Đại hội, HĐQT trình cổ đông thông qua phương án đầu tư góp vốn, thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm. Công ty bảo hiểm dự kiến có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tỷ lệ tham gia của VPBank và các bên liên quan tối đa 100%.

Đồng thời, VPBank cũng có phương án góp vốn, nhận chuyển nhượng phần vốn góp/ mua cổ phần để một công ty quản lý quỹ trở thành công ty con của VPBank. Tỷ lệ tham gia của VPBank và các bên liên quan tối đa 100%.

(tiếp tục cập nhật)