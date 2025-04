Con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh đã bắt tay cùng 1 “lão làng” lập công ty triển khai dự án mạng blockchain Việt Nam, ra mắt ngay đầu tháng 5

Ngày 15/1, tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, CTCP One Mount Group đã nhận nhiệm vụ xây dựng mạng blockchain Layer 1 "Make in Vietnam".

Tại sự kiện, One Mount Group cam kết đầu tư 200 - 500 triệu USD để làm chủ công nghệ chuỗi khối nền tảng và triển khai mạng blockchain Layer 1 “Make in Vietnam” với tiêu chí tốc độ cao, khả năng mở rộng vượt trội, bảo mật tối ưu cùng cơ chế đồng thuận.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ngày 31/3, One Mount Group thành lập công ty con là Công ty cổ phần 1Matrix có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và nắm giữ 60% vốn cổ phần.

1Matrix tự giới thiệu là công ty giải pháp blockchain, tiên phong cung cấp dịch vụ blockchain toàn diện cho các doanh nghiệp, tổ chức khu vực dịch vụ công - tư, góp phần xây dựng hệ sinh thái blockchain, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, kinh tế số và tạo dựng mạng blockchain “Make in Việt Nam”.

One Mount Group từng là công ty con của Vingroup nhưng hiện phần lớn cổ phần do gia đình tỷ phú Hồ Hùng Anh nắm giữ. Báo cáo quản trị 2024 của Techcombank cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ ông Hồ Hùng Anh - hiện là chủ tịch của One Mount còn con trai Hồ Anh Minh là cổ đông sở hữu trên 10% vốn.

Trước khi thành lập 1Matrix, One Mount Group đang có 3 sản phẩm chính: Vinshop - thuộc công ty One Mount Distribution; OneU - thuộc công ty One Mount Consumer; OneHousing - thuộc công ty One Mount Real Estate.

Không chỉ là cổ đông chính của One Mount Group, cá nhân ông Hồ Anh Minh cũng trực tiếp góp 10% vốn của 1Matrix. 

Sinh năm 1995, ông Hồ Anh Minh hiện là một trong những doanh nhân trẻ giàu nhất sàn chứng khoán với việc sở hữu 4,9% cổ phần TCB trị giá khoảng 9.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là số cổ phần trị giá không nhỏ tại Masterise Group và One Mount.

Công ty cổ phần Decom Holdings của ông Phan Đức Trung

Cổ đông sáng lập còn lại nắm 30% vốn của 1Matrix là Công ty cổ phần Decom Holdings. Đây là doanh nghiệp của ông Phan Đức Trung – đương kim Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) - tổ chức mà One Mount là thành viên. Ông Trung cũng nắm vai trò là chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của 1Matrix.

Cùng với VBA, ông Phan Đức Trung là người có nhiều đóng góp cho việc vận động chính sách và thúc đẩy phát triển ngành blockchain nói chung và thị trường tài sản số (crypto) nói riêng tại Việt Nam. Ông cũng tự giới thiệu là “Kiến trúc sư trưởng Mạng Blockchain Việt Nam”, theo thông tin quảng bá cho sự kiện ra mắt mạng này (dự kiến vào ngày 6/5/2025).