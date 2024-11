"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" bật khóc trên truyền hình khi thừa nhận điều này

Mới đây, "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" Go Hyun Jung đã xuất hiện trên chương trình talkshow nổi tiếng "You Quiz on the Block" với tư cách khách mời.

Tại đây, ngoài việc chia sẻ về cuộc hôn nhân với cháu trai đế chế Samsung trong quá khứ, Go Hyun Jung cũng nghẹn ngào khi nhắc về mối quan hệ giữa cô cùng 2 con.

Go Hyun Jung chỉ muốn các con biết cô vẫn đang sống hạnh phúc

Cụ thể, Go Hyun Jung cho biết: "Nhiều người thắc mắc rằng tôi có gặp các con hay không. Điều đầu tiên tôi muốn nói là, một người mẹ thì nên cảm thấy thoải mái khi nghĩ về con cái của mình. Nhưng điều đó với tôi lại là điều không thể. Khi không sống chung, tôi nhận ra cảm giác không thể gần gũi với các con nó đau đớn thế nào".

Nữ diễn viên tiếp tục trải lòng: "Nỗi buồn đó là điều không thể lấp đầy, vì những gì đã mất thì không thể quay lại. Điều đó khiến tôi rất đau lòng".

Khi nói tới những thắc mắc của mọi người về việc liệu có phải cô bắt đầu học chơi mạng xã hội là để dễ dàng liên lạc với các con hay không, Go Hyun Jung bật khóc chia sẻ: "Nhiều người nghĩ rằng tôi học dùng mạng xã hội vì các con và cảm thấy thương tôi. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Tôi muốn các con biết rằng mẹ của chúng vẫn đang sống vui vẻ, chăm chỉ, và luôn cố gắng đáp lại tình yêu mà công chúng đã dành cho mình".

Go Hyun Jung ngại ngùng khi truyền thông đề nghị tạo dáng dễ thương

Năm 1995, Go Hyun Jung trở thành con dâu hào môn sau khi kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin - chủ tịch Shinsegae đồng thời là cháu trai thuộc đế chế Samsung. Trong quãng thời gian chung sống, Go Hyun Jung hạ sinh cho chủ tịch Jung Yong Jin 2 con là Jung Hae In và Jung Hae Chan.

Sau 8 năm chung sống, Go Hyun Jung và Jung Yong Jin ly hôn. Go Hyun Jung trở lại showbiz và được cho là bị cấm gặp mặt hai con ruột. Hai người con của Go Hyun Jung cũng chưa từng một lần nhắc về mẹ mình.